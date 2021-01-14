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Móvel novo

Aprenda receita caseira para revitalizar os móveis de madeira

Saiba como driblar o aspecto envelhecido e devolver o brilho aos móveis de madeira com materiais que você tem em casa

Públicado em 

14 jan 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Cômodo com móveis em madeira
Misturinha devolve o brilho aos móveis de madeira presentes em vários estilos de decoração. Crédito: Shutterstock
Os móveis de madeira são um clássico em vários tipos de decoração, mas com o passar do tempo, o material acaba perdendo o brilho e ficando com um aspecto envelhecido. Para revitalizar o móvel de madeira com manchas de água, queimados de sol, aspecto fosco ou sem vida, a dica é utilizar o revitalizador para madeira caseiro.

Ingredientes

  •  1/2 xícara de vinagre de álcool claro;
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva (não pode ser óleo, tem que ser azeite. Não precisa ser extravirgem, pode ser o azeite de oliva comum).

Modo de fazer

Em um recipiente, misture os ingredientes. Em seguida, molhe um pano na mistura e passe no móvel. Por último, espere a madeira absorver a mistura e, se necessário, repita por 2 ou 3 dias consecutivos até a obter o resultado esperado.

Manutenção

Repita o procedimento a cada 3 meses
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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