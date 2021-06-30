Aprenda a fazer a limpeza de cabeceira

Para manter conservada e limpa é necessária uma rotina de limpeza semanal retirando o pó com pano úmido bem torcido Crédito: SIRAPHOL S./ Freepik

A cabeceira confere beleza e protege a parede, sendo produzida em mdf ou revestida em tecido ou couro.

Para manter conservada e limpa é necessária uma rotina de limpeza semanal retirando o pó com pano úmido bem torcido e uma limpeza específica. Confira as dicas.

Cabeceira em MDF ou laca: semanalmente retire o pó com pano úmido. A cada três meses faça uma boa limpeza usando esponja mágica molhada em água e seque.

Cabeceira Estofada em tecido: aspire ou escove uma vez por semana. Limpe com pano úmido bem torcido, molhado em água com detergente. A cada três meses, use um produto específico para limpeza de estofados. A minha sugestão é a espumas de limpeza a seco, facilmente encontrada no supermercado ou em lojas de utilidades domésticas.

Cabeceira estofada com couro (legítimo ou ecológico): semanalmente, limpe com pano úmido bem torcido. A cada três meses, faça uma boa limpeza com sabão de coco e esponja ou um limpa couro facilmente encontrado em supermercados. Após a limpeza hidrate o couro com vaselina líquida, um hidratante corporal ou hidratante para couro.