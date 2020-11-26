Saiba como tirar manchas amareladas e manter o tênis branco

Versátil, o tênis branco está no armário de muita gente e o probleminha quase sempre acontece. Crédito: Shutterstock

Vamos combinar que manter um tênis branco sem manchas é um desafio. Afinal, basta usar uma vez para que a sujeira e as manchas apareçam. Separei algumas dicas para te ajudar na missão de manter o tênis branco.

A LIMPEZA

Lavar o tênis não é difícil, mas para mantê-lo branco precisamos lavá-lo com frequência. Uma boa escova, um pouco de detergente e bicarbonato ou até mesmo um sabão de coco nos auxiliam nessa tarefa.

JEITO CERTO DE SECAR

Para evitar as manchas pós-lavagem, recomendo colocar para secar na horizontal, pois. quando posto para secar em pé ou encostado na parede, a água fica retida na parte inferior e o acúmulo provoca manchas.

MANCHAS NA BORRACHA

Muitos tênis possuem um acabamento emborrachado e, com o tempo, essa borracha que envolve o tênis fica amarela, deixando-o com aspecto de velho. Para resolver esse problema, o creme dental é o produto coringa. Isso mesmo, a famosa pasta de dente.

Basta aplicar a pasta em toda a borracha e deixar agir de 10 a 20 minutos. Depois lave esfregando com esponja ou escovinha.

A pasta de dente ideal é a branca, em creme. Nada impede de usar a pasta azul ou em gel, mas a primeira é mais eficiente.

Fácil né?