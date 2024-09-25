Como limpar e renovar a capinha de celular transparente que ficou amarelada

Aprenda formas simples de limpar capinha de celular transparente Crédito: Shutterstock

Se você já teve uma capinha de celular transparente, sabe que ela tende a ficar amarelada com o tempo. Embora essa mudança seja inevitável devido ao desgaste natural e à exposição ao sol, há algumas técnicas simples para renovar sua capinha e prolongar sua vida útil. Confira abaixo os melhores métodos caseiros para restaurar a aparência da sua capinha transparente!

1. Bicarbonato de sódio e água

bicarbonato de sódio é um agente de limpeza muito eficaz, especialmente para remover manchas e sujeiras mais persistentes. Para usá-lo na capinha, siga esses passos:

Misture duas colheres de sopa de bicarbonato com um pouco de água até formar uma pasta

Aplique a mistura sobre toda a superfície da capinha com o auxílio de uma escova de dentes macia

Esfregue em movimentos circulares para garantir que a pasta atue nas manchas amareladas

Enxágue com água corrente e seque bem

Este método é ideal para capinhas levemente amareladas ou que começaram a perder o brilho

2. Vinagre branco e detergente neutro

O vinagre branco é conhecido por suas propriedades de desinfecção e clareamento. Combinado com o detergente neutro, ele age nas manchas amareladas e elimina resíduos de gordura acumulados.

Em um recipiente, misture uma parte de vinagre branco com uma parte de água morna

Adicione algumas gotas de detergente neutro à mistura

Deixe a capinha de molho por cerca de 30 minutos

Após esse tempo, esfregue com uma escova de dentes e enxágue bem

Além de clarear, essa solução remove sujeiras difíceis, devolvendo à capinha uma aparência mais limpa

3. Água oxigenada vol. 40

água oxigenada é uma aliada potente na remoção de amarelados. Para capinhas que já estão bastante danificadas pelo tempo, esse método pode fazer milagres:

Aplique em toda capinha água oxigenada volume 40 até cobrir completamente

Deixe agir por 2 a 3 horas sob a luz solar direta

Enxágue com água e detergente neutro para eliminar qualquer resíduo

Esse processo de clareamento é eficaz, mas não deve ser feito com frequência para evitar o desgaste excessivo do material da capinha

4. Limão e sal

Limão pode ajudar a limpar a capinha de celular Crédito: Shutterstock

Se você prefere uma abordagem mais natural, o limão e o sal são uma combinação poderosa para clarear superfícies.

Esprema o suco de um limão e misture com uma colher de sopa de sal

Aplique essa mistura sobre a capinha e esfregue bem com uma esponja macia

Deixe a solução agir por cerca de 20 minutos, depois enxágue com água morna

O limão atua como clareador e o sal ajuda a esfoliar as manchas. Essa solução é ideal para quem procura uma alternativa ecológica

CUIDADOS FUTUROS

Após restaurar sua capinha transparente, siga algumas dicas para prolongar sua vida útil:

Evite exposição prolongada ao sol, pois isso acelera o processo de amarelamento.

Capinha amarelada não precisa ser um problema Crédito: Shutterstock

Limpe a capinha regularmente com detergente neutro e água para evitar o acúmulo de sujeira e gordura.

Sempre retire a capinha do celular ao limpá-la para garantir que todas as áreas sejam bem higienizadas.