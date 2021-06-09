Saiba como tirar o cheiro de xixi de gato de casa

Remova o xixi por completo antes de aplicar produtos desinfetantes Crédito: Freepik

Os gatos são animais de estimação adoráveis, no entanto, algumas vezes podem gerar incômodos quando eles resolvem brincar com as flores ou revirar à terra. Além do mais, algumas plantas são tóxicas, então mantê-los longe delas é importante. Veja algumas dicas de como protegê-los e também de como limpar o xixi feito em casa.

Visitas indesejáveis

Os gatinhos tem olfato aguçado e por esse motivo algumas fragrâncias se tornam insuportáveis para eles.

Plantas que afastam os gatos: Arruda, alecrim, capim-limão, citronela, hortelã e lavanda são plantas que afastam os bichos. A dica é deixar o vaso com a planta ideal no ambiente escolhido.

Pedregulhos e argila expandida: forre à terra dos vasos com pedregulhos ou argila expandida. Assim, os gatos não vão cavucar os vasos de plantas.

Chá de canela: faça um chá forte de canela e na parte da noite borrife nos vasos, gramas. Os gatos não gostam do cheiro de canela.

Como tirar o cheiro de xixi de gato de casa?

urina dos gatos é muito concentrada e tem um cheiro forte, e o esguicho nas paredes para marcar território é o que mais incomoda os donos de gatos.

O ideal é limpar o mais rápido possível, com pano descartável umedecido em água ou papel absorvente. Remova o xixi por completo antes de aplicar produtos desinfetantes. Se o xixi estiver no tapete, absorva por completo com papel toalha