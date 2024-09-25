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Limpeza

Como limpar e renovar a capinha de celular transparente que ficou amarelada

Capas de celular tendem a ficar amareladas com o tempo, mas há algumas técnicas simples para prolongar a vida útil

Públicado em 

25 set 2024 às 14:19
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a limpar capinha de celular transparente
Aprenda formas simples de limpar capinha de celular transparente Crédito: Shutterstock
Se você já teve uma capinha de celular transparente, sabe que ela tende a ficar amarelada com o tempo. Embora essa mudança seja inevitável devido ao desgaste natural e à exposição ao sol, há algumas técnicas simples para renovar sua capinha e prolongar sua vida útil. Confira abaixo os melhores métodos caseiros para restaurar a aparência da sua capinha transparente!

1. Bicarbonato de sódio e água

bicarbonato de sódio é um agente de limpeza muito eficaz, especialmente para remover manchas e sujeiras mais persistentes. Para usá-lo na capinha, siga esses passos:
  • Misture duas colheres de sopa de bicarbonato com um pouco de água até formar uma pasta
  • Aplique a mistura sobre toda a superfície da capinha com o auxílio de uma escova de dentes macia
  • Esfregue em movimentos circulares para garantir que a pasta atue nas manchas amareladas
  • Enxágue com água corrente e seque bem
  • Este método é ideal para capinhas levemente amareladas ou que começaram a perder o brilho

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2. Vinagre branco e detergente neutro

O vinagre branco é conhecido por suas propriedades de desinfecção e clareamento. Combinado com o detergente neutro, ele age nas manchas amareladas e elimina resíduos de gordura acumulados.
  • Em um recipiente, misture uma parte de vinagre branco com uma parte de água morna
  • Adicione algumas gotas de detergente neutro à mistura
  • Deixe a capinha de molho por cerca de 30 minutos
  • Após esse tempo, esfregue com uma escova de dentes e enxágue bem
  • Além de clarear, essa solução remove sujeiras difíceis, devolvendo à capinha uma aparência mais limpa

3. Água oxigenada vol. 40

água oxigenada é uma aliada potente na remoção de amarelados. Para capinhas que já estão bastante danificadas pelo tempo, esse método pode fazer milagres:
  • Aplique em toda capinha água oxigenada volume 40 até cobrir completamente
  • Deixe agir por 2 a 3 horas sob a luz solar direta
  • Enxágue com água e detergente neutro para eliminar qualquer resíduo
  • Esse processo de clareamento é eficaz, mas não deve ser feito com frequência para evitar o desgaste excessivo do material da capinha

4. Limão e sal

Dez dicas práticas para usar o limão como aliado na limpeza doméstica
Limão pode ajudar a limpar a capinha de celular Crédito: Shutterstock
Se você prefere uma abordagem mais natural, o limão e o sal são uma combinação poderosa para clarear superfícies.
  • Esprema o suco de um limão e misture com uma colher de sopa de sal
  • Aplique essa mistura sobre a capinha e esfregue bem com uma esponja macia
  • Deixe a solução agir por cerca de 20 minutos, depois enxágue com água morna
  • O limão atua como clareador e o sal ajuda a esfoliar as manchas. Essa solução é ideal para quem procura uma alternativa ecológica

CUIDADOS FUTUROS

Após restaurar sua capinha transparente, siga algumas dicas para prolongar sua vida útil:
Evite exposição prolongada ao sol, pois isso acelera o processo de amarelamento.
Aprenda a limpar capinha de celular transparente
Capinha amarelada não precisa ser um problema Crédito: Shutterstock
Limpe a capinha regularmente com detergente neutro e água para evitar o acúmulo de sujeira e gordura.
Sempre retire a capinha do celular ao limpá-la para garantir que todas as áreas sejam bem higienizadas.
Essas dicas simples podem trazer de volta o brilho da sua capinha transparente, sem a necessidade de comprar uma nova. Faça o teste e compartilhe o resultado!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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