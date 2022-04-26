Entenda a linguagem corporal dos gatos e a hora certa de brincar ou de acariciá-los

Os felinos usam de meios vocais, visuais, olfativos e táteis para se comunicar Crédito: Freepik

Nossa gatinha Chloé, mascote da coluna, sempre foi sociável, mas no decorrer do tempo, por algum motivo, se tornou mais arisca. Começamos a perceber, então, que ao chegar perto ou ao pegá-la no colo, suas orelhinhas ficavam bem baixas, o que pode significar medo de alguma coisa. Foi daí que nos atentamos para a linguagem corporal dos felinos, esses seres silenciosos que utilizam combinações complexas para se comunicar.

Mas como detectar os “sentimentos e emoções” de seu gatinho e saber o momento exato para, por exemplo, acariciá-lo sem qualquer sinal de estresse? A médica-veterinária, especializada em medicina felina, Érica Baffa, explica que os felinos percebem o mundo por meio dos seus sentidos, além disso, usam de meios vocais, visuais, olfativos e táteis para se comunicar. “Conseguir perceber e entender esses sinais de comunicação do bichano pode ajudar não só a respeitar os seus limites, como também perceber alguns problemas de saúde”, garante.

Ela explica que os sentidos dos gatos são apurados. “Eles ouvem quatro vezes mais que os humanos, conseguem ouvir sons ultrassônicos e são sensíveis aos ruídos. Quando sentem medo, por exemplo, adotam uma postura corporal mais retraída, ele permanece abaixado”, ressalta.

A médica-veterinária, Érica Baffa, especializada em felinos, explica que os felinos percebem o mundo por meio dos seus sentidos e usam de meios vocais, visuais, olfativos e táteis para se comunicar Crédito: Divulgação

Segundo ela, o tato também é muito sensível e qualquer coisa que possa estar no pelo ou na pele de um gato, que traga incômodo, faz com que ele apresente pequenos tremores que parecem involuntários da pele. Eles também enxergam bem com pouca luz e são sensíveis aos movimentos bruscos.

“Primos” dos felídeos

“Para podermos entender isso com maior clareza, devemos lembrar que os nossos gatos domésticos são 'primos' dos felídeos maiores como guepardos, onças, leões, entre outros. Assim sendo, eles possuem todas as características intrínsecas e atávicas da espécie. Embora esses animais sejam considerados o topo da cadeia alimentar por serem caçadores, na natureza eles também são caçados, e isso torna o felino ainda mais atento e reativo a tudo que acontece ao seu redor, levando a alterações em sua postura corporal”, afirma.

Os gatos, ressalta Érica Baffa, podem reagir mal quando sentem medo ou dor e é essencial estar atento aos sinais. “As posturas corporais como o posicionamento das orelhas, a alteração das pupilas e o movimento da cauda nos ajudam a identificar, por exemplo, se o felino está bem, se está irritado, se pretende fugir, permanecer imóvel ou lutar. Nos ajuda a identificar também se está com sinais de depressão ou doença física”, alerta.

Esse gato revela uma postura corporal que indica medo e por isso está pronto para o ataque, se for necessário Crédito: Divulgação

“O gato com medo poderá fugir ou, se isso não for possível, irá ficar imóvel ou agachado. É importante entendermos também que gatos podem estar frustrados ou deprimidos e nessas condições podem com frequência ficar letárgicos, rejeitar a ração e não querer brincar ou interagir com outros felinos. Esse tipo de comportamento pode ser um sinal de doença psíquica e/ou física e precisará de acompanhamento de um médico-veterinário”, ressalta.

De acordo com a médica-veterinária, existe na literatura da medicina felina uma escala ilustrada que ajuda a entender se o gato está adotando postura com sinais de medo ou agressividade.

Um bom exemplo, explica Érica Baffa, é esta foto. “O gato branco (à esquerda), apesar de estar deitado na areia, e parecer tranquilo, devido à posição das orelhas, do tronco mais para a frente, das pupilas, tem mais chances de atacar, de agressividade, do que o felino à direita, que está em situação de medo extremo, ele mia, faz aquele ‘xiiiiiii’, se encolhe muito, indicando que a pessoa deve se afastar”, explica.

O gato branco, devido a sua postura corporal, está muito mais apto a ser agressivo do que o à direita, que na verdade encontra-se em situação de medo Crédito: Divulgação

E continua: “Na verdade, o gato não quer lutar com ninguém. A ideia é fugir, porque na natureza, se ele luta com alguém, pode se machucar e, consequentemente, não conseguirá caçar e acaba morrendo", ressalta.

