Qual a diferença entre tanquinho e máquina de lavar roupa?

As lavadoras possibilitam configurar diferentes tipos de lavagem de roupa Crédito: Shutterstock

Na hora de montar a área de serviço, um item bastante importante é a lavadora de roupas ou o tanquinho. Na hora de escolher qual dos dois é mais vantajoso para esse espaço, podem surgir dúvidas, afinal, muitas pessoas falam bem do tanquinho por conta da sua capacidade de lavar melhor as roupas, já outros preferem a máquina de lavar por toda a sua praticidade, só que mais cara do que o primeiro.

E para ajudar a tirar as dúvidas e conhecer melhor cada um desses eletrodomésticos, conversamos com o engenheiro mecânico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Igor Trancoso, que apontou quais são as vantagens e as desvantagens de cada item.

Ele destaca, de forma bem objetiva, como a diferença mais marcante entre o tanquinho e a lavadora, a quantidade de funcionalidades, o que acarreta na discrepância de preço entre os equipamentos.

Enquanto o tanquinho é mais básico, possui menos funções e, por isso, costuma ser encontrado no mercado por um preço mais baixo; a lavadora entrega mais tecnologia e aplicações mais específicas, o que pode proporcionar uma maior economia de água e de sabão. Por esses motivos, também demanda um investimento maior.

Igor ressalta também que é comum os consumidores supor que o tanquinho limpa a roupa muito melhor do que a lavadora. Contudo, isso é uma forma simplista de comparar os dois eletrodomésticos. “No mercado, existem diversas opções de modelos e máquinas, portanto, isso varia mais da tecnologia de cada um do que da mecânica geral desses itens”, avalia.

Mas os motivos que os distinguem não param por aí. Confira a análise de cada um desses equipamentos, com os prós e contras para você comparar antes de adquiri-los:

TANQUINHO

A lavagem de roupas à mão pode ser mais cansativa e demorada Crédito: Shutterstock

Considerado uma máquina de lavar semiautomática, o tanquinho utiliza o mesmo processo mecânico para a limpeza das roupas, mas não realiza todas as etapas que a lavadora possui. É nesse ponto que surgem as dúvidas dos consumidores se vale a pena comprar esse produto.

Pontos positivos

1 Potência Equipado com um sistema chamado turbilhonamento, substitui o processo manual , e muitas vezes cansativo, de esfregar peças de roupas sujas até limpá-las eficientemente. 2 Mais barato Por ser menor e menos tecnológico em comparação à lavadora, quando analisamos o preço inicial dos modelos mais tradicionais, o tanquinho chega a ser três vezes mais barato do que a máquina de lavar.

Pontos negativos

1 Poucas funcionalidades O tanquinho não faz centrifugação ou qualquer outro processo mais avançado. Ainda é preciso torcer as roupas manualmente e a secagem leva um tempo maior e exige um ambiente ventilado e com incidência direta de sol. 2 Não há lavagem por tecido As peças delicadas podem ser danificadas no tanquinho, exigindo a limpeza à mão. Além disso, para evitar manchas, é necessário separar por cores e, ainda assim, existe o risco de desbotamento.

Conclusão Em especial para quem mora sozinho ou precisa lavar poucas roupas e com mais frequência, o tanquinho pode se mostrar ser a opção de melhor custo-benefício. Nesse caso, é melhor fazer um teste e calcular se o serviço de lavanderia valeria a pena, financeiramente falando. Por outro lado, se você tem crianças em casa, automatizar o processo de lavagem de uniformes e roupas suadas sem tanta preocupação com o desgaste delas, o tanquinho é mais do que suficiente.

MÁQUINA DE LAVAR

Esses equipamentos possuem mais funções de lavagens, tecnologia avançadas e contam com uma centrifugação mais potente.

As máquinas de lavar vêm com espaço para colocar sabão em pó e amaciante Crédito: Shutterstock

Pontos positivos

1 Centrifugação Ideal para quem vive em apartamentos pequenos demais para estender roupa, a lavadora possui processos avançados que fazem uma boa diferença, como a centrifugação. Isso quer dizer que, apesar de as roupas continuarem molhadas ao saírem do equipamento, elas não ficam encharcadas, o que acelera a secagem delas. 2 Diferentes processos de lavagem Como dito anteriormente, o maior benefício da máquina é a possibilidade de escolha da configuração de acordo com o tipo de roupa (brancas, pretas ou coloridas, tecidos sensíveis ou lavagem pesada, por exemplo), garantindo a limpeza necessária, sem que haja danos às peças. Ponto extra para a economia de água e de sabão usados em cada ciclo quando a configuração é feita de forma correta.

Pontos negativos

1 Preço Por serem modelos maiores, mais modernos e fáceis de personalizar, essas máquinas demandam um investimento maior. 2 Maior consumo de energia Em razão do maior esforço mecânico, a máquina exige mais energia elétrica. Para a conta de energia não vir tão salgada, é preciso acumular roupas antes de lavar para compensar o tempo que a lavadora leva para concluir um ciclo e para diminuir a quantidade de usos do produto por mês.

Conclusão O engenheiro do Crea-ES afirma que, em questão de custo-benefício, a máquina de lavar compensa mais. Tudo isso depende, claro, da boa escolha da marca e do modelo. Por outro lado, a lavadora exige um cuidado muito maior do que o tanquinho. Isso, porque, o serviço de manutenção desse equipamento é mais especializado.

Cuidados essenciais

Igor aponta, ainda, algumas dicas para melhorar a durabilidade dessas máquinas, como planejar a rotina da casa para acumular o máximo de roupa possível por ciclo, usar a dosagem correta de sabão e amaciante e utilizar água fria para não danificar o equipamento.

Além disso, é essencial o cuidado de certificar-se de ligar os aparelhos na voltagem correta para evitar danos no motor e lembrar de colocá-los em uma área plana, longe de degraus, rampas e da circulação de pessoas.

Pensando no meio ambiente, outras sugestões são reaproveitar a água usada nos ciclos para limpezas de chão de áreas externas e ficar atento às tabelas de eficiência energética do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) antes de adquirir um modelo.

Já para não estragar roupas delicadas ou com fiapos, lantejoulas e brilho de tecidos, embale em saquinhos ou em uma fronha antes de lavar. Dessa forma, nem as peças e nem os eletrodomésticos serão danificados.