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Dica da Lucy

Verão chegando: como deixar o ventilador limpo por mais tempo

Confira o passo passo para otimizar e reduzir a frequência da limpeza do seu ventilador de mesa

Públicado em 

04 dez 2020 às 05:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mulher apoiada em ventilador
Uma dica extra pode te ajudar a evitar que a sujeira grude novamente. Crédito: Freepik
Seu ventilador está grudando muita sujeira e você precisa ficar limpando-o com muita frequência? Então, siga minhas dicas para saber como deixá-lo livre de poeira e da gordura acumulada do uso.

Passo 1: desmonte o ventilador

A princípio, comece soltando a tampa dele e leve ao tanque para lavá-lo. Utilize uma escovinha nesse processo.

Passo 2: parte traseira

A parte de trás do ventilador pode ser higienizada com a mesma escovinha do passo anterior. Em seguida, use também um pano para remover o excesso de poeira.

Passo 3: a hélice

Logo após essa etapa, molhe uma esponja com água e detergente e passe normalmente. Caso tenha acumulado muita gordura, você pode usar um multiuso.

Dica extra

Com o ventilador já limpo, finalize passando lustra móveis com o auxílio de um pano. Isso evitará que a sujeira grude! Agora é só repetir esse processo quinzenalmente.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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