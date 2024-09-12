Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Limpeza

É melhor limpar a poeira da casa com vassoura ou aspirador nos dias secos?

Vilã da saúde, a poeira pode desencadear problemas respiratórios, além de deixar a casa muito mais suja; veja dicas de limpeza

Públicado em 

12 set 2024 às 12:07
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aspirador de pó para limpar a poeira de casa
Aspirador de pó para limpar a poeira de casa Crédito: Shutterstock
A poeira é um dos principais vilões para a saúde dentro de casa. Composta por partículas de pele morta, ácaros, poluição, pelos de animais e até microplásticos, a poeira pode desencadear problemas respiratórios, alergias e piorar condições como asma. Além disso, ela se acumula nos móveis, dificulta a limpeza e contribui para uma sensação de desorganização no ambiente.

Os malefícios da poeira para a saúde

Viver em um ambiente empoeirado pode ter efeitos diretos na saúde de toda a família. A exposição constante à poeira pode causar:
Alergias: olhos irritados, espirros e coriza são sinais de alergias relacionadas ao acúmulo de poeira.
Problemas respiratórios: as partículas suspensas no ar podem afetar a respiração, principalmente em pessoas com asma ou bronquite.

Veja Também

Box do banheiro: saiba como limpar e tirar as manchas

Como limpar a air fryer da forma correta? Confira passo a passo

Proliferação de ácaros: esses microrganismos se alimentam de células de pele morta presentes na poeira e podem piorar alergias e causar dermatites.
Agora que sabemos os perigos, como podemos limpar a casa de forma eficiente e evitar que a poeira volte a se acumular rapidamente?

Equipamentos ideais para uma limpeza saudável

1. Aspirador de pó
A vassoura, apesar de parecer prática, não é a melhor escolha para remover a poeira. Ao varrer, as partículas finas são levantadas e ficam suspensas no ar, voltando para os móveis e superfícies logo depois. Por isso, o aspirador de pó é um aliado essencial. Ele suga as partículas diretamente para o filtro, evitando que voltem para o ambiente. Além disso, muitos aspiradores modernos vêm com filtros HEPA, que capturam até as menores partículas, garantindo um ar mais puro dentro de casa.

Veja Também

Aprenda a limpar tênis branco com 3 dicas fáceis

Aprenda a fazer a limpeza de cabeceira

2. Panos de microfibra
Os panos de microfibra são outra ferramenta indispensável. Ao contrário dos panos comuns, a microfibra retém melhor a poeira, evitando que ela seja espalhada enquanto você limpa. Utilize panos úmidos para superfícies mais lisas e secos para móveis e objetos decorativos. A microfibra tem a capacidade de capturar as partículas em suas fibras, garantindo uma limpeza mais eficaz.
3. Mop úmido
Para o chão, além do aspirador, o mop úmido é um excelente complemento. Ele ajuda a retirar poeira fina que possa ter escapado do aspirador e também é eficaz para a remoção de manchas. Ao contrário da vassoura, ele não levanta poeira e ainda deixa uma sensação de frescor após o uso.
Dicas de limpeza para uma casa livre de poeira
Como limpar a poeira de casa
Como limpar a poeira de casa Crédito: Shutterstock
Limpeza regular: realizar a limpeza de forma frequente é essencial para evitar o acúmulo excessivo de poeira. Dedique-se a passar o aspirador e limpar superfícies pelo menos duas vezes por semana.
Atenção aos cantos: a poeira tende a se acumular nos cantinhos e embaixo dos móveis. Use o aspirador para alcançar esses lugares difíceis.
Troque roupas de cama semanalmente: os lençóis e cobertores acumulam uma grande quantidade de poeira e ácaros. Troque-os semanalmente para manter o quarto mais saudável.
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa.
Troque a roupa de cama com frequência para manter a casa limpa Crédito: Unsplash
Evite tapetes pesados: tapetes grossos podem acumular muita poeira, por isso, prefira opções mais leves e fáceis de limpar. Lave-os com frequência.
Mantenha as janelas fechadas: de você mora em áreas com muita poluição, manter as janelas fechadas em determinados momentos do dia pode ajudar a reduzir a entrada de poeira do ambiente externo.
Manter uma casa livre de poeira requer disciplina e as ferramentas certas. Com o uso do aspirador, panos de microfibra e o mop úmido, é possível garantir um ambiente mais saudável, minimizando os riscos à saúde. Além disso, uma limpeza eficiente deixa a casa com uma aparência mais agradável e organizada.

Veja Também

MOPs e aspiradores de pó são os aliados da limpeza moderna

10 robôs aspiradores mais vendidos para limpar a casa

Mops e produtos de limpeza: 12 queridinhos para facilitar a faxina

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael Casa Limpeza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados