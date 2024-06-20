De botas a tênis: 7 melhores calçados para o inverno

Confiras botas e tênis masculinos e femininos das melhores marcas. Crédito: Divulgação

O inverno traz consigo a necessidade de se preparar adequadamente para o frio , e uma das partes mais importantes do nosso vestuário nessa época são os sapatos.

sapatos certos não só garante conforto e proteção contra as baixas temperaturas, como também pode ser um ponto chave no seu estilo. Nesse sentido, conheça as melhores opções, desde botas até tênis, para a tomar a melhor decisão e arrasar no visual. Uma vez que a estação exige diversos cuidados especiais , escolher osnão só garante conforto e proteção contra as baixas temperaturas, como também pode ser um ponto chave no seu estilo. Nesse sentido, conheça as melhores opções, desde botas até tênis, para a tomar a melhor decisão e arrasar no visual.

Tendências do inverno 2024

No âmbito dos calçados, as tendências de moda se voltam para modelos mais encorpados, que atendam melhor às demandas de dias mais frios. Nesse sentido, o inverno de 2024 chegou consolidando estilos que revivem antigas tendências, é o caso do Adidas Samba , no âmbito dos tênis, e os famosos loafers , que foram incorporados à atualidade, trazendo novos insights.

As cores que se destacam, em geral, são os tons neutros, como off-white, marfim, bege, marrom. Tons terrosos, preto, metalizado e até animal print também são opções para quem busca fugir do óbvio.

Quais sapatos femininos estão em alta no inverno?

Os sapatos femininos em alta estão representados em uma gama de modelos, como diferentes variações de botas em cano curto, cano alto, over the knee, biker e coturnos e westerns, além de tênis brancos ou com aplicações de texturas, sapatilhas, mocassins, sapato Mary Jane, Slingback ou kitten heels. Assim, eles também variam estre as cores citadas, como off-white e metalizado, também acrescentando o "cherry red", ou vermelho cereja à lista. Confira:

Bota Coturno Tratorada Biker Preto Moleca

Adquira uma bota biker com estilo robusto e moderno. Crédito: Divulgação

A bota coturno tratorada biker tem dado o que falar, sendo um verdadeiro ícone de estilo para o inverno. Com seu design robusto e sola tratorada, é indicada para quem busca estar à par das tendências com um visual moderno e despojado. Inspirada no estilo biker, ela traz uma atitude ousada ao seu look, combinando perfeitamente com looks em cores mais escuras, como o preto, vinho, azul e verde escuro. Além do visual, oferece todo o conforto, sendo uma ótima escolha para enfrentar os dias frios com muito estilo.

Sapatilha Feminina Couro Verniz Bico Redondo

Sapatilha super em alta na cor cherry red. Crédito: Divulgação

Essa sapatilha é feita em couro com acabamento em verniz, na cor cherry red, ou vermelho cereja, é uma das grandes tendências do momento. Linda, leve e versátil, conta com bico redondo, palmilha super confortável e detalhe de laço no cabedal. Abuse desse modelo prático e confortável para o dia a dia, combinando perfeitamente com jeans e blusas ciganinhas, sendo uma excelente opção para looks casuais ou até formais.

Sapato Scarpin Feminino Mary Jane

Uma das grandes tendências do inverno 2024. Crédito: Divulgação

Um sapato que tem impressionado e estado super em alta é justamente esse scarpin com salto bloco grosso e bico quadrado, ou como ficou conhecido, o sapato Mary Jane. Não poderia faltar no guarda-roupa feminino e na nossa lista de inverno. Com solado em PVC antiderrapante e cabedal de napa soft com detalhes metalizados, esse modelo oferece conforto e elegância. A palmilha de espuma extremamente confortável e o fechamento por fivela dupla garantem um ajuste perfeito.

Mocassim Oxford Feminino Sapatilha Tratorado Loafer

Confortável e moderno, ideal para qualquer ocasião. Crédito: Divulgação

Com solado em PVC expandido, cabedal de napa soft e palmilha de espuma confortável, esse modelo proporciona leveza e suavidade ao caminhar. Ideal para usar tanto de dia quanto à noite, o mocassim é uma escolha certeira para acertar no look nessa estação, combinando com diversas peças, desde shorts e saias até calças e vestidos, sendo um queridinho do mundo da moda.

Sapatilha Feminina Loafer Casual Prateado

Dê um toque de brilho ao seu look com esta sapatilha. Crédito: Divulgação

As sapatilhas são outra tendência em alta nessa estação. Com cores metalizadas, integram também a paleta de cores em alta. Com acabamento em prata, essa sapatilha traz um charme especial aos seus looks. Versátil e confortável, combina com shorts, saias, calças e vestidos, sendo uma excelente opção para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

Coturno Tratorado Oneself Preto

Confortável, resistente e em alta. Crédito: Divulgação

Desenvolvida em material sintético, a bota coturno é um clássico e um must-have para o inverno. Com sola tratorada, bico redondo e cadarço, esta bota tem sido tendência nos últimos anos e se renova para esta estação. Sua parte interna macia e sola emborrachada garantem que seus pés permaneçam quentes e seguros, mesmo nos dias mais gelados. Perfeita para adicionar um toque de atitude a qualquer look de inverno.

