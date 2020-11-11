6 dicas para organizar melhor os seus remédios

Como você mantem os remédios em casa? Eles devem ser mantidos em local adequado, longe do alcance das crianças e principalmente com a validade em dia.
Confira essas dicas de como organizar a sua farmacinha:
Longe das crianças e do calor
Em primeiro lugar, comece agrupando todo o remédio que está espalhado pela casa. Concentre-os em um único local, eventualmente isso te ajuda na hora da necessidade.
Agora é hora de eliminar todos os que já passaram da validade. Isso é muito importante e evita uma possível intoxicação séria com medicamentos vencidos.
Aqueles que não possuem mais caixinha, podem ser colocados em sacos plásticos. Esses de fechamento hermético são super práticos.
Com tudo organizado e na validade, é hora de analisar se o compartimento escolhido está bom. Escolha uma caixa compatível para não deixar nenhum remédio embolado e amontoado. Sem dúvida, a caixa ideal é transparente e retangular e com altura suficiente para guardar xaropes em pé.
Há casos que o melhor a fazer é criar uma caixinha de remédio para cada membro da família ou a partir de uma necessidade. Uma caixinha para o bebê separada da caixinha dos pais, por exemplo. Ou uma caixa só para o membro da família que está em tratamento.
Guarde-os num local alto, longe do alcance dos menores e do banheiro. O vapor e a umidade deterioram o medicamento. O ideal é guardar em uma caixa dentro de um armário. Você também pode guardar em gavetas desde que não haja risco de uma criança encontrar.