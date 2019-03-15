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Artigo de Opinião

Marcos Alencar

Lucy Mizael, com seu bicarbonato, é a maga das soluções caseiras

Lucy é uma cópia contemporânea de todas as mães do passado distante. Elas faziam uso de mil e um artifícios, também domésticos, para resolver os reco-recos de casa

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:45

Publicado em 

15 mar 2019 às 20:45
Lucy Mizael / CBN na sua Casa Crédito: Arquivo pessoal
Marcos Alencar*
Podem invejar, mas tudo o que há de melhor na música chega-me às mãos pelo simples prazer de dividir do meu mais novo amigo, o médico Edson Costa. Lembrei-me dele, outro dia, quando passava de carro em frente às escadarias do Palácio Anchieta. Do outro lado, ancorado no cais do porto, descarregavam um navio. Dele descia uma longa plataforma abarrotada de sacos brancos. Posso estar exagerando, mas era coisa de uma meia tonelada. É bom deixar claro que o doutor Edson não navega nestes mares. Sua praia, além da medicina, é a boa música. Como “Someone to watch over me” que o Sinatra cantava no rádio do carro. O navio ficou para trás e eu segui em frente num pecaminoso dueto com o Frank.
A música acabou e voltei o pensamento para a carga que desembarcava naquela manhã. Farinha? Não acredito. Farinha vem da roça. Açúcar também chega de caminhão. Comecei a desconfiar de uma coisa, eu diria, aparentemente improvável: bicarbonato de sódio. E considerando a tonelagem estimada, esse bicarbonato todo tinha endereço certo: a mesa de pesquisas e achados de Lucy Mizael. Essa maga das soluções caseiras para melhorar a vida de todos nós. Quem duvidasse que seguisse os caminhões na entrega.
Tenho leitores fora do Estado, daí a necessidade de uma explicação. Quem é Lucy Mizael? É uma moça (senhora?) bonita, talentosa e extremamente competente naquilo a que se dedica. Semanalmente, na TV Gazeta, ela ensina a todos nós como limpar, desentupir, matar baratas, tirar manchas, amaciar toalhas, desencardir uniformes. Tirar mau cheiro do sofá... e se eu continuar a listar as soluções que ela nos oferece, a lista iria até o final da crônica. E Lucy, autointitulada “facilitadora doméstica”, sapeca bicarbonato em tudo. E dá certo. Certíssimo. Ontem mesmo eu desentupi a pia da cozinha com vinagre e... bicarbonato de sódio.
E pelo que tenho acompanhado, o melhor é que todas as aporrinhações domésticas são resolvidas com uso de soluções também domésticas. Lucy é uma cópia contemporânea de todas as mães do passado distante. Elas faziam uso de mil e um artifícios, também domésticos, para resolver os reco-recos caseiros. Lucy usa, basicamente, o bicarbonato de sódio. Ele, que me socorria nos exageros de criança quando comia, quase inteiro, o bolo de aipim que minha mãe fazia, agora deixou a farmacinha, vestiu o uniforme e virou diarista. Aqui em casa a gente anda chamando o bicarbonato de “Mamãe em pó”.
Continuarei fiel telespectador da Lucy. Na esperança de que, entre remoçar um tênis velho, que já estava a caminho do lixo e um rejunte encardido do piso, milagrosamente trazido de volta à vida, quem sabe, o bicarbonato dela devolva meus saudosos e longos cabelos castanhos.
*O autor é cronista

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