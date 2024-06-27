Veja 12 roupas para manter seu cachorro aquecido no inverno

Conheça os cuidados e roupas necessárias para o inverno. Crédito: Divulgação

Com o inverno , é essencial garantir que nossos pets estejam aquecidos e confortáveis. Assim como nós, eles também sentem frio e podem sofrer com as baixas temperaturas.

Por isso, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre roupas de inverno para seu pet, desde como agasalhá-los adequadamente até a escolha do melhor tecido. Mostramos ainda os sinais de que seu pet está sentindo frio, além das raças que mais necessitam de proteção extra contra esse tipo de clima.

Como manter seu pet aquecido no inverno

Camas e cobertores: providencie uma cama acolchoada e cobertores quentes para que seu pet possa se aninhar. Colocar a cama em um local livre de correntes de ar também ajuda.

Atividade física: mantenha seu mantenha seu pet ativo com brincadeiras, isso ajuda a manter a temperatura corporal.

Alimentação: uma uma dieta adequada e bem balanceada pode ajudar seu pet a manter uma boa temperatura corporal. Consulte seu veterinário sobre possíveis ajustes na alimentação durante o inverno.

Dicas para agasalhar seu cachorro

01 Escolha o tamanho correto A roupa deve ser do tamanho certo para não restringir os movimentos do seu cão. Meça o comprimento do corpo, a circunferência do peito e do pescoço para encontrar o ajuste perfeito. 02 Opte por peças que sejam mais fáceis de vestir Escolha roupas que sejam fáceis de colocar e tirar, especialmente para pets que não estão acostumados a usar roupas. 03 Se atente às áreas que a peça escolhida cobre É importante optar por roupas que cubram bem o tronco e, em dias muito frios, considere peças que protejam também as pernas e a cabeça do seu pet.

Qual é o melhor tecido?

O tecido certo para o seu cachorro precisa, acima de tudo, reter o calor com eficiência e ser confortável. Dessa forma, alguns dos tecidos indicados pelo Clube são a lã, excelente tecido para aquecer, algodão, por ser suave e confortável, muitas vezes utilizado em conjunto com outros tecidos e o fleece, que além de quentinho, é também muito leve e fácil de lavar. Em geral, também estão incluídos na lista tecidos como o poliéster, por serem duráveis e de fácil limpeza.

Recomendações do Clube

Agasalho Abacate Bichinho Chic Amarelo

Mantenha seu cachorro aquecido e muito bem vestido. Crédito: Divulgação

Com tecido leve e super macio, essa roupa de inverno é ideal para cães e gatos, mantendo-os quentinhos e confortáveis. A estampa bordada de abacate adiciona um toque de charme e fofura, garantindo um visual único. Feito de 100% poliéster, é ideal para a estação.

Meia Sapato Azul HomePet

Esquente as patas do seu cãozinho com essas meias. Crédito: Divulgação

Perfeitas para cães de porte pequeno e médio, essas meias antiderrapantes vêm em pacotes com quatro unidades. Produzidas com 80% algodão e 20% poliéster, elas protegem as patinhas e previnem arranhões no piso, além de evitar barulhos. Além disso, são atóxicas e esquentam as patinhas do seu pet com estilo.

Blusa Moletom com Manga Flicks Cinza

Confira roupas incríveis para proteger seu cachorro do inverno. Crédito: Divulgação

Indicada para cães e gatos, essa blusa de moletom seca rapidamente e é fácil de lavar. Confeccionada com tecidos leves, mantém seu pet aquecido e estiloso durante os dias frios, proporcionando conforto para passeios e atividades.

Camisa Elegance Bichinho Chic Azul

Prepare seu cãozinho para enfrentar o frio com estilo e conforto. Crédito: Divulgação

Com design exclusivo e detalhes nas mangas e costas, essa camisa super estilosa é feita de algodão, garantindo charme e conforto. Um item essencial para o seu cão no inverno, perfeito para mantê-lo na moda e confortável.

Meia Sapato HomePet Rosa

Conheça as melhores roupas para cães nessa estação Crédito: Divulgação

Ideal para cães de pequeno e médio porte, essas meias antiderrapantes são feitas de 80% algodão e 20% poliéster. Elas protegem as patas e evitam arranhões em pisos, bancos e vidros. A embalagem contém quatro unidades, aquecendo e estilizando as patinhas do seu pet.

Blusão Bichinho Chic Joaninha Vermelho

Escolha a roupa perfeita para o seu amigo de quatro patas Crédito: Divulgação

Feito 100% de algodão e perfeito para cães, este blusão de moletom é fácil de vestir e possui uma linda estampa de joaninha. Possui também uma fofa touca, fácil de colocar e feita com materiais leves. Proporciona aquecimento e estilo, mantendo seu pet confortável e pronto para passear durante o inverno.

