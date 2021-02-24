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Limpeza

Aprenda a limpar o piso laminado de forma prática

Na limpeza semanal você pode utilizar um limpador específico para piso laminado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 fev 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Piso laminado
Para limpeza diária basta aspirar ou varrer com vassoura macia Crédito: Pinterest
Para manter o piso laminado limpo e conservado siga as recomendações, afinal é terrível limpar o piso todinho e, após pouco tempo, ver que ele está marcado outra vez. Com estas orientações seu piso vai ficar limpinho e conservado.

Limpeza diária/Manutenção:

Limpeza seca: aspirar ou varrer com vassoura macia, ou de pelo.
Limpeza úmida: diluir 3 colheres de detergente em um balde de água, molhar o pano, torcer bem e passar no piso no sentido da régua

Limpeza semanal/faxina:

Utilizar um limpador específico para piso laminado. O limpador de uso direto Destac, Poliflor ou Optimum são excelentes opções e facilmente encontrados nos supermercados. Minha dica de ouro: aspire o piso, passe primeiro um pano úmido um pouco mais molhado, torcido no ponto que não pingue. Em seguida aplique o limpador em um pano limpo, úmido bem torcido quase seco e faça a limpeza, no sentido da régua. Espere secar.
Não aplique o produto diretamente no piso.
Estes limpadores não são cera, são limpadores específicos para piso laminado que garantem limpeza e ajudam a conservar.
Seguindo essas recomendações o seu piso laminado vai durar por muito mais tempo.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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