Aprenda a limpar o piso laminado de forma prática

Para limpeza diária basta aspirar ou varrer com vassoura macia Crédito: Pinterest

Para manter o piso laminado limpo e conservado siga as recomendações, afinal é terrível limpar o piso todinho e, após pouco tempo, ver que ele está marcado outra vez. Com estas orientações seu piso vai ficar limpinho e conservado.

Limpeza diária/Manutenção:

Limpeza seca: aspirar ou varrer com vassoura macia, ou de pelo.

Limpeza úmida: diluir 3 colheres de detergente em um balde de água, molhar o pano, torcer bem e passar no piso no sentido da régua

Limpeza semanal/faxina:

Utilizar um limpador específico para piso laminado. O limpador de uso direto Destac, Poliflor ou Optimum são excelentes opções e facilmente encontrados nos supermercados. Minha dica de ouro: aspire o piso, passe primeiro um pano úmido um pouco mais molhado, torcido no ponto que não pingue. Em seguida aplique o limpador em um pano limpo, úmido bem torcido quase seco e faça a limpeza, no sentido da régua. Espere secar.

Não aplique o produto diretamente no piso.

Estes limpadores não são cera, são limpadores específicos para piso laminado que garantem limpeza e ajudam a conservar.