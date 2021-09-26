Qual o mop ideal para cada tipo de limpeza?

Mop, limpeza Crédito: Freepik

Muitas donas de casa estão se rendendo à onda do MOP . Os famosos esfregões ressurgem de maneira mais moderna se tornando os queridinhos que auxiliam e muito na hora da limpeza, até aposentando a famosa dupla: vassoura e pano de chão.

E são diversos tipos que existem no mercado. Existem os mops secos os esfregões mop, e ainda existem modelos com mecanismo spray e recipiente para você colocar produtos químicos ou de limpeza. Para se ter uma ideia, a Condor, sem contar outras marcas, oferece 10 modelos de mop.

Diante de tantas opções, a dúvida do consumidor sempre surge: qual é a melhor escolha? De acordo com Nina Braz, criadora do canal "Tu Organizas", no YouTube, não existe "o melhor Mop", mas, sim, o mais adequado para a sua casa e para a sua rotina de limpeza, pois proporcionam diferentes benefícios.

Segundo ela, fatores como o tipo do piso e o objetivo da limpeza, como algo rápido ou profundo, também devem ser considerados. Confira abaixo os apropriados para cada tipo de espaço e faxina.

1 - MOP GIRATÓRIO

É o mais tradicional e visto em qualquer lojinha perto de casa. Consiste no esfregão e um balde com centrífuga para misturar os produtos e secar o mop. Ele é ideal para limpeza pesada de ambientes compactos.

Mop giratório Crédito: Divulgação

2 - ESFREGÃO FLAT

Com a ponta quadrada, ele substitui a vassoura, o rodo e o pano de chão. Além de ser ótimo pra pisos frios, ele também é usado para limpar vidros e janelas por ter uma base flexível em 360º. Alguns modelos possuem compartimentos separados para águas suja e limpa, além de cerdas plásticas na base do balde que agarram completamente a sujeira no processo de lavagem do refil.

Mop esfregão Crédito: Divulgação

3 - MOP SPRAY

O queridinho da turma que mora em apartamento, ele é ideal para a realização da limpeza superficial, de forma rápida e prática. O Mop Spray possui refil de microfibra e um compartimento para colocar o produto de limpeza para borrifá-lo com a ajuda de um gatilho enquanto passa o mop sobre o piso. Por isso, é ideal para passar no piso que já foi varrido ou aspirado.

Mop Spray Crédito: Divulgação

4 - MOP AUTO-TORÇÃO

Outro mop ideal para limpeza pesada é o mop de auto-torção. Sua manta proporciona limpeza profunda e é ideal para pisos frios e sintéticos. Ele tem função semelhante ao giratório, mas a torção dele não é feita no balde e, sim, com o auxílio do próprio cabo. Sem o cesto, ele também diminui espaço na hora de guardar.

Mop auto-torção Crédito: Divulgação

5 - MOP ABSORVENTE

O mop absorvente também é outro muito utilizado para a limpeza pesada. Com a esponja de PVA na ponta, sua vantagem é recolher cabelos e pelos de animais. Ele, que deve ser molhado no produto de limpeza antes da aplicação, também possui sistema de torção e facilita muito a vida da dona de casa, já que não precisa agachar e ficar lavando e torcendo o pano de chão. Ele também é ótimo para limpeza de vidros e possui versões com e sem balde.

Mop absorvente PVA Crédito: Divulgação

6 - MOP LUSTRADOR

Semelhante ao Flat, sua diferença está no refil, que é compsoto de fios de algodão que além de limpar, ajuda a lustrar pisos encerados de madeira ou qualquer outro que fique com marcas ao retirar a sujeira. Indicado para uso em ambientes internos, ele deve ser usado a seco.

Mop lustrador Crédito: Divulgação/Noviça

7 - MOP LIMPA VIDROS

No caso do Mop Limpa Vidro, como o próprio nome diz, é ideal para lavar os vidros da casa, especialmente na parte de fora. Ele possui um lado com uma espuma para a limpeza do vidro (que deve ser molhado com o produto antes) e outro com o rodo para secar. Pela sua praticidade, ele torna a limpeza mais rápida. Possui o cabo extensível até 1,20 metro, permitindo o alcance a janelas mais altas. Quando o cabo estiver no comprimento mínimo, o mop pode ser usado diretamente com a mão, garantindo a precisão do movimento. Esse mop também possui sistema de dupla angulação, permitindo a limpeza de cantos e quinas. O refil de microfibra é facilmente destacado e lavável em máquina.

Mop Limpa Vidros Crédito: Divulgação/Condor

8 - MOP TIRA PÓ

O mop tira pó é semelhante ao lustrador. A diferença é que ele possui uma capa de microfibra que trabalha como um "ímã" de pó. Para lavar, ela solta com facilidade da base plástica do esfregão.

Mop Tira Pó Crédito: Divulgação/Condor