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Aprenda a higienizar a escova de dentes de forma correta

Nada de produtos caros comprados em farmácias ou supermercados. A empresária e doutora em Radiologia Odontológica Márcia Gabriela Barros ensina, de uma maneira bem prática, rápida  e barata a forma correta de limpar sua escova de dentes

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:21
Escovas de dente
Escovas de dente Crédito: Shutterstock
A empresária e doutora em Radiologia Odontológica Márcia Gabriela Barros ensina a forma correta de higienizar qualquer escova de dentes. A solução é simples de fazer e de baixo custo. Basta pegar um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. E misturar. Feito isso, vocês terão uma solução de hipoclorito a 0,08%, que é a solução para higienização. Depois é só mergulhar a  escova de dentes na solução por 15 minutos e, depois, lavar em água corrente. Pronto! É só guardar em um potinho individual sem aquela capinha plástica para arejar as cerdas.

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