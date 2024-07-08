Aprenda a desamassar roupa sem ferro de passar

Uma solução simples pode deixar a sua roupa lisinha Crédito: Shutterstock

Quem nunca pegou uma roupa no armário e viu que ela estava amassada bem na hora de usar? E nessa hora pode bater a preguiça de usar o ferro de passar ou até mesmo não ter o aparelho por perto. Mas há uma opção rápida e prática para deixar a sua peça de roupa lisinha.

Vou te ensinar uma solução que serve para suavizar amassados das roupas, ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar ou aquela camisa que você passou, mas amassou dentro do guarda roupa ou na viagem.

INGREDIENTES:

100 ml água

100 ml vinagre de álcool ou álcool comum

4 colheres amaciante comum ou 1 colher sopa amaciante concentrado

MODO DE FAZER:

Misture todos os ingredientes e coloque em um borrifador.

MODO DE USAR:

Borrife formando uma névoa, depois alise com as mãos e espere secar. Não precisa passar o ferro.

TECIDOS: