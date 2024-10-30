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Limpeza de casa

Como limpar paredes: veja técnicas para deixar sua casa impecável

Há opções fáceis, que vão desde a famosa "esponja mágica" até uma mistura caseira com bicarbonato de sódio

Públicado em 

30 out 2024 às 11:05
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a limpar paredes/Limpeza
Aprenda a limpar paredes com truques fáceis Crédito: Golubovy/Shutterstock
As paredes são um dos elementos mais visíveis em qualquer ambiente e, com o tempo, podem acumular poeira, marcas e manchas, principalmente em áreas de grande circulação. Felizmente, é possível manter as paredes sempre limpas e em bom estado com técnicas e produtos simples. Aqui, compartilho algumas opções de limpeza, desde a famosa esponja de melamina até uma prática mistura caseira com bicarbonato de sódio.

1. Esponja de melamina – a "esponja mágica"

A esponja de melamina, popularmente conhecida como esponja mágica, é uma ótima opção para remover manchas difíceis sem danificar a pintura. Ela funciona como uma "borracha", apagando marcas e sujeiras com apenas umedecimento e leve esfregão.
Como usar:
  • Umedeça levemente a esponja de melamina com água. Evite encharcar, pois o excesso de água pode escorrer pela parede e causar manchas
  • Esfregue suavemente sobre a mancha ou sujeira. A esponja funciona especialmente bem em paredes pintadas com tinta lavável e fosca
  • Ao final, passe um pano seco para remover qualquer resíduo da esponja

    Atenção: Faça sempre um teste em uma área pequena antes

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2. Pasta de bicarbonato de sódio e detergente – limpeza natural para manchas difíceis

Para manchas mais resistentes, especialmente em áreas como cozinhas onde há acúmulo de gordura, uma pasta de bicarbonato de sódio com detergente é uma alternativa natural, eficaz e segura para a maioria das tintas.
Ingredientes:
  • 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
  • Detergente neutro (quantidade necessária para fazer uma pasta)
Bicarbonato de sódio
Bicarbonato de sódio Crédito: Luis Echeverri Urrea/Shutterstock
Como usar:
  • Em um recipiente, misture o bicarbonato de sódio e adicione o detergente aos poucos, até formar uma pasta homogênea
  • Aplique a pasta sobre a mancha com um pano ou esponja não abrasiva e esfregue suavemente
  • Deixe a mistura agir por alguns minutos e depois remova com um pano úmido
  • Finalize passando um pano seco para evitar manchas e garantir um acabamento limpo

    Como sempre, é recomendável fazer um teste em uma área pequena antes de aplicar em toda a parede
    Alternativa saponáceo cremoso: você também pode utilizar um saponáceo cremoso pois seus ativos e micropartículas são eficientes na remoção de manchas de paredes

3. Detergente neutro para manchas leves e paredes em tons claros

Para paredes que não estão muito sujas, uma mistura de detergente neutro e água pode ser o suficiente. Essa solução é ideal para a limpeza periódica de paredes brancas ou claras, ajudando a manter a aparência sempre fresca.
Ingredientes:
  • 4 colheres de sopa de detergente neutro
  • 1 litro de água
Como usar:
  • Misture o detergente na água
  • Com um pano macio, passe a solução nas áreas que precisam de limpeza
  • Enxágue o pano em água limpa e passe novamente na parede para remover o sabão
  • Finalize com um pano seco

    O detergente neutro é seguro para a maioria dos tipos de tinta e pode ser utilizado em paredes de áreas comuns, como salas e corredores

4. Vinagre branco para paredes com manchas de mofo

Em áreas com alta umidade, como banheiros, o mofo pode ser um problema comum nas paredes. O vinagre de álcool branco é eficaz para combater fungos da superfície.
Ingrediente:
  • Vinagre branco (puro)
Como usar:
  • Aplique o vinagre diretamente sobre a mancha de mofo com um borrifador ou um pano
  • Deixe agir por 10 a 30 minutos
  • Esfregue suavemente com uma escova macia e passe um pano limpo umedecido em água para finalizar

    O vinagre é eficaz na remoção de mofo e ajuda a evitar que ele retorne. Em casos mais graves, talvez seja necessário um produto antifúngico específico ou água sanitária pura
Aprenda como limpar paredes/Limpeza
Borrifar vinagre também ajuda a limpar parede Crédito: 89stocker/Shutterstock

Dicas extras para a limpeza de paredes:

  • Teste antes de aplicar: independentemente do método de limpeza escolhido, faça um teste em uma área pequena e pouco visível da parede para garantir que a solução não danifique a pintura

  • Evite produtos abrasivos: produtos como cloro ou água sanitária devem ser evitados em paredes pintadas, pois podem desbotar a tinta

  • Mantenha uma rotina de limpeza: a limpeza periódica, uma vez a cada três ou seis meses, ajuda a manter as paredes sempre em bom estado e evita o acúmulo de sujeira difícil de remover
Com essas técnicas, você pode manter as paredes da sua casa sempre limpas, contribuindo para um ambiente mais bonito e bem cuidado. Experimente as opções que funcionam melhor para o tipo de tinta e o nível de sujeira, e veja a diferença!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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