Saiba como higienizar a sua máquina de lavar roupas

Evitar usar amaciante e sabão em pó em excesso pode ajudar a manter a máquina limpa. Crédito: Freepik

Você coloca a roupa para lavar e quando retira da lavadora lá estão as bolinhas grudadas nas roupas? Geralmente, essas bolinhas aparecem porque a lavadora está suja e precisa de uma boa limpeza.

Muitas pessoas exageram no uso de sabão em pó e, principalmente, no uso do amaciante de roupas. Os resíduos desses produtos ficam depositados no lado externo do tambor e o exagero somado a falta de limpeza mensal, cria uma crosta nessa área da máquina.

Para evitar o depósito e acúmulo de sujeira causado pelo sabão e amaciante, lave mensalmente ou cada dois meses a sua lavadora.

COMO LAVAR

1 - Encha a lavadora com água no nível alto;

2- Despeje 1 litro de água sanitária ou de vinagre dentro dela;

Observação: Se você usa muito amaciante ou sabão em pó ou se sua lavadora está muito suja, opte pela água sanitária.

Se preferir, no supermercado você encontra um produto específico chamado limpador de máquinas. Saiba como utilizá-lo:

Lavadora convencional

Coloque a lavadora para encher;

Despeje o conteúdo do pacote;

Programe a lavadora para ciclo completo. Lavadora de abertura frontal

Coloque 01 colher de sopa do produto no local do sabão em pó;

Programe a lavadora para ciclo completo.

3- Programe no ciclo completo com molho rápido; Fique de olho, algumas máquinas possuem o botão autolimpeza;

4- Limpe o filtro: remova e lave com sabão e água corrente, 1x por semana;

5- Lave também a bandeja de sabão: limpe uma vez por semana para evitar acúmulo e desgaste do plástico, ao longo do tempo, o sabão em pó e o amaciante corroem o plástico e também deixam amarelado, encardido.

6- Não se esqueça de limpar as partes internas e externas usando um pano molhado e secar em seguida.

Você fez a limpeza e mesmo assim continuam saindo bolinhas pretas? Chame a assistência técnica para que desmontem e façam a limpeza do tambor.

Dica extra: Não use amaciante em excesso, ele é o grande vilão. Dilua em água. Amaciantes grossos e densos são ainda piores.