Bota Over the Knee Salto Baixo Missisipi Preta

Elegante e prática, feita para looks sofisticados. Crédito: Divulgação

A bota over the knee é outra escolha em alta na estação. Com cano alto que ultrapassa os joelhos, bico fino e salto baixo bloco, essa bota é perfeita para compor looks sofisticados. O modelo desenvolvido em material sintético e fechamento por zíper oferece praticidade, enquanto a elasticidade na parte posterior do cano proporciona um ajuste perfeito. Combine com vestidos ou saias e garanta um visual estiloso e pernas aquecidas.

Sapatos masculinos que são tendência em 2024

Tênis Puma Caven 2.0 BDP

Clássico e confortável, inspirado no basquete dos anos 80. Crédito: Divulgação

Combina a silhueta clássica do basquete dos anos 1980 com detalhes modernos. Com cabedal de couro flexível e entressola destacada, este modelo oferece conforto durante todo o dia graças à inserção SoftFoam. Na cor branca, integra a paleta de cores da estação e oferece uma ampla gama de combinações, que vão desde o estilo informal ao formal.

Tênis Slipstream Heritage

Componha looks casuais com um estilo retrô e ao mesmo tempo moderno. Crédito: Divulgação

Esse tênis revisita uma silhueta clássica dos anos 80 com um toque contemporâneo. Com cabedal de couro e sobreposições de camurça, este modelo mantém suas raízes no basquete enquanto oferece um visual moderno e aconchegante.

Tênis Suede Classic XXI

Ícone do universo sneaker, combina estilo e conforto. Crédito: Divulgação

Um ícone do universo sneaker e um dos tênis mais vendidos, também sendo um dos destaques da estação para o universo da moda masculina. Lançado em 1968, este modelo revolucionou a cultura dos tênis e continua a ser uma escolha popular entre as gerações. Com cabedal em suede, entressola de borracha e palmilha ultra confortável, este tênis oferece estilo e conforto. A faixa PUMA Formstrip nas laterais completa o visual icônico deste calçado.

Bota Coturno Masculino Dubuy 504FG Preto

Conheça botas práticas e confortáveis. Crédito: Divulgação

Com numerações que vão do 37 ao 44, este coturno tem fechamento por cadarço e zíper lateral, solado antiderrapante e o forro antitranspirante, que garantem segurança e bem-estar durante o uso. Perfeito para aventuras urbanas e passeios ao ar livre.

Sapato Oxford Masculino Loafer Tratorado Couro Premium Liso

Experimente um calçado perfeito para qualquer ocasião. Crédito: Divulgação

A escolha perfeita para homens que valorizam conforto e praticidade. Em alta no inverno, tanto em sua versão masculina quanto feminina, essa é uma ótima escolha para quem busca durabilidade e elegância. Confeccionado com couro legítimo e solado tratorado em PU, ele garante melhor aderência e estilo, sendo ideal para ocasiões formais e casuais.

Coturno Masculino Adventure Bota Trilha + Relógio

Funcional e estiloso e ideal para aventuras. Crédito: Divulgação

Com sola emborrachada e costurada, material sintético de qualidade e biqueira impermeável, este modelo oferece durabilidade e conforto. Perfeito para trilhas e atividades ao ar livre, também pode ser utilizado em diversas combinações de roupa, unindo uma estética mais despojada à elegância. Além disso, vem acompanhado de um relógio, tornando-se uma excelente escolha para quem busca funcionalidade e estilo.

Sapato Casual Masculino Loafer Elite Couro Premium

Sofisticado e confortável, essencial para seu guarda-roupas. Crédito: Divulgação

Sinônimo de elegância e conforto, esse sapato é feito e forrado com couro macio, entregando sofisticação sem abrir mão do conforto. Com palmilha de três camadas que proporciona flexibilidade e absorção de impactos, este loafer é perfeito para uso diário. A combinação de estilo clássico e conforto moderno faz deste sapato uma escolha indispensável para o inverno.

3 Dicas para escolher seu calçado

01 Se atente ao tipo de material Se o seu objetivo for por exemplo manter seus pés quentes no inverno e maior durabilidade, opte por calçados feitos de materiais como couro, camurça ou tecidos técnicos, que oferecem melhor proteção contra o frio e a umidade. 02 Forro Térmico Outra dica para se manter aquecido: os forros térmicos, que tem um papel importante na conservação do calor, normalmente sendo feitos de lã, pelúcia ou outros materiais do gênero. 03 Estilo Versátil Entenda que tipo de estilo você tem e qual mensagem quer passar, mas se você tem dúvidas sobre isso, a dica é: Invista em modelos que possam ser combinados com diferentes peças de roupa e ainda tragam estilo para sua composição, de forma que possibilitem seu uso em diferentes ocasiões e contextos.

Approve, Mash e JadeJade. Ao escolher os calçados certos para o inverno, você garante não só conforto e proteção, mas também um toque de estilo em qualquer ocasião. Seja com botas elegantes, tênis de cano alto modernos ou sapatos formais, há uma infinidade de opções para manter seus pés aquecidos e na moda. E com o Clube, você garante descontos em algumas das maiores marcas de roupas, como a Riachuelo