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Cuidados com a casa

Qual o mop ideal para cada tipo de limpeza?

Queridinho do momento, o mop possui diversas versões que se adequam ao tipo de piso e limpeza exigida

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 07:00

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

26 set 2021 às 07:00
Mop, limpeza
Mop, limpeza Crédito: Freepik
Muitas donas de casa estão se rendendo à onda do MOP. Os famosos esfregões ressurgem de maneira mais moderna se tornando os queridinhos que auxiliam e muito na hora da limpeza, até aposentando a famosa dupla: vassoura e pano de chão.
E são diversos tipos que existem no mercado. Existem os mops secos os esfregões mop, e ainda existem modelos com mecanismo spray e recipiente para você colocar produtos químicos ou de limpeza. Para se ter uma ideia, a Condor, sem contar outras marcas, oferece 10 modelos de mop.
Diante de tantas opções, a dúvida do consumidor sempre surge: qual é a melhor escolha? De acordo com Nina Braz, criadora do canal "Tu Organizas", no YouTube, não existe "o melhor Mop", mas, sim, o mais adequado para a sua casa e para a sua rotina de limpeza, pois proporcionam diferentes benefícios.

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Segundo ela, fatores como o tipo do piso e o objetivo da limpeza, como algo rápido ou profundo, também devem ser considerados. Confira abaixo os apropriados para cada tipo de espaço e faxina.

1 - MOP GIRATÓRIO

É o mais tradicional e visto em qualquer lojinha perto de casa. Consiste no esfregão e um balde com centrífuga para misturar os produtos e secar o mop. Ele é ideal para limpeza pesada de ambientes compactos.
Mop giratório
Mop giratório Crédito: Divulgação

2 - ESFREGÃO FLAT

Com a ponta quadrada, ele substitui a vassoura, o rodo e o pano de chão. Além de ser ótimo pra pisos frios, ele também é usado para limpar vidros e janelas por ter uma base flexível em 360º. Alguns modelos possuem compartimentos separados para águas suja e limpa, além de cerdas plásticas na base do balde que agarram completamente a sujeira no processo de lavagem do refil.
Mop esfregão
Mop esfregão Crédito: Divulgação

3 - MOP SPRAY

O queridinho da turma que mora em apartamento, ele é ideal para a realização da limpeza superficial, de forma rápida e prática. O Mop Spray possui refil de microfibra e um compartimento para colocar o produto de limpeza para borrifá-lo com a ajuda de um gatilho enquanto passa o mop sobre o piso. Por isso, é ideal para passar no piso que já foi varrido ou aspirado.
Mop Spray
Mop Spray Crédito: Divulgação

4 - MOP AUTO-TORÇÃO

Outro mop ideal para limpeza pesada é o mop de auto-torção. Sua manta proporciona limpeza profunda e é ideal para pisos frios e sintéticos. Ele tem função semelhante ao giratório, mas a torção dele não é feita no balde e, sim, com o auxílio do próprio cabo. Sem o cesto, ele também diminui espaço na hora de guardar.
Mop auto-torção
Mop auto-torção Crédito: Divulgação

5 - MOP ABSORVENTE

O mop absorvente também é outro muito utilizado para a limpeza pesada. Com a esponja de PVA na ponta, sua vantagem é recolher cabelos e pelos de animais. Ele, que deve ser molhado no produto de limpeza antes da aplicação, também possui sistema de torção e facilita muito a vida da dona de casa, já que não precisa agachar e ficar lavando e torcendo o pano de chão. Ele também é ótimo para limpeza de vidros e possui versões com e sem balde.
Mop absorvente PVA
Mop absorvente PVA Crédito: Divulgação

6 - MOP LUSTRADOR

Semelhante ao Flat, sua diferença está no refil, que é compsoto de fios de algodão que além de limpar, ajuda a lustrar pisos encerados de madeira ou qualquer outro que fique com marcas ao retirar a sujeira. Indicado para uso em ambientes internos, ele deve ser usado a seco.
Mop lustrador
Mop lustrador Crédito: Divulgação/Noviça

7 - MOP LIMPA VIDROS

No caso do Mop Limpa Vidro, como o próprio nome diz, é ideal para lavar os vidros da casa, especialmente na parte de fora. Ele possui um lado com uma espuma para a limpeza do vidro (que deve ser molhado com o produto antes) e outro com o rodo para secar. Pela sua praticidade, ele torna a limpeza mais rápida. Possui o cabo extensível até 1,20 metro, permitindo o alcance a janelas mais altas. Quando o cabo estiver no comprimento mínimo, o mop pode ser usado diretamente com a mão, garantindo a precisão do movimento. Esse mop também possui sistema de dupla angulação, permitindo a limpeza de cantos e quinas. O refil de microfibra é facilmente destacado e lavável em máquina.
Mop Limpa Vidros
Mop Limpa Vidros Crédito: Divulgação/Condor

8 - MOP TIRA PÓ

O mop tira pó é semelhante ao lustrador. A diferença é que ele possui uma capa de microfibra que trabalha como um "ímã" de pó. Para lavar, ela solta com facilidade da base plástica do esfregão.
Mop Tira Pó
Mop Tira Pó Crédito: Divulgação/Condor
*Com informações da Condor e da LeroyMerlin

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