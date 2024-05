Máquina de lavar, tanquinho ou lava e seca: qual comprar?

Entenda tudo sobre os eletrodomésticos de limpeza . Crédito: Divulgação

Escolher o melhor equipamento para lavar suas roupas pode ser uma decisão difícil, dada a variedade de produtos, capacidades e funções. Atualmente no mercado, existem 5 tipos de máquinas em alta, mas a Máquina de lavar automática, o tanquinho e a lava e seca são os principais tipos de aparelhos que você deve considerar.

Cada um tem suas próprias características, vantagens e desvantagens, e neste guia completo do Clube, vamos te ajudar a entender as diferenças entre os três e a comprar aquele que melhor se adeque à sua casa e sua família, sem deixar de responder a dúvidas frequentes.

Como escolher uma máquina de lavar roupa?

A melhor maneira de escolher produtos é primeiro entender como funcionam e quais especificações procurar. Por isso, para além das marcas de máquinas de lavar indicadas, vamos também te auxiliar a entender quesitos como a capacidade, tipos de abertura e recursos adicionais, como filtros de fiapos e reuso da água.

Capacidade

A capacidade de uma máquina de lavar é medida em quilos e diz respeito à quantidade de roupa que ela pode lavar em um único ciclo.

Em geral, a indicação é esta: se na sua casa moram até duas pessoas, uma lavadora com capacidade até 6kg é o suficiente; para famílias pequenas (de até 3 pessoas), procure por máquinas com capacidade entre 7 à 9kg.

E para famílias maiores (com 4 pessoas ou mais), opte por aquelas com capacidade para 10 à 12kg. Mas Clube, e acima de 12kg? Nesse caso, é recomendado para grandes famílias e/ou grande volume de roupas pesadas e peças volumosas, como edredons.

Tipos de Abertura

Existem dois tipos principais de abertura: superior, também chamada de 'Top Load', e frontal, conhecida como 'Front Load'. Entenda a principal diferença entre as duas: a top load é a mais comum e muito utilizada em máquina de lavar roupas automática e tanquinhos, sendo mais barata, facilitando o carregamento das roupas e em geral, ocupando menos espaço e permitindo a abertura da tampa a qualquer tempo, normalmente tendo melhor custo-benefício.

Já a front load é mais comum em máquina do tipo 'lava e seca', tendendo a ter melhor eficiência no uso da água e a economizar energia por seu sistema de tombamento, que 'dá uma folga' ao motor ao utilizar o auxílio da força da gravidade para a lavagem. Por conta disso, apesar de ser um aparelho com valor mais elevado, tem mais economia de água de energia a longo prazo, sendo também mais silenciosa e durável, motivo pelo qual têm sido muito procurada.

Recursos e Funções

Outro ponto importante quando falamos de especificações para máquinas de lavar são os recursos adicionais que elas apresentam, e verificar se esses são coerentes com seu preço.

Nesse âmbito, temos uma variedade de recursos e funções, sejam as que dizem respeito à eficiência energética e economia de água ou programas de lavagem que abarcam o tipo de roupa a ser colocada no aparelho.

Assim, o Clube reuniu algumas das especificações a se ficar de olho, como o Selo Procel, criado para informar o consumidor que o produto referido consome menos energia, sendo 'A' a melhor classificação; a função de água quente, útil para roupas com sujeiras pesadas ou machas persistentes; Tecnologia Inverter, que controla o sentido da rotação das roupas, economiza energia, faz a máquina ser mais silenciosa e vibrar menos; modo Eco, que refere-se a um ciclo mais sustentável e econômico, utilizando menos água e energia elétrica; e ainda Inteligência Artificial, que detecta o tipo de roupa e ajusta o tipo de lavagem de acordo com ela.

O que é a Máquina de Lavar?

Quando nos referimos à máquina de lavar enquanto uma categoria, estamos discutindo não a sua versão geral (que engloba os diferentes tipos) mas sim a sua versão automática, projetada para lavar roupas e que oferece uma variedade de programas de lavagem, se ajustando a tipos diferentes de tecido e níveis de sujeira.

Vantagens da Máquina de Lavar

01 Automação Em relação aos famosos 'tanquinhos', a máquina de lavar tem como vantagem inegável a automação. Com ela, é possível realizar todo o processo da lavagem sem se preocupar, ajustar o processo com programas já definidos e regular o tempo e velocidade. 02 Eficiência As máquinas de lavar costumam se destacar pela eficiência do consumo energético e de água, principalmente aquelas com o selo Procel A. 03 Capacidade Este tipo de aparelho costuma estar disponível em diferentes capacidades, tendo a possibilidade de atender a famílias com cargas de roupas leves ou pesadas.

Recomendações do Clube

Máquina de Lavar Brastemp 13Kg

Uma escolha inteligente de uma marca reconhecida no mercado. Mas, apara além disso, conta com capacidade o suficiente para uma família grande (+ de pessoas) e roupas mais pesadas. Também conta com programações e recursos adicionais como o Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha, além de tecnologia Smart Sensor, que ajusta automaticamente o nível de água, além de função de lavagem direcionada a roupas de bebê. E para aqueles que sofrem com alergias e tem peles mais sensíveis, ela ainda tem função de Enxágue Antialérgico.

Máquina de Lavar 11kg Electrolux

Silenciosa, com tecnologia de reuso de água e filtro de fiapos, é uma ótima opção para famílias e para economizar tempo, energia e água, contando com selo Procel A.

