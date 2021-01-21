Aprenda a otimizar a limpeza do seu porcelanato

O porcelanato passou a ser utilizado cada vez mais na decoração, isso porque, sua linha de modelos - com diversos formatos, tamanhos e cores - permitiu que o produto fosse utilizado nos mais diferentes cômodos da casa. Mas é preciso saber como limpar esse material tão versátil.
Utilizar produtos desenvolvidos para limpeza do porcelanato é fundamental para remover manchas e, quando necessário, recuperar o brilho. Estes produtos são de linha profissional, encontrados em lojas especializadas. Existem diversas marcas: Pisoclean, Belinzoni, Spartan, Duratto, entre outras. A diluição do produto vai depender do grau de sujidade do piso e cada fabricante recomenda uma, sempre especificada no frasco.
Manutenção diária e semanal
Passo 1: O primeiro passo é aspirar o piso para remover o pó, cabelos e sujeiras em geral.
Passo 2: Limpeza com MOP ou pano molhado em água com um limpador para piso específico para porcelanato. Dilua o produto em água conforme orientação do fabricante, limpe o piso e seque.
Limpeza mensal
Programe fazer uma limpeza mais profunda a cada mês, utilizando - além de um produto limpa piso específico para o porcelanato - uma escova ou fibra de limpeza.
Utilizar a fibra ou escova é necessário para remover a sujeira que vai acumulando tanto no piso quanto nos rejuntes. A fibra recomendada é a branca ou a azul, elas são acopladas em um suporte com cabo longo o que facilita a limpeza e diminui o esforço físico, afinal não é necessário ficar agachada para fazer a limpeza.
Recuperação de brilho
Para recuperar o brilho, é necessário utilizar um produto RESTAURADOR ou RENOVADOR. Estes produtos são desenvolvidos especificamente para este fim.
Remoção de manchas
Se cair qualquer líquido ou produto no piso, limpe imediatamente a área afetada com pano ou papel-toalha.
O Cif saponáceo cremoso pode ser usado como primeira tentativa na remoção da mancha. Aplique uma pequena quantidade, esfregue com esponja macia, deixe agir 5 minutos e limpe. Não deixe o produto agindo por muito tempo nem espere secar. Caso não dê resultado, o ideal é comprar um limpador tira manchas específico para piso porcelanato e usar conforme orientações do fabricante.