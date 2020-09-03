Aprenda a higienizar a escova de dentes de forma correta

A empresária e doutora em Radiologia Odontológica Márcia Gabriela Barros ensina a forma correta de higienizar qualquer escova de dentes. A solução é simples de fazer e de baixo custo. Basta pegar um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. E misturar. Feito isso, vocês terão uma solução de hipoclorito a 0,08%, que é a solução para higienização. Depois é só mergulhar a escova de dentes na solução por 15 minutos e, depois, lavar em água corrente. Pronto! É só guardar em um potinho individual sem aquela capinha plástica para arejar as cerdas.