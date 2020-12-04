Verão chegando: como deixar o ventilador limpo por mais tempo

Uma dica extra pode te ajudar a evitar que a sujeira grude novamente. Crédito: Freepik

Seu ventilador está grudando muita sujeira e você precisa ficar limpando-o com muita frequência? Então, siga minhas dicas para saber como deixá-lo livre de poeira e da gordura acumulada do uso.

Passo 1: desmonte o ventilador

A princípio, comece soltando a tampa dele e leve ao tanque para lavá-lo. Utilize uma escovinha nesse processo.

Passo 2: parte traseira

A parte de trás do ventilador pode ser higienizada com a mesma escovinha do passo anterior. Em seguida, use também um pano para remover o excesso de poeira.

Passo 3: a hélice

Logo após essa etapa, molhe uma esponja com água e detergente e passe normalmente. Caso tenha acumulado muita gordura, você pode usar um multiuso.

Dica extra