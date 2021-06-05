Aprenda a deixar o espelho brilhando e sem marcas em poucos passos

Limpar o espelho pode ser simples Crédito: Reprodução/Freepik

Um espelho sem manchas é o que todo mundo ama. Afinal, ali estará nosso reflexo para incentivar ainda mais nossa autoestima. Porém, para ter reflexo impecável é preciso sempre limpar o espelho com alguns cuidados. Afinal, na simples passada de pano há chances de riscar, manchar ou contribuir ainda mais para danificar o material. Mas saiba que é mais simples do que imagina.

Pedimos ajuda da personal organizer Evilazia Rodrigues e da Unilever e separamos algumas dicas para deixar o espelho brilhando e de forma eficiente. Ambos já iniciam com a seguinte recomendação: analisar a superfície do objeto.

Se ele tiver marcas superficiais, como manchas de dedo ou produtos que respigaram, as dicas podem ser úteis. Contudo, caso o seu espelho apresente marcas que parecem não sair, é possível que ele tenha passado pela oxidação.

NUNCA USE

A oxidação pode acontecer por alguma limpeza eventual que acabou aplicando alvejantes ou misturas químicas fortes - nada de cloro ou água sanitária - ou pelo ambiente do espelho estar úmido sem circulação de ar, como em banheiros sem janela ou ventilação mecânica. Lembre-se sempre: para manter seus espelhos brilhando e com aspecto de novo, utilize apenas produtos leves.

Evilazia lembra que o uso de buchas ou esponjas deve ser evitado. "Ao usar a parte áspera da esponja, você corre um risco muito alto de riscar a superfície. Outro item extremamente proibido é o uso de alvejante, um produto muito abrasivo, que pode levar a oxidação do seu espelho", destaca.

Limpeza de espelho: evite jogar o produto direto na superfície, como mostra a foto Crédito: Freepik

QUAIS PRODUTOS DEVO USAR?

Muita gente acredita que passar jornal no espelho ajuda a remover manchas. Pelo contrário, a tinta usada na impressão pode deixar resíduos e mais marcas. Dê preferência para panos de microfibra, pois eles deixam as superfícies limpas e sem fiapos.



Agora o que devo usar no pano? Além de produtos específicos para limpeza de vidros e espelhos, você também pode optar pelo detergente neutro ou o álcool, diluído em água morna. O vinagre branco e bicarbonato de sódio, também diluídos em água, ajudam a limpar o espelho e renovar o brilho.

VINAGRE

Em um recipiente, coloque 1/2 litro de água e 100 ml de vinagre;





ÁLCOOL

Em um recipiente, coloque 200 ml de álcool para 100 ml de água, devendo ser ajustada conforme o tamanho do seu objeto





DETERGENTE

Dilua quatro gotinhas de detergente neutro em 100 ml de água morna





BICARBONATO DE SÓDIO

O bicarbonato é um ótimo desengordurante. Assim, vale usar uma colher de sopa em 250 ml de água

Também tenha cuidado com os entornos do espelho, tendo em vista que bordas de madeira ou metal devem ser higienizadas separadamente. A partir disso, separe e use dois panos diferentes: um para o espelho em si e outro caso haja uma moldura.

Álcool diluído em água é um ótimo produto para limpar o espelho Crédito: Reprodução/Freepik

VAMOS LIMPAR?!

Está na hora de encarar a limpeza do espelho. Siga o passo a passo descomplicado que vai dar tudo certo.

Analise as manchas: Como dito antes, algumas manchas oxidadas não têm como ser removidas. Elas acontecem, geralmente, pelo excesso de produtos fortes espalhados na superfície ou pelo ambiente do espelho estar úmido sem circulação de ar, como em banheiros sem janela ou ventilação mecânica. Atente-se a isso!



Passe um pano seco: A aplicação do pano seco antes de qualquer produto é fundamental para remover as poeiras da superfície. Assim, você evita que o vidro acabe riscando quando aplicar algum produto.



Atente-se aos entornos do espelho: Bordas de madeira como mdf ou metal — os tipos mais comuns — devem ser limpas separadamente, pois são de diferentes materiais. Portanto, separe dois panos diferentes: um para limpar o espelho, outro para uma eventual moldura.



Dilua o produto escolhido: como dissemos antes, pode ser o álcool, o detergente neutro ou o vinagre. A proporção do produto escolhido pode (e deve) ser ajustada dependendo do tamanho do seu espelho.



Borrife no pano: molhe o pano com o produto - se você usar um borrifador na superfície e não no pano, vai espalhar a solução na moldura e, como citado antes, isso pode ocasionar manchas - e passe por todo o vidro, inclusive nos cantinhos do espelho. Geralmente, esse lugar acumula sujeira e pequenas manchas que passam despercebidas.



Hora de secar: com um pano seco, seque bem o espelho.