Blusão Bichinho Chic Pintinho Amarelo

Não resista à tentação de vestir seu cão com essas peças. Crédito: Divulgação

Com touca e estampa de pintinho, esse blusão de moletom em algodão é ideal para cães e gatos e está disponível em diversos tamanhos. Ele mantém seu pet aquecido, fofo e charmoso em dias frios. Feito com materiais leves, não incomoda durante as atividades diárias.

Blusa Tricô com Manga Flicks Azul

Mantenha seu amigo peludo quentinho com essas roupas especiais. Crédito: Divulgação

Outra opção muito indicada é essa blusa de tricô, super em alta e perfeita para dias mais gelados. Feita com tecido leve e confortável, veste facilmente e proporciona aquecimento sem atrapalhar as brincadeiras e corridas do seu pet.

Blusa Tweed com Manga Fábrica Pet Cinza

Do 00 ao 18, aproveite a variedade de estilos e tamanhos. Crédito: Divulgação

Ideal para o frio, essa blusa de tweed com estampa exclusiva mantém seu pet aquecido e confortável. Fácil de vestir, oferece estilo e proteção mesmo contra os dias mais frios.

Jaqueta Bobojaco Emporium Distripet Salmão

Vista seu cachorro com peças quentinhas. Crédito: Divulgação

Com touca removível e fechamento por botão de pressão, essa jaqueta é muito indicada. Feita de 100% poliéster, é leve, resistente e fácil de lavar. Proporciona aquecimento e conforto sem limitar os movimentos do seu pet.

Blusa Moletom Tie Dye Fábrica Pet Azul

Aposte nessa blusa moletom de tie dye. Crédito: Divulgação

Essa blusa de moletom com estampa tie dye exclusiva é ideal para manter seu pet aquecido e estiloso. Fácil de vestir e perfeita para dias frios, proporciona conforto e proteção durante os passeios.

Casaco de inverno para cães à prova d'água

Cachorros grandes também precisam se aquecer. Conheça opções. Crédito: Divulgação

Este casaco impermeável para cães grandes possui uma camada interna de lã ultra macia e uma externa à prova d'água. Com ganchos e laço reforçados, fechos de velcro duráveis e faixas refletivas para segurança, mantém seu pet seguro, aquecido e seco, mesmo em caminhadas na chuva. Disponível em 6 tamanhos (do P ao 3GG) e 4 cores (vermelho, azul, verde, amarelo e rosa), é ideal para raças de diversos tamanhos, desde portes pequenos como o Yorkie até o Doque Alemão.

Qual é o tamanho de roupa do seu cão?

Saber o tamanho ideal de roupas para o seu cachorro é essencial para garantir o conforto e bem-estar dele. Nesse sentido, para descobrir essa informação, é necessário fazer três medições principais: a da circunferência do tórax, posicionando a fita medidora em volta do peito, do pescoço, medindo toda a volta onde normalmente se põe a coleira (sem apertar e nem deixar muito frouxo), e a do seu comprimento, que compreende a parte entre a base da cauda e do pescoço.

A Dica do Clube aqui é: utilize a fita de forma que sobrem um ou dois dedos da medida necessária, e conte com petiscos e recompensas para fazer seu cãozinho ficar tranquilo durante a tarefa. Vale lembrar ainda, que se as medidas do seu cão estiverem entre uma numeração e outra, é necessário optar sempre pela maior, estimulando mais conforto.

Confira uma tabela completa para descobrir o número de roupa do seu cachorro. Crédito: Cobasi

Sinais de que seu cachorro está sentindo frio

É importante reconhecer os sinais de que seu pet está com frio. Alguns dos mais comuns incluem tremores, letargia (quando seu pet fica muito quieto, tentando conservar energia), patinhas frias e busca por abrigo em cobertores, por exemplo.

Raças que sentem mais frio

Algumas raças de cães são mais propensas a sentir frio devido ao seu tamanho, pelagem ou condições de saúde. Entre os cães, raças pequenas e de pelo curto, como Chihuahuas, Pinschers e Greyhounds, tendem a sentir mais frio. Mas não se excluem da lista cachorros como o Whippet, Dachshund, Husky Siberiano, Chow-Chow, São Bernardo, Boxer e Boston Terrier.

Manter seu pet aquecido e confortável durante o inverno é essencial para o bem-estar dele. Escolher as roupas certas, entender os sinais de que seu pet está com frio e tomar medidas adicionais para aquecê-los são passos importantes. Seja seu companheiro um cão pequeno ou grande, peludo ou de pelo curto, assegurar que ele está protegido contra o frio garantirá que ele continue feliz e saudável durante toda a estação.

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