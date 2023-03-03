Ar-condicionado ou climatizador: qual é o melhor para aliviar o calor?

A climatização adequada da casa é essencial para a saúde dos moradores Crédito: Shutterstock

Já é março, mas parece que o calor não vai dar trégua tão cedo, nem mesmo no outono. E não há nada melhor do que investir em um bom equipamento para refrescar a casa. Hoje, no mercado, existem várias opções de ar-condicionado, climatizador e até umidificador para comprar, com diferentes tipos, tamanhos e preços. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? E qual é a melhor escolha para o seu objetivo? Conversamos com especialistas para tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas.

O ar-condicionado é o campeão de vendas, mas o climatizador é uma alternativa para quem precisa gastar menos com energia e não se importa com a refrigeração do ambiente, bastando somente que a casa fique mais fresca. Mas o que diferencia esses dispositivos não é só isso.

Pelo fato de a Região Metropolitana da Grande Vitória ter, predominantemente, um clima tropical e, na maior parte do ano, possuir uma umidade adequada, é dispensável o uso de umidificadores, ao contrário de cidades como Brasília e Curitiba e o sertão nordestino. Nesses locais é, inclusive, um bom truque para amenizar a secura na hora de respirar. Isso, porque, o excesso de umidade no ar também pode acarretar em problemas de saúde.

Para o consultor técnico de Engenharia Mecânica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Igor Trancoso, o que torna o umidificador ainda mais impraticável de ser usado no litoral capixaba é o fato de não ser indicado para resfriar um ambiente, pois costuma ser pequeno e desenvolvido para ser utilizado em regiões específicas.

“Em compensação, diferentemente do ar-condicionado, o umidificador pode ser um poderoso aliado para quem sofre com problemas respiratórios raros seríssimos. Fora nesses casos específicos, não é um aparelho tão útil para os dias quentes que estamos vivendo neste começo de ano na Grande Vitória”, analisa Igor.

Ar-condicionado versus climatizador

Ar-condicionado

O ar-condicionado é a opção mais cara para investir durante o verão Crédito: Shutterstock

O mais cobiçado das lojas durante o verão e também com o preço mais "salgado", é, certamente, a forma mais eficiente de refrescar um ambiente.

“O ar-condicionado tem como objetivo principal refrigerar o ambiente fechado, de modo a deixá-lo com um conforto térmico mais rápido. Ou seja, ele ‘retira’ o calor, assim como também retém a umidade do ar”. Para o engenheiro, portanto, o uso do aparelho pode ser uma "faca de dois gumes", visto que ele também deixa o espaço com um ar menos úmido.

Além do mais, o custo de manter o produto também é alto, já que gasta mais energia elétrica do que as outras opções. E pod chegar a ser até sete vezes mais caro do que um climatizador, se for analisado o preço do produto, do consumo e da manutenção, de acordo com Igor.

Graças à tecnologia, os dispositivos mais novos no mercado não emitem mais gases nocivos à saúde, mas a falta de umidade em um cômodo pode acarretar em problemas cardiorrespiratórios. Para fugir das alergias, aposte em umidificador durante alguns períodos do dia para equilibrar.

Climatizador

Algumas das vantagens de adquirir um climatizador é a fácil instalação e a portabilidade Crédito: Shutterstock

Se a ideia é refrescar a casa sem precisar de quebra-quebra, opte pelo climatizador. Mas não espere tanto dele.

Um ponto a favor desse aparelho é que ser um item portátil e, assim, torna fácil levá-lo de um cômodo a outro e até em viagens. E ele funciona com um sistema que absorve o ar do ambiente e o climatiza, tornando-o mais úmido e fresco.

“Por mais que o ambiente seja pequeno e receba ventilação natural, o climatizador consegue refrescar ainda mais a casa, mas não tem potência para resfriar, como o ar-condicionado”, aponta Igor.

Para melhor funcionamento do aparelho, o reservatório de água pode receber pedras de gelo ou caixas com gel congeladas para deixar a temperatura ainda mais amena.

Em comparação ao ar-condicionado, é uma opção mais barata, de fácil instalação e que não deixa o ambiente ressecado, visto que tem como função secundária umidificar o espaço.

Além do mais, não exige profissionais especializados em limpeza do aparelho. Basta uma vistoria no filtro e no motor pelo próprio usuário.

Ainda assim, o engenheiro do Crea ressalta a importância de uma consultoria técnica: “Para garantir a segurança e aproveitar melhor cada dispositivo, é recomendável sempre procurar profissionais habilitados para fazer análise do que é mais adequado ao tamanho do ambiente”, destaca.

Arquitetura térmica

Esse é um conceito da arquitetura que preza pelo o ideal de todas as estruturas residenciais e comerciais já pensadas para o conforto térmico. De acordo com a arquiteta Sabrina Cestari, proprietária da empresa homônima dessa metodologia, diferentemente de um técnico em instalação desses aparelhos, a tecnologia pode ser melhor aproveitada quando profissionais, de diferentes áreas da construção civil, se unem para projetar um espaço que otimiza a eficiência dos aparelhos refrigeradores.