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Piso limpo

Aprenda como remover manchas na cerâmica da área molhada do banheiro

A gordura que sai do nosso corpo e dos produtos de higiene durante o banho pode manchar o piso e as paredes da área do box. Saiba como resolver e evitar este problema de forma simples

Públicado em 

03 fev 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Pessoa limpando azulejos com borrifador e esonja
A boa e velha esponja ainda é a aliada mais eficiente nessa missão. Crédito: Shutterstock
Quando tomamos banho, a gordura do nosso corpo e os produtos de higiene que usamos vai acumulando no piso. Se você está com este problema e já percebeu que esfregar com vassoura e água sanitária não resolve, confira as dicas a seguir.
Para remover as manchas: aplique detergente ou saponáceo cremoso na esponja e esfregue o piso até a mancha sair. Simples assim, é preciso esfregar com esponja. A esponja de aço também dá certo, mas eu prefiro e recomendo a esponja comum por não deixar resíduos metálicos na superfície.
Água sanitária não resolve sem esfregar e, quando utilizada pura, promove o desgaste do piso. Além disso, seu uso frequente remove o esmalte e deixa o piso poroso. Já reparou que na hora fica limpo e logo depois começa encardir novamente e precisa de mais água sanitária? Pare de usar água sanitária ou cloro puro no piso, seja no banheiro ou em qualquer outro acabamento cerâmico.
Aliado na limpeza: para facilitar a limpeza e reduzir o esforço físico você pode utilizar um MOP esponja, que nada mais é que uma esponja com cabo. Você encontra esse produto nos supermercados e em lojas de utilidades domésticas.
Testem em suas casas e até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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