Aprenda a otimizar a limpeza do seu porcelanato

A limpeza ideal faz toda a diferença no visual e na durabilidade do porcelanato. Crédito: Compose/ Divulgação

O porcelanato passou a ser utilizado cada vez mais na decoração, isso porque, sua linha de modelos - com diversos formatos, tamanhos e cores - permitiu que o produto fosse utilizado nos mais diferentes cômodos da casa. Mas é preciso saber como limpar esse material tão versátil.

Utilizar produtos desenvolvidos para limpeza do porcelanato é fundamental para remover manchas e, quando necessário, recuperar o brilho. Estes produtos são de linha profissional, encontrados em lojas especializadas. Existem diversas marcas: Pisoclean, Belinzoni, Spartan, Duratto, entre outras. A diluição do produto vai depender do grau de sujidade do piso e cada fabricante recomenda uma, sempre especificada no frasco.

Manutenção diária e semanal

Passo 1: O primeiro passo é aspirar o piso para remover o pó, cabelos e sujeiras em geral.

Passo 2: Limpeza com MOP ou pano molhado em água com um limpador para piso específico para porcelanato. Dilua o produto em água conforme orientação do fabricante, limpe o piso e seque.

Limpeza mensal

Programe fazer uma limpeza mais profunda a cada mês, utilizando - além de um produto limpa piso específico para o porcelanato - uma escova ou fibra de limpeza.

Utilizar a fibra ou escova é necessário para remover a sujeira que vai acumulando tanto no piso quanto nos rejuntes. A fibra recomendada é a branca ou a azul, elas são acopladas em um suporte com cabo longo o que facilita a limpeza e diminui o esforço físico, afinal não é necessário ficar agachada para fazer a limpeza.

Recuperação de brilho

Para recuperar o brilho, é necessário utilizar um produto RESTAURADOR ou RENOVADOR. Estes produtos são desenvolvidos especificamente para este fim.

Remoção de manchas

Se cair qualquer líquido ou produto no piso, limpe imediatamente a área afetada com pano ou papel-toalha.