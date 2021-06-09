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Casa limpa

Saiba como tirar o cheiro de xixi de gato de casa

O ideal é limpar o mais rápido possível, com pano descartável umedecido em água ou papel absorvente

Públicado em 

09 jun 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Gato em casa
Remova o xixi por completo antes de aplicar produtos desinfetantes Crédito: Freepik
Os gatos são animais de estimação adoráveis, no entanto, algumas vezes podem gerar incômodos quando eles resolvem brincar com as flores ou revirar à terra. Além do mais, algumas plantas são tóxicas, então mantê-los longe delas é importante. Veja algumas dicas de como protegê-los e também de como limpar o xixi feito em casa. 

Visitas indesejáveis

Os gatinhos tem olfato aguçado e por esse motivo algumas fragrâncias se tornam insuportáveis para eles.
Plantas que afastam os gatos:  Arruda, alecrim, capim-limão, citronela, hortelã e lavanda são plantas que afastam os bichos. A dica é deixar o vaso com a planta ideal no ambiente escolhido.

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Pedregulhos e argila expandida: forre à terra dos vasos com pedregulhos ou argila expandida. Assim, os gatos não vão cavucar os vasos de plantas. 
Chá de canela: faça um chá forte de canela e na parte da noite borrife nos vasos, gramas. Os gatos não gostam do cheiro de canela.

Como tirar o cheiro de xixi de gato de casa?

urina dos gatos é muito concentrada e tem um cheiro forte, e o esguicho nas paredes para marcar território é o que mais incomoda os donos de gatos.
O ideal é limpar o mais rápido possível, com pano descartável umedecido em água ou papel absorvente. Remova o xixi por completo antes de aplicar produtos desinfetantes. Se o xixi estiver no tapete, absorva por completo com papel toalha
Após absorver por completo é hora de aplicar o desinfetante a base de quaternário de amônia. Aplique o produto puro em esponja ou pano, sobre a superfície, e deixe agir por 10 minutos. Depois passe pano úmido e seque. 

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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