Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Lucy

Saiba como tirar manchas amareladas e manter o tênis branco

Com o uso contínuo, é natural que a borracha do tênis fique encardida. Por isso, aí vão algumas dicas para resolver esse problema de forma prática na sua casa

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 nov 2020 às 05:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Tênis branco
Versátil, o tênis branco está no armário de muita gente e o probleminha quase sempre acontece. Crédito: Shutterstock
Vamos combinar que manter um tênis branco sem manchas é um desafio. Afinal, basta usar uma vez para que a sujeira e as manchas apareçam. Separei algumas dicas para te ajudar na missão de manter o tênis branco.

A LIMPEZA

Lavar o tênis não é difícil, mas para mantê-lo branco precisamos lavá-lo com frequência. Uma boa escova, um pouco de detergente e bicarbonato ou até mesmo um sabão de coco nos auxiliam nessa tarefa.

JEITO CERTO DE SECAR

Para evitar as manchas pós-lavagem, recomendo colocar para secar na horizontal, pois. quando posto para secar em pé ou encostado na parede, a água fica retida na parte inferior e o acúmulo provoca manchas.

MANCHAS NA BORRACHA

Muitos tênis possuem um acabamento emborrachado e, com o tempo, essa borracha que envolve o tênis fica amarela, deixando-o com aspecto de velho. Para resolver esse problema, o creme dental é o produto coringa. Isso mesmo, a famosa pasta de dente.
Basta aplicar a pasta em toda a borracha e deixar agir de 10 a 20 minutos. Depois lave esfregando com esponja ou escovinha.
A pasta de dente ideal é a branca, em creme. Nada impede de usar a pasta azul ou em gel, mas a primeira é mais eficiente.
Fácil né?
Beijos e até a próxima!

Veja Também

Saiba como remover a tinta de cabelo da pele

6 dicas para organizar melhor os seus remédios

Conheça 3 maneiras de usar a água oxigenada no dia a dia

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados