Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pode ser prejudicial

Água oxigenada no ouvido previne gripe?

Indicada nas redes sociais, prática não tem eficácia comprovada

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 22:31

Paula Stange

Paula Stange

Publicado em 

29 jun 2019 às 22:31
Mulher pinga remédio no ouvido, otite, orelha, água oxigenada, audição Crédito: Shutterstock
A água oxigenada é um daqueles itens que a gente sempre tem em casa no kit de primeiros-socorros, pronta para ser usada quando alguém rala o joelho, por exemplo. Mas uma pesquisa rápida na internet revela outros usos para o produto. E é aí que está o perigo.
Há quem acredite que pingar umas gotinhas de água oxigenada no ouvido pode ajudar a prevenir e até tratar gripes, resfriados e outras infecções. Recentemente, a apresentadora Bela Gil, conhecida por receitas naturais, divulgou em sua rede social que é adepta dessa prática há anos.
Para os especialistas, no entanto, a apresentadora pode ter influenciado milhares de pessoas a aderir a um método que não tem resultados comprovados e mais: que pode ser prejudicial à saúde.

COLOCAR ÁGUA OXIGENADA NO OUVIDO PREVINE GRIPE?

“Não há nenhum embasamento científico nisso, de que água oxigenada pode combater gripes e resfriados. No caso dessas doenças, a recomendação se resume a beber bastante líquido, descansar e procurar o médico se houver algo mais grave”, afirma a alergista e imunologista Paula Perini.
RISCO
 
O risco com o uso dessa substância é maior que qualquer benefício esperado, como destaca a médica otorrinolaringologista Christiane Saliba Helmer. “Nada deve ser usado, pingado no ouvido, sem que haja recomendação médica. Não se deve futucar, pingar gotinha, sem orientação adequada”, pontua ela.
A água oxigenada, lembra Christiane, é um produto para uso externo, indicado, por exemplo, para limpar ferimentos.
“Não existe essa função preventiva. E não há nada que comprove que seja eficaz no tratamento dessas infecções, como otites. Já se sabe é o contrário, ou seja, que isso pode até piorar certos quadros”, observa a especialista.
Aplicar o líquido dentro do ouvido pode trazer sérias complicações, segundo ela. “O ouvido é muito sensível. Práticas assim podem comprometer até a audição”.
“Numa infecção de ouvido, pode não se saber qual a extensão do problema. Se tiver perfuração da membrana timpânica, por exemplo, que é um quadro comum em crianças com otite média, ao pingar água oxigenada você vai permitir que o líquido não só passe para o ouvido médio, como também que ele tenha contato com área do ouvido interno e ir pela tuba auditiva até as vias aéreas, inferiores ou superiores, dependendo do volume. São tecidos que não gostam de água, quem dirá água oxigenada”, explica.
GARGANTA
Há quem use a água oxigenada para prevenir dor de garganta. Mas novamente não há provas de que isso funcione.
“Em teoria, a água oxigenada é capaz de matar bactérias anaeróbias, por que elas não sobrevivem com a presença de oxigênio. Por isso, associamos quando há infecção de amídalas como terapêutica auxiliar ao uso do antibiótico”, diz Christiane.
A otorrinolaringologista reforça ainda que mesmo o gargarejo deve ser feito só sob orientação médica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar gripe Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados