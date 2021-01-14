Aprenda receita caseira para revitalizar os móveis de madeira

Os móveis de madeira são um clássico em vários tipos de decoração, mas com o passar do tempo, o material acaba perdendo o brilho e ficando com um aspecto envelhecido. Para revitalizar o móvel de madeira com manchas de água, queimados de sol, aspecto fosco ou sem vida, a dica é utilizar o revitalizador para madeira caseiro.
Ingredientes
- 1/2 xícara de vinagre de álcool claro;
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva (não pode ser óleo, tem que ser azeite. Não precisa ser extravirgem, pode ser o azeite de oliva comum).
Modo de fazer
Em um recipiente, misture os ingredientes. Em seguida, molhe um pano na mistura e passe no móvel. Por último, espere a madeira absorver a mistura e, se necessário, repita por 2 ou 3 dias consecutivos até a obter o resultado esperado.
Manutenção
Repita o procedimento a cada 3 meses
Até a próxima!