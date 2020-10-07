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Dica da Lucy

Conheça 3 maneiras de usar a água oxigenada no dia a dia

Além de deixar os pelos mais claros, a água oxigenada 10 volumes pode ser útil em várias outras atividades. Confira as dicas

Públicado em 

07 out 2020 às 13:07
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Funções da água oxigenada; dica da lucy
Desinfectar escovas de dente, clarear as unhas e remover o odor de xixi dos estofados estão na lista. Crédito: Freepik
O peróxido de hidrogênio popularmente conhecido como água oxigenada é encontrado facilmente em farmácias e supermercados.

PARA O QUE É UTILIZADA A ÁGUA OXIGENADA?

A água oxigenada 10 volumes líquida é comumente utilizada para limpar e desinfetar arranhões e pequenas feridas mas ela tem outras utilidades confira:

DESINFETAR ESCOVAS DE DENTE

Para manter as escovas de dente higienizadas e limpas utilizando água oxigenada 10 volumes líquida:
Opção 1: Borrifando diretamente na escova
De uma a três vezes na semana,  após utilizar a escova borrife a água oxigenada 10 vol. pura diretamente nas cerdas da escova uma vez ao dia. Neste caso, o ideal é comprar a água oxigenada que vem no frasco com válvula spray. Não é necessário enxaguar.
Opção 2: Solução em água
De uma a três vezes na semana, faça uma solução de água com água oxigenada 10 volumes em partes iguais e coloque as escovas de molho nessa solução com as cerdas totalmente submersas por 15 minutos. As cerdas precisam ficar totalmente submersas, então, recomendo que utilize um copo pequeno e, em média, será necessário 50 ml de água para 50 ml de água oxigenada.

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CLAREAR UNHAS AMARELADAS

Com o uso frequente dos esmaltes, as unhas ficam amareladas. Para recuperar a cor natural das unhas, removendo esse amarelado, durante cinco a 10 dias consecutivos esfregue um chumaço de algodão embebido em água oxigenada 10 volumes diretamente na unha. A unha precisa estar sem qualquer tipo de esmalte, base ou extra brilho.

REMOVER ODOR DE XIXI DE COLCHÃO

Para remover cheiro de xixi de pessoas ou animais do colchão ou qualquer estofado, borrife no local água oxigenada 10 volumes pura. Não é necessário diluir, nem enxaguar. Se for necessário, no dia seguinte, repita o processo novamente.
Atenção: Em todas as dicas, a indicação é de utilizar a água oxigenada 10 volumes líquida,  somente esta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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