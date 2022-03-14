5 cuidados importantes para ter com o seu animal de estimação

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Tem quem diga que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas a verdade é que independente do animalzinho de estimação, o importante é ter cuidado e dar muito amor para o seu bichinho. Com a pandemia, o número de pets em casa aumentou, principalmente, em decorrência do isolamento social.

Entretanto, segundo a médica veterinária da Lifepet Sabrina de Jesus, a crise econômica tem aumentado o número de abandono de animais. Devido a falta de dinheiro para cuidar da saúde dos animais, muitas pessoas são pegas desprevenidas pelos altos custos e acabam deixando o bichinho de lado.

"Quando assumimos a responsabilidade sobre um pet, nos tornamos responsáveis por preservar a integridade física, psicológica e a segurança dele. Além de ajudá-lo no desenvolvimento, é preciso manter um acompanhamento periódico com o veterinário e ficar de olho nos cuidados adequados para cada espécie e raça" Sabrina de Jesus - médica veterinária da LifePet

Ainda de acordo com a veterinária, na hora de escolher um animal de estimação é importante pesquisar sobre a espécie, raça, costumes, predisposição para doenças e as necessidades básicas. Além disso, não podemos esquecer que tudo isso gera custos que não podem ser deixados de lado.

"Quem está a fim de saber qual pet se adapta como o seu perfil, deve levar em consideração o entrosamento que temos com cães, gatos e outros animais. Tendo isso em mente, devemos pensar em nossa rotina e ambiente, já que independente do pet, ele vai precisar de atenção, carinho e muito cuidado" Sabrinade Jesus - médica veterinária

Para os tutores de primeira viagem, a médica veterinária dá algumas dicas de cuidado e atenção na hora de cuidar dos novos bichinhos.

Tenha as vacinas em dia Além de receber orientações específicas para cada tipo de raça, é importante que se leve ao médico veterinário periodicamente para manter a saúde em dia. Cães, principalmente, são muito curiosos na fase inicial. Por isso, é importante definir um lugar da casa seguro e aconchegante, sem deixar itens perigosos ao alcance deles. Você pode usar jornal ou um tapetinho descartável, que deve ter uma distância considerável do local de alimentação. No caso de gatos, a caixa higiênica é fundamental porque eles se sentem desconfortáveis fora da areia ou granulado. É importante incentivar o convívio com outros animais e pessoas. A socialização deve começar desde cedo, principalmente com crianças. Mas fique de olho nessas interações porque os menores tendem a achar que pets são como brinquedos. A vacinação é um dos pontos principais no quesito doenças. Tenha sempre o cartão com as doses em dia para prevenir e imunizá-los de doenças específicas às raças e transmissíveis aos seres humanos.

Saiba os cuidados com o pet Crédito: Divulgação

MÉDICOS E BENEFÍCIOS

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