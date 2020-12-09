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Dica da Lucy

Saiba como limpar objetos de prata e mantê-los conservados

As dicas a seguir vão evitar que a prataria fique com aspecto envelhecido e irá aumentar a vida útil dos seus utensílios

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 dez 2020 às 05:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Talheres de prata
A dica é de Dona Odely que conserva sua prataria impecável há 50 anos. Crédito: Shutterstock
Hoje vou compartilhar com vocês uma maneira de limpar prataria que me foi passada por Dona Odely, uma cliente muito querida. Fui contratada para organizar sua casa após mudança e quando estava organizando as louças e a prataria de uso diário, percebi que estavam em excelente estado de conservação. Então perguntei para ela como conseguia manter aquela prataria em ótimo estado mesmo usando diariamente por tantos anos. Para minha surpresa, ela me disse que aquela prataria estava em uso há 50 anos, desde o início de seu casamento. Eu fiquei boquiaberta e pedi que ela me ensinasse a técnica que também está no meu livro "Dicas da Lucy" e que, agora, compartilho com vocês. Confiram:

Material

1 esponja de espuma totalmente macia, sem partes ásperas.
1 limpador de prata Silvo ou similar.

Modo de fazer

Lave a prata com água e detergente neutro. Abra a torneira e deixe um filete de água caindo. Em seguida, molhe a esponja com água. Aplique o limpador de prata na esponja e esfregue no objeto de prata a esponja com produto.
Siga esfregando, limpando a prata embaixo d’água. Facilita o trabalho e conserva a prataria sem desgastá-la e sem remover o banho de prata.
Dona Odely me explicou que a limpeza a seco, polindo com flanela e produto, remove o banho de prata rapidamente, com pouco tempo a peça começa a ficar escura. Outra recomendação importante é não deixar a prata ficar muito suja e escurecida. O ideal é limpar frequentemente antes do escurecimento/oxidação.

Recomendações Gerais

  • Limpe a prata com frequência e logo após o uso. A oxidação é fácil de limpar quando no começo
  • Não sirva ovo e maionese em pratos e baixelas de prata, pois escurecem e danificam a peça (ficam com aspecto amarelado)
  • Quando as pratarias assumem aspecto marrom e preto ficam cada vez mais difíceis de serem recuperadas
  • Não lave prata com inox, nem com outros objetos metálicos
  • Não coloque prata em contato com saco plástico e borrachas ou quaisquer produtos que contenham base cítrica ou enxofre
  • Lave preferencialmente com água morna, detergente ou sabão de coco livre de fosfato. Use esponja não abrasiva, macia
  • Seque logo após lavar
  • Após lavadas e secas, embale em plástico gramatura superior a 12 ou em sacos de feltro escuro ou algodão cru
  • Guarde em local seco e escuro.
Existem outras técnicas de limpeza da prataria, mas depois de atestar pessoalmente uma prataria tão bem conservada com a técnica da Dona Odely, após 50 anos de uso, vale a pena seguirmos não é verdade?
Beijos, Lucy.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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