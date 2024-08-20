Mops e produtos de limpeza: 12 queridinhos para facilitar a faxina

Entenda o que é, como usar e quais modelos de mops são indicados. Crédito: Divulgação

Dada a sua importância, este guia completo do Clube aborda os diferentes tipos de mops e produtos de limpeza, fornecendo informações detalhadas e indicações para ajudar você a escolher os melhores produtos para suas necessidades.

O que é e como usar um mop?

Um mop é uma ferramenta de limpeza que conta com material absorvente, como microfibra, esponja ou tiras de tecido. Ele pode servir para tirar o pó , encerar o chão, varrer e limpar pisos e outras superfícies, como os vidros, sendo especialmente eficaz na remoção de sujeira e líquidos. O seu grande diferencial é a sua versatilidade e alcance de áreas difíceis, além da redução de esforço físico necessário.

Assim, para utilizar o mop , basta misturar água morna e detergente líquido em um balde, mergulhar o equipamento nessa solução e começar sua limpeza, fazendo movimentos de vai e vem. Se o seu mop for o modelo giratório, o seu sistema de centrifugação substitui ainda o esforço de torcer manualmente.

Tipos de Mops

01 Mop Giratório Equipado com um balde que possui um sistema de centrifugação, o mop giratório permite torcer o esfregão sem precisar usar as mãos. Ideal para limpezas pesadas e áreas menores. 02 Mop Spray Possui um reservatório de água e produto de limpeza no cabo, permitindo borrifar a solução diretamente no piso. Muito indicado para apartamentos, e utilizado em limpezas rápidas e diárias. 03 Mop Esponja Este modelo utiliza uma esponja absorvente que é excelente para limpezas pesadas, além de dar conta de líquidos derramados e até pelos de pets. 04 Mop Flat Tem uma base plana e larga, ideal para alcançar cantos e debaixo de móveis. É ótimo tantos para pisos frios, como os pisos cerâmicos, quanto para os pisos quentes, como os de madeira e laminados. Além disso, pode ser utilizado também para limpar janelas e até vidros. 05 Mop Lava e Seca O mop lava e seca é um modelo versátil que combina as funções de lavar e secar o piso em um único produto. Ele geralmente vem com um balde especial que possui compartimentos separados para lavar e secar a cabeça do mop. Ideal para quem busca praticidade e eficiência na limpeza diária.

Quais são os melhores mops?

Mop Esponja de Pva - Simplo

Alta absorção e praticidade com sistema de prensa sem contato com a sujeira. Crédito: Divulgação

O mop esponja é uma das opções mais vendidas e mais práticas entre os mops. Esse modelo em especial tem como diferencial o seu sistema de prensa, que espreme a esponja sem contato direto com água ou produtos químicos, de forma que contribui para manter as suas mãos limpas nos dias de faxina.

Ele substitui vassoura, pá e rodo em uma única ferramenta que varre, limpa, esfrega e seca. Com um cabo em inox bastante resistente, refil disponível fácil de trocar, esponja de pva super absorvente e até alça para pendurar, é um equipamento completo e muito indicado para a limpeza geral. Além disso, é muito útil também para quem tem pets em casa, juntando pelos com facilidade e absorvendo possíveis líquidos indesejados.

Flash Limp MOP7800 - Mop Spray com Dispenser 2 em 1

Mop spray com dispenser de 400 ml e refil de microfibra lavável. Crédito: Divulgação

Ideal para limpezas rápidas e diárias, este mop possui um dispenser de 400 ml que borrifa o produto de limpeza com uma alavanca fácil de manusear. Seu refil de microfibra é lavável e pode ser substituído quando necessário. É perfeito para pisos frios, sintéticos e de madeira, além de janelas e qualquer superfície lisa, de forma que alcança até os cantos mais difíceis.

A consumidora Georgia Lima avalia o produto com 5 estrelas e aponta: "Esse mop é muito prático! Fica muito mais fácil limpar o ambiente com ele, pois além de borrifar, ele se adapta em quase toda posição. E por ser longo, fica mais fácil alcançar lugares sem precisar se abaixar ou esticar."

Mop Lava e Seca, MOP7740

Limpeza profunda com auto-espremer e refil de microfibra. Crédito: Divulgação

Este é o melhor modelo custo-benefício entre os mops do estilo. Se você prefere uma limpeza mais profunda, este mop é versátil, com um sistema de compressão vertical que lava e seca o pano sem contato com água suja. Indicado para pisos de madeira, porcelanato e laminados, ele é acompanhado por um refil de microfibra que remove até as sujeiras mais difíceis. Seu formato flat também facilita a limpeza embaixo de móveis.

