Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Lucy

Saiba como higienizar a sua máquina de lavar roupas

6 passos práticos podem te ajudar a se livrar das bolinhas na roupa que podem ser resultado da sujeira no lado externo do tambor da lavadora

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:44

Públicado em 

21 out 2020 às 15:44
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

lar roupas; máquina de lavar; dica da lucy
Evitar usar amaciante e sabão em pó em excesso pode ajudar a manter a máquina limpa. Crédito: Freepik
Você coloca a roupa para lavar e quando retira da lavadora lá estão as bolinhas grudadas nas roupas? Geralmente, essas bolinhas aparecem porque a lavadora está suja e precisa de uma boa limpeza.
Muitas pessoas exageram no uso de sabão em pó e, principalmente, no uso do amaciante de roupas. Os resíduos desses produtos ficam depositados no lado externo do tambor e o exagero somado a falta de limpeza mensal, cria uma crosta nessa área da máquina.
Para evitar o depósito e acúmulo de sujeira causado pelo sabão e amaciante, lave mensalmente ou cada dois meses a sua lavadora.

COMO LAVAR

1 - Encha a lavadora com água no nível alto;
2- Despeje 1 litro de água sanitária ou de vinagre dentro dela;
Observação: Se você usa muito amaciante ou sabão em pó ou se sua lavadora está muito suja, opte pela água sanitária.
Se preferir, no supermercado você encontra um produto específico chamado limpador de máquinas. Saiba como utilizá-lo:
Lavadora convencional
  • Coloque a lavadora para encher;
  •  Despeje o conteúdo do pacote;
  •  Programe a lavadora para ciclo completo.
Lavadora de abertura frontal
  • Coloque 01 colher de sopa do produto no local do sabão em pó;
  •  Programe a lavadora para ciclo completo.
3- Programe no ciclo completo com molho rápido; Fique de olho, algumas máquinas possuem o botão autolimpeza;
4- Limpe o filtro: remova e lave com sabão e água corrente, 1x por semana;
5- Lave também a bandeja de sabão: limpe uma vez por semana para evitar acúmulo e desgaste do plástico, ao longo do tempo, o sabão em pó e o amaciante corroem o plástico e também deixam amarelado, encardido.
6- Não se esqueça de limpar as partes internas e externas usando um pano molhado e secar em seguida.
Você fez a limpeza e mesmo assim continuam saindo bolinhas pretas? Chame a assistência técnica para que desmontem e façam a limpeza do tambor.
Dica extra: Não use amaciante em excesso, ele é o grande vilão. Dilua em água. Amaciantes grossos e densos são ainda piores.
Até a próxima!

Veja Também

Conheça 3 maneiras de usar a água oxigenada no dia a dia

Saiba como remover manchas comuns nas roupas das crianças

Saiba como lavar suas cortinas em casa sem danificá-las

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados