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Praticidade

Aprenda a desamassar roupa sem ferro de passar

Solução com apenas três ingredientes vai te ajudar a suavizar amassados das roupas em casa ou durante viagens

Públicado em 

08 jul 2024 às 15:29
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a desamassar roupa sem ferro de passar
Uma solução simples pode deixar a sua roupa lisinha Crédito: Shutterstock
Quem nunca pegou uma roupa no armário e viu que ela estava amassada bem na hora de usar? E nessa hora pode bater a preguiça de usar o ferro de passar ou até mesmo não ter o aparelho por perto. Mas há uma opção rápida e prática para deixar a sua peça de roupa lisinha.
Vou te ensinar uma solução que serve para suavizar amassados das roupas, ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar ou aquela camisa que você passou, mas amassou dentro do guarda roupa ou na viagem.

INGREDIENTES:

  • 100 ml água
  • 100 ml vinagre de álcool ou álcool comum
  • 4 colheres amaciante comum ou 1 colher sopa amaciante concentrado

MODO DE FAZER:

Misture todos os ingredientes e coloque em um borrifador.

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MODO DE USAR:

Borrife formando uma névoa, depois alise com as mãos e espere secar. Não precisa passar o ferro.

TECIDOS:

Você pode fazer em malhas, algodão, tecidos sintéticos. Não faça em tecidos acetinados ou crepe de seda, pois podem manchar.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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