Perfect Pro, Mop Giratório

Mop resistente com centrifugação 360º e três refis multiuso. Crédito: Divulgação

Este mop giratório é super resistente graças ao seu cabo de aço inox. Ele possui angulação de até 180º e pode ser estendido até 1,60m, garantindo o alcance de paredes altas, janelas e até embaixo de móveis, tudo sem arranhar ou danificar superfícies. Seu sistema de centrifugação 360º, com cesto removível de inox, facilita a limpeza do refil. Além disso, acompanha três refis multiuso, incluindo microfibra para piso, microfibra para pó e escovão.

Mop Plano 3 EM 1, MOP0617

Limpeza versátil com três refis para diferentes necessidades. Crédito: Divulgação

Com o Mop Plano da Flash Limp, você pode alternar entre limpeza pesada, úmida ou seca. A base flexível permite alcançar áreas de difícil acesso, enquanto o cabo emborrachado oferece mais conforto durante o uso, estendendo-se também sobre paredes altas. Ele vem com três refis: microfibra, abrasivo e tira pó, todos disponíveis para reposição e passíveis de serem lavados na máquina.

Rodrigo Rocha, consumidor, avalia o produto: "Muito prático para fazer a limpeza de casa. 0 esforço. Ajudou muito no dia a dia pela praticidade e leveza. Recomendo muito!"

Flash Limp MOP7671 - Mop Limpeza Geral Plus, Verde

Mop prático com cabo telescópico e sistema de torção automática. Crédito: Divulgação

Perfeito para limpezas rápidas, o Mop Limpeza Geral Plus evita o contato direto com a sujeira, com um mecanismo que torce o refil para você. Seu cabo telescópico ajustável e leve facilita o manuseio, além de ter uma esponja de alta absorção. É ideal para quem procura um mop prático que substitui vassoura, rodo e pano de chão.

Flash Limp MOP5010 - Mop FIT Giratório, Medidas Balde

Mop giratório compacto ideal para pequenos espaços. Crédito: Divulgação

Esse mop giratório é uma solução prática para o dia a dia, especialmente para quem mora em apartamentos compactos. Ele possui um sistema de centrifugação que substitui a torção do pano, mantendo as mãos longe da sujeira. A base flexível alcança cantos difíceis, enquanto o cabo ajustável facilita o uso.

Mop giratório , MOP0648

Sistema de separação de água limpa e suja, ideal para pisos frios. Crédito: Divulgação

Ideal para quem busca otimização na faxina, este mop possui alças flexíveis para facilitar o transporte e um sistema inovador que separa a água suja da água limpa. O refil de microfibra tem alta absorção e é perfeito para pisos frios, laminados ou vinílicos. Ele também conta com um dispositivo que retém pelos e cabelos, sendo uma ótima opção para quem tem pets.

Fernanda Goldman ressalta as vantagens na página do produto: "É o melhor modelo de mop, especialmente pra casa grande com pet. Super prático e funciona perfeitamente bem! Amei."

Produtos de limpeza indicados

Ajax Limpador Diluível Fresh Lemon 3 8L

Alto rendimento e limpeza profunda com perfume duradouro. Crédito: Divulgação

Com alto rendimento, Ajax Fresh Lemon garante até 235 litros de solução para limpeza profunda. Ele remove sujeiras difíceis sem agredir as superfícies, deixando um perfume de longa duração no ambiente. É ideal para eliminar gorduras e deixar o ambiente com um frescor agradável.

JIMO Limpa Vidros Espuma Inovador Aerossol 400ml

Garanta brilho sem manchas para seu piso. Crédito: Divulgação

Esse limpador em aerossol é prático e eficiente. A espuma aderente limpa superfícies de vidro sem escorrer, garantindo um acabamento brilhante sem manchas. É ideal para janelas, vitrines e espelhos, além de deixar um perfume agradável no ambiente.

Lysoform Desinfetante Citrus 1 Litro

Desinfetante multiuso seguro para pets e superfícies variadas. Crédito: Divulgação

Com segurança para ambientes com pets, este desinfetante multiuso está disponível em várias fragrâncias e pode ser utilizado em superfícies variadas, como pisos, azulejos e pias. Além disso, ele também pode ser usado para lavar roupas, garantindo limpeza e frescor.

Cif Cremoso Limpeza Milagrosa Remove 100% Da Sujeira 450 Ml

Remove sujeira difícil em mais de 100 superfícies sem riscar. Crédito: Divulgação

Cif Cremoso é conhecido por remover 100% da sujeira difícil em mais de 100 tipos de superfícies sem esforço. Sua fórmula concentrada rende muito mais e contém micropartículas que limpam sem riscar. É perfeito para eletrodomésticos, pisos e objetos delicados.

Os mops e produtos de limpeza são ferramentas essenciais para manter a casa limpa e organizada. Com as opções certas, você pode tornar a tarefa de limpeza mais eficiente e menos cansativa. Esperamos que este guia tenha fornecido informações úteis e ajudado você a escolher os melhores produtos para suas necessidades.