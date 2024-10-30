Como limpar paredes: veja técnicas para deixar sua casa impecável

Aprenda a limpar paredes com truques fáceis Crédito: Golubovy/Shutterstock

As paredes são um dos elementos mais visíveis em qualquer ambiente e, com o tempo, podem acumular poeira, marcas e manchas, principalmente em áreas de grande circulação. Felizmente, é possível manter as paredes sempre limpas e em bom estado com técnicas e produtos simples. Aqui, compartilho algumas opções de limpeza, desde a famosa esponja de melamina até uma prática mistura caseira com bicarbonato de sódio.

1. Esponja de melamina – a "esponja mágica"

A esponja de melamina, popularmente conhecida como esponja mágica, é uma ótima opção para remover manchas difíceis sem danificar a pintura. Ela funciona como uma "borracha", apagando marcas e sujeiras com apenas umedecimento e leve esfregão.

Como usar:

Umedeça levemente a esponja de melamina com água. Evite encharcar, pois o excesso de água pode escorrer pela parede e causar manchas

Esfregue suavemente sobre a mancha ou sujeira. A esponja funciona especialmente bem em paredes pintadas com tinta lavável e fosca

Ao final, passe um pano seco para remover qualquer resíduo da esponja



Atenção: Faça sempre um teste em uma área pequena antes

2. Pasta de bicarbonato de sódio e detergente – limpeza natural para manchas difíceis

Para manchas mais resistentes, especialmente em áreas como cozinhas onde há acúmulo de gordura, uma pasta de bicarbonato de sódio com detergente é uma alternativa natural, eficaz e segura para a maioria das tintas.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

Detergente neutro (quantidade necessária para fazer uma pasta)

Bicarbonato de sódio Crédito: Luis Echeverri Urrea/Shutterstock

Como usar:

Em um recipiente, misture o bicarbonato de sódio e adicione o detergente aos poucos, até formar uma pasta homogênea

Aplique a pasta sobre a mancha com um pano ou esponja não abrasiva e esfregue suavemente

Deixe a mistura agir por alguns minutos e depois remova com um pano úmido

Finalize passando um pano seco para evitar manchas e garantir um acabamento limpo



Como sempre, é recomendável fazer um teste em uma área pequena antes de aplicar em toda a parede

Alternativa saponáceo cremoso: você também pode utilizar um saponáceo cremoso pois seus ativos e micropartículas são eficientes na remoção de manchas de paredes

3. Detergente neutro para manchas leves e paredes em tons claros

Para paredes que não estão muito sujas, uma mistura de detergente neutro e água pode ser o suficiente. Essa solução é ideal para a limpeza periódica de paredes brancas ou claras, ajudando a manter a aparência sempre fresca.

Ingredientes:

4 colheres de sopa de detergente neutro

1 litro de água

Como usar:

Misture o detergente na água

Com um pano macio, passe a solução nas áreas que precisam de limpeza

Enxágue o pano em água limpa e passe novamente na parede para remover o sabão

Finalize com um pano seco



O detergente neutro é seguro para a maioria dos tipos de tinta e pode ser utilizado em paredes de áreas comuns, como salas e corredores



4. Vinagre branco para paredes com manchas de mofo

Em áreas com alta umidade, como banheiros, o mofo pode ser um problema comum nas paredes. O vinagre de álcool branco é eficaz para combater fungos da superfície.

Ingrediente:

Vinagre branco (puro)

Como usar:

Aplique o vinagre diretamente sobre a mancha de mofo com um borrifador ou um pano

Deixe agir por 10 a 30 minutos

Esfregue suavemente com uma escova macia e passe um pano limpo umedecido em água para finalizar



O vinagre é eficaz na remoção de mofo e ajuda a evitar que ele retorne. Em casos mais graves, talvez seja necessário um produto antifúngico específico ou água sanitária pura



Borrifar vinagre também ajuda a limpar parede Crédito: 89stocker/Shutterstock

Dicas extras para a limpeza de paredes:

Teste antes de aplicar : independentemente do método de limpeza escolhido, faça um teste em uma área pequena e pouco visível da parede para garantir que a solução não danifique a pintura





: independentemente do método de limpeza escolhido, faça um teste em uma área pequena e pouco visível da parede para garantir que a solução não danifique a pintura Evite produtos abrasivos : produtos como cloro ou água sanitária devem ser evitados em paredes pintadas, pois podem desbotar a tinta





: produtos como cloro ou água sanitária devem ser evitados em paredes pintadas, pois podem desbotar a tinta Mantenha uma rotina de limpeza: a limpeza periódica, uma vez a cada três ou seis meses, ajuda a manter as paredes sempre em bom estado e evita o acúmulo de sujeira difícil de remover