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Limpeza semanal

Aprenda a fazer a limpeza de cabeceira

Na feita de MDF ou laca, por exemplo,  a cada três meses o ideal é fazer uma boa limpeza usando esponja mágica molhada em água e depois secar

Públicado em 

30 jun 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Cama com cabeceira
Para manter conservada e limpa é necessária uma rotina de limpeza semanal retirando o pó com pano úmido bem torcido Crédito: SIRAPHOL S./ Freepik
A cabeceira confere beleza e protege a parede, sendo produzida em mdf ou revestida em tecido ou couro.
Para manter conservada e limpa é necessária uma rotina de limpeza semanal retirando o pó com pano úmido bem torcido e uma limpeza específica. Confira as dicas. 
Cabeceira em MDF ou laca: semanalmente retire o pó com pano úmido. A cada três meses faça uma boa limpeza usando esponja mágica molhada em água e seque.
Cabeceira Estofada em tecido: aspire ou escove uma vez por semana. Limpe com pano úmido bem torcido, molhado em água com detergente. A cada três meses, use um produto específico para limpeza de estofados. A minha sugestão é a espumas de limpeza a seco, facilmente encontrada no supermercado ou em lojas de utilidades domésticas.
Cabeceira estofada com couro (legítimo ou ecológico): semanalmente, limpe com pano úmido bem torcido. A cada três meses, faça uma boa limpeza com sabão de coco e esponja ou um limpa couro facilmente encontrado em supermercados. Após a limpeza hidrate o couro com vaselina líquida, um hidratante corporal ou hidratante para couro.
Estofado de couro branco (legítimo ou ecológico): semanalmente, limpe com pano úmido bem torcido. Para evitar manchas escuras e amareladas faça a limpeza específica mensalmente usando esponja mágica umedecida em água ou sabão de coco com esponja macia. Após a limpeza hidrate o couro com vaselina líquida, um hidratante corporal ou hidratante para couro.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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