Conheça 8 celulares de até R$ 1.000 para comprar em 2024

Imagem meramente ilustrativa. Crédito: Divulgação

Já se viu perdido em meio à variedade de opções de smartphones disponíveis no mercado, querendo encontrar o dispositivo perfeito que se encaixe, no seu orçamento, mas sem comprometer a qualidade? Com a rápida evolução da tecnologia, pode ser desafiador navegar pelo mar de opções e encontrar aquele celular dos sonhos que atenda às suas necessidades diárias e ainda tenha o melhor custo-benefício

Seja para ficar conectado com amigos e familiares, capturar momentos especiais com fotos de alta qualidade, ou simplesmente desfrutar dos mais recentes aplicativos e jogos, o celular certo pode transformar sua experiência digital.

Por isso, neste guia do Clube , vamos explorar algumas das melhores opções disponíveis por até R$ 1.000, destacando suas características, vantagens e como elas podem se adequar ao seu estilo de vida. Lembrando que os preços podem estar sujeitos à flutuação.

1 - Samsung Galaxy A04s 64GB 4G

Explore as opções mais promissoras de smartphones dentro do seu orçamento Crédito: Divulgação

Este é um dos modelos com melhor desempenho nessa faixa de preço. Ele tem 64GB de Memória Interna, 4GB de RAM, Bateria de 5000mAh, Câmera Tripla Traseira de 50MP + 2MP + 2MP Selfie de 5.0 MP e Tela Infinita de 6.5", com atualização de 90 Hz. Além de seu processador ser OctaCore.

Mas o que isso significa? Que a memória interna e a de RAM são o suficiente para o armazenamento e processamento das informações, que a bateria é acima de média (se fosse por volta de 4000mAh já seria ideal para uso diário), uma câmera boa, tela grande e ótima também para jogos e multitarefas (por conta do processor ser potente, com oito núcleos, e ter uma boa taxa de atualização).

2 - Smartphone Xiaomi POCO C65

Encontre o equilíbrio perfeito entre preço e funcionalidade Crédito: Divulgação

A Poco é uma linha da Xiaomi que tem ganhado muito destaque nos últimos anos, por seu alto desempenho e custo-benefício. E este da C65 não é diferente. Um dos mais baratos da lista, sem perder a qualidade. São 8GB de RAM+256GB de memória interna (o que é bastante) e um potente processador MediaTek Helio G85 Octa Core, que garante bom desempenho mesmo em jogos mobile. Além de uma boa duração de bateria (5000mAh) e taxa de atualização (90Hz), tela grande (6.74") e câmera tripla com 50MP, também inclusa a funcionalidade NFC.

3 - Realme Smartphone Realme C53

Design, custo-benefício e desempenho em um só celular Crédito: Divulgação

O smarthphone mais fino da Realme, com 7,49 mm de espessura. Tem 128GB de memória interna, 6Gb Ram, tela de ‎6.5 polegadas e processador Octacore, com 5000mAh de bateria. Oferece sofisticação no design e funcionalidades e bom desempenho. Além de recurso NFC 360º, câmera de 50 MP + IA e bandeja tripla que suporta até 2TB de memória externa.

4 - Smartphone Motorola Moto G23

Descubra os melhores aparelhos para uso diário Crédito: Divulgação

Outra ótima opção da lista é este smartphone. Sua câmera com sensor de 50 MP + Selfie de 16 MP permite ótimas fotos, sua tela LCD de ‎6,5 polegadas é grande, tem 128GB de memória interna e 4GB de RAM, sendo indicada para uso diário e uso de redes sociais. Tem também processador Octa-Core Helio G85, carregamento rápido e bateria que dura o dia todo (5000 mAh). Um ponto de destaque é também seu áudio estéreo multidimensional imersivo do Dolby Atmos e design elegante.



5 - Samsung Galaxy A14 5G

Estilo e elegância: design moderno e sofisticado que se destaca em qualquer situação Crédito: Divulgação

Esse modelo é outro muito procurado na lista de smartphones com bom custo-benefício. Ele combina memória interna de 64GB, 4GB de RAM e RAM Plus para um desempenho incrível. Com uma bateria duradoura de 5000 mAh, câmera tripla traseira de 50MP, selfie de 13MP e tela infinita de 6.6" com 90Hz, este dispositivo oferece uma experiência excepcional no quesito. Além de ter processador octa-core para um ótimo desempenho.



6 - Smartphone Motorola Moto E13

Autonomia para o dia todo com bateria de 5000 mAh Crédito: Divulgação

Estiloso e elegante, com áudio multidimensional com Dolby Atmos e Tela de 6,5” HD+. Seu processador é o Octa-Core, e tem 64 GB de armazenamento interno e 4GB de RAM. Além de uma bateria durável de 5.000 mAh. Tem também câmera traseira de 13MP e frontal de 5 MP.

7 - Smartphone Xiaomi Redmi 12 4G

Capture cada momento com uma câmera de qualidade Crédito: Divulgação

A Redmi é outra linha que se destaca no mercado pela sua funcionalidade e custo-benefício. Esse smartphone tem tela grande de 6.79 polegadas, 90 Hz FHD+ Design traseiro de vidro, 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, que te permite assistir vídeos e navegar nas redes sociais com tranquilidade. Tem também câmera de 50 MP, bateria de 5000 mAh + carga rápida de 18 W e processador MediaTek Helio G88 Octa-core, além de possibilidade de expansão de memória de até 1 TB. Ideal para tirar e armazenar todas as suas fotos e vídeos, assistir séries e jogar.

8 - Smartphone Motorola Moto E22

Ótimo desempenho com processador Octa-Core Crédito: Divulgação

Smartphone ideal para uso diário e com um processador potente, Octa-Core de 2,3 GHz e sensor de impressão digital. Possui alto-falantes estéreo com Dolby Atmos, taxa de atualização de 90Hz, tela de 6,5 polegadas e bateria de 4020 mAh e câmera de 16 MP. Armazenamento interno de 128GB e 4GB de RAM.

