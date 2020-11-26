Saiba como tirar manchas amareladas e manter o tênis branco

Vamos combinar que manter um tênis branco sem manchas é um desafio. Afinal, basta usar uma vez para que a sujeira e as manchas apareçam. Separei algumas dicas para te ajudar na missão de manter o tênis branco.
A LIMPEZA
Lavar o tênis não é difícil, mas para mantê-lo branco precisamos lavá-lo com frequência. Uma boa escova, um pouco de detergente e bicarbonato ou até mesmo um sabão de coco nos auxiliam nessa tarefa.
JEITO CERTO DE SECAR
Para evitar as manchas pós-lavagem, recomendo colocar para secar na horizontal, pois. quando posto para secar em pé ou encostado na parede, a água fica retida na parte inferior e o acúmulo provoca manchas.
MANCHAS NA BORRACHA
Muitos tênis possuem um acabamento emborrachado e, com o tempo, essa borracha que envolve o tênis fica amarela, deixando-o com aspecto de velho. Para resolver esse problema, o creme dental é o produto coringa. Isso mesmo, a famosa pasta de dente.
Basta aplicar a pasta em toda a borracha e deixar agir de 10 a 20 minutos. Depois lave esfregando com esponja ou escovinha.
A pasta de dente ideal é a branca, em creme. Nada impede de usar a pasta azul ou em gel, mas a primeira é mais eficiente.
Fácil né?
Beijos e até a próxima!