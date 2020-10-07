Conheça 3 maneiras de usar a água oxigenada no dia a dia

Desinfectar escovas de dente, clarear as unhas e remover o odor de xixi dos estofados estão na lista. Crédito: Freepik

O peróxido de hidrogênio popularmente conhecido como água oxigenada é encontrado facilmente em farmácias e supermercados.

PARA O QUE É UTILIZADA A ÁGUA OXIGENADA? A água oxigenada 10 volumes líquida é comumente utilizada para limpar e desinfetar arranhões e pequenas feridas mas ela tem outras utilidades confira:

DESINFETAR ESCOVAS DE DENTE

Para manter as escovas de dente higienizadas e limpas utilizando água oxigenada 10 volumes líquida:

Opção 1: Borrifando diretamente na escova

De uma a três vezes na semana, após utilizar a escova borrife a água oxigenada 10 vol. pura diretamente nas cerdas da escova uma vez ao dia. Neste caso, o ideal é comprar a água oxigenada que vem no frasco com válvula spray. Não é necessário enxaguar.

Opção 2: Solução em água

De uma a três vezes na semana, faça uma solução de água com água oxigenada 10 volumes em partes iguais e coloque as escovas de molho nessa solução com as cerdas totalmente submersas por 15 minutos. As cerdas precisam ficar totalmente submersas, então, recomendo que utilize um copo pequeno e, em média, será necessário 50 ml de água para 50 ml de água oxigenada.

CLAREAR UNHAS AMARELADAS

Com o uso frequente dos esmaltes , as unhas ficam amareladas. Para recuperar a cor natural das unhas, removendo esse amarelado, durante cinco a 10 dias consecutivos esfregue um chumaço de algodão embebido em água oxigenada 10 volumes diretamente na unha. A unha precisa estar sem qualquer tipo de esmalte, base ou extra brilho.

REMOVER ODOR DE XIXI DE COLCHÃO

Para remover cheiro de xixi de pessoas ou animais do colchão ou qualquer estofado, borrife no local água oxigenada 10 volumes pura. Não é necessário diluir, nem enxaguar. Se for necessário, no dia seguinte, repita o processo novamente.