Samsung Lavadora de Roupas WW4000 11kg

De uma marca que chega no mercado otimizando processos e se diferenciando pela eficiência e recursos especializados. Essa máquina de lavar de Inox apresenta a abertura frontal mencionada, sendo econômica, eficiente para famílias e apresentando o recurso digital inverter, que traz uma performance melhor na lavagem de roupas e otimização de recursos.

O que é o Tanquinho?

É um aparelho semiautomático, mais simples e econômico, projetado para lavar roupas. Ele tem esse nome porque lembra o 'tanque' de lavar roupas, muito comum nas casas. Assim, ele usa um agitador mecânico para lavar as roupas, normalmente dispensando os ciclos de centrifugação e tendo menos recursos programáveis. Entretanto, costuma ser mais barato e ocupar menos espaço, sendo indicado caso sua casa ou apartamento tenha uma área disponível mais limitada.

Vantagens

As quatro principais vantagens do tanquinho são o custo, uma vez que são mais baratos do que as automáticas, a facilidade de manutenção e usabilidade, devido a uma construção mais descomplicada, e o baixo consumo de energia, porque uma vez que processos como a centrifugação são dispensados e tirar o excesso de água das roupas passa a ser algo manual, ele já não demanda tanto uso de energia elétrica.

Posso lavar todos os tipos de tecido no tanquinho?

Em geral sim, se usado corretamente e sem sobrecarregar. Dessa forma, a indicação do Clube é que, se possível, utilizar um ciclo suave para roupas mais delicadas ou colocá-las dentro de um saco específico para esse fim. Ou ainda, utilizar fronhas com um nó na ponta para separá-las das outras roupas e evitar que diferentes tecidos se misturem.

Recomendações

Colormaq Maquina de Lavar Roupa Semi-Automatica 10kg

Uma máquina do tipo 'tanquinho' com uma boa capacidade, sendo suficiente mesmo para uma família. Contém batedor que realiza 5 tipos de lavagem diferentes, intervalos de molho, desligamento automático, garantia de 12 meses e filtro de fiapos, além de sistema de reuso de água. Assim, é possível utilizar a água da lavagem para tarefas domésticas como limpeza do quintal.

Lavadora/Máquina de Lavar Semiautomática Mueller 10kg

Bem avaliado e com 4 programas de lavagem, dispenser para sabão e amaciante e filtro de fiapos, essa é uma das melhores opções em termos de custo-benefício. Também contando com tecnologia Smart Wave e Turbilhonador Eficiente para melhorar a performance.

Tanquinho/Máquina de Lavar Semiautomática Mueller Plus 4.5kg

Outra opção viável indicada para famílias de até duas pessoas. Compacta, eficiente e econômica. Utiliza poucas quantidades de água e sabão e realiza uma ótima limpeza.

O que é a Lava e Seca?

É uma máquina que tem ganhado espaço nos últimos anos, combinando as funções de lavagem e secagem de roupas em um único aparelho. Dessa forma, ela proporciona conveniência e praticidade ao permitir que você realize esses processos de forma rápida e com o mínimo de esforço.

Por que comprar uma Lava e Seca?

A lava e seca é um aparelho avançado que traz uma maior qualidade de vida ao unir e facilitar processos. Muito indicada se você quer ganhar tempo na realização das tarefas de casa.

Imagine que você tem um evento importante para participar no dia seguinte, mas não teve tempo de lavar aquela peça especial. Ou ainda que vai hospedar convidados na sua casa e volume de roupas de cama precisa ser lavado de forma prática. A lava e seca te possibilita ter a limpeza dessas peças e ainda tê-las quentinhas, em mãos, em poucas horas, além de disponibilizar uma gama de recursos adicionais.

Recomendações

Lava e Seca 11Kg/7Kg Electrolux

O modelo atende a critérios de recursos adicionais citados, com função inverter (que atua na economia de água e energia) e uso de água quente/vapor para tirar as manchas mais resistentes e lavar as roupas mais pesadas. Sua tecnologia SensiCare e AutoSense, ela mede aspectos da suas roupas e ajusta o tempo, consumo de água, energia, temperatura e umidade.

Lava e Seca LG VC5 11kg Branco

Com uma função que com certeza atua como um diferencial, essa lava e seca conta com inteligência artificial que detecta o peso e textura dos tecidos, garantindo uma lavagem na medida para deixar suas roupas limpas e cheirosas, preservando em 18% mais. Conta ainda com tecnologia Inverter e tem ciclo de lavagem rápida de 14 minutos.

Lava e Seca Philco 10 kg

Excelente em capacidade, abertura e recursos adicionais. Além de funcionalidades mais convencionais, apresenta também tecnologia Eco e Inverter, que atuam na economia de água e energia. Também apresenta 16 programações diferentes para se adequar ao tipo de roupa e subsequente lavagem desejada.

Cada um desses aparelhos tem seu próprio conjunto de benefícios e especificidades. Dessa forma, a indicação do Clube é que, se deseja uma máquina com bom custo-benefício para uma casa ou apartamento pequeno, invista em tanquinhos.

Se precisa otimizar seu tempo e dispor de capacidade e recursos adicionais variados para uma família maior, contando com um orçamento mais alto, a escolha em geral deve ser a máquina de lavar automática. E por fim, como uma escolha de máquina de alto padrão, com uma variedade ainda maior com funções que atuam na economia de energia e otimização de tempo, a Lava e Seca oferece mais rapidez e conforto.

Nesse sentido, sempre considere suas necessidades, orçamento e espaço disponível. Assim, você irá garantir que escolheu a opção mais adequada para facilitar suas tarefas e melhorar sua qualidade de vida.

