Saiba como remover a tinta de cabelo da pele

Serão necessários apenas algodão e adoçante. Crédito: Shutterstock

Quem pinta o cabelo regularmente sabe como é péssimo ficar com a testa e partes da face manchadas de tinta de cabelo. Muitas vezes não temos em casa ou mesmo no salão de beleza o produto especifico para prevenção da mancha. Por isso, após pintarmos os cabelos ficamos com testa manchada.

Quando eu era adolescente, via mulheres no salão de beleza catar as cinzas de cigarro do cinzeiro e esfregar na testa. Nos anos 90, era permitido fumar em quase todos os espaços, inclusive nos salões de beleza. E, sim, a cinza de cigarro remove manchas de tinta de cabelo de forma prática e rápida. Basta passar a cinza sobre a mancha, esfregar um pouco e pronto, sai tudo.

Mas calma, eu não vim aqui lhe ensinar como remover a mancha de tinta de cabelo da pele e ficar com cheiro de cinzeiro.

No entanto, a remoção de tinta de cabelo da pele está muito ligada a produtos pouco convencionais, afinal, o adoçante a base de sacarina ou aspartame também funcionam como removedor de tinta de cabelo da pele.

REMOVENDO A MANCHA

O fato é que basta molhar um pedaço de algodão com adoçante a base de sacarina ou aspartame e esfregar nos locais manchados pela tinta, repetindo caso seja necessário. Acredite, sai toda a tinta facilmente.

Testes realizados por mim utilizando adoçante a base de stevia e sucralose não funcionaram. Por isso, faço questão de frisar que o adoçante deve ser a base de sacarina ou aspartame.

É isso. Agora mãos à obra!