Curiosidades felinas

Só para saber, o movimento das orelhas dos felinos é tão impressionante que são 30 músculos diferentes, inacreditavelmente eles podem rodá-las em um ângulo de 180º. “Então, cada posição da orelha, somada ao formato dos olhos, possui um significado diferente”, explica.

Outra curiosidade é que os gatos podem emitir até 100 sons diferentes para expressar seus sentimentos, mas eles não rugem como os leões. E embora tanto o rugido do rei da selva quanto o miado do gato utilizem o osso hióide, no segundo caso ele é mais duro do que os felinos grandes, além de ser completamente calcificado, isso sem falar na espessura das cordas vocais, e por isso não são capazes de tal façanha.

Esta tabela ajuda a entender a posição das orelhas e das pupilas indicando se o gato está em uma situação de medo ou agressividade. Quanto mais para a direita, mais agressivo, e para baixo, com medo Crédito: Divulgação

Mas, por outro lado, os bichos emitem um som no qual o osso hióide e as cordas vocais também intervém: o famoso ronronar, o conhecido “motorzinho”. E para fazer esse som, vibram suas cordas vocais a uma taxa 26 vezes por segundo ao inspirar e expirar o ar.

Já o lindo rabo do gato, que tem, vamos combinar, um charme especial é, na verdade, uma parte da coluna vertebral dos bichanos. Constituído de partes chamadas vértebras caudais, representam uma parte importante da anatomia, além, de dizer muito sobre as emoções dos felinos. Aliás, um problema no local, por exemplo, pode gerar algumas complicações na saúde do animal.

Esta tabela ajuda a entender através da postura corporal e cauda se o gato está com medo (pra baixo) ou agressivo (para a direita) Crédito: Divulgação

Como podemos ver, os “sentimentos” de nossos gatos domésticos aparecem de várias formas e merecem a atenção dos tutores. Afinal, são a maneira que encontram de manter uma comunicação que deve, obviamente, ser respeitada.

Veja algumas dicas de Érica Baffa sobre a postura corporal dos gatos

Orelhas

Gato alerta - Orelhas eretas e pupilas em fenda. Ele está bem mas está atento a tudo ao redor.

Gato defensivo - orelhas viradas para baixo e para os lados e pupilas bastante dilatadas.

Gato agressivo - orelhas dobradas e exibindo as laterais internas das aurículas e pupilas oblongas.

Cauda

Cauda verticalmente baixa (ou com uma curva dobrada ) - gato calmo e amistoso. Quando o gato está bem, normalmente adota uma postura corporal com corpo leve, delicado e descontraído, sem qualquer tensão que sugira que ele está prestes a entrar em ação. Os olhos podem piscar suavemente ou estar semicerrados.

Cauda mantida reta para baixo ou perpendicular ao chão - gato irritado, tendendo a agressividade que pode ser por medo ou frustração. Ele tentará parecer maior e ameaçador, com o pelo eriçado. As vibrissas (bigodes) podem estar direcionadas para frente.

Quando bate a cauda - é sinal de agitação, incômodo ou sinal de conflito.

Vocalização

Miados altos e agudos - podem significar uma possível situação perigosa ou alguma dor.

Miados insistentes - pode indicar fome.

Uivos - som alto e longo utilizados, geralmente, em situações de briga entre gatos machos ou para atrair as fêmeas durante o cio. Podem indicar, também, estresse ou estar relacionado a doenças físicas, como disfunções cognitivas, hipertensão, hipertiroidismo ou dor.

Curto e animado - caça a algum brinquedo.

Rosnados - são nada amigáveis e indicam que estão incomodados, hora de se afastar do seu amigo ou tirar aquele outro animal de perto que o está perturbando.

Grunhidos - indica mau-humor.

Ronronados - esse ronco gostoso (o famoso motorzinho) indica bem-estar e conforto, na maioria das vezes, mas também pode ser um pedido de ração ou até indicação de algum desconforto.

Pupilas

Totalmente dilatadas - está animado, querendo brincar ou surpreso com algo. Pode, também, estar focado, como pode indicar medo e possibilidade de agressividade.

Parcialmente dilatadas - pode significar medo ou estado agressivo.

Retraídas - pode significar tensão ou agressividade, possivelmente em uma situação de caça.

Piscar de olhos lentamente - uma forma de cumprimento, pode significar confiança.

Fechando os olhos - significa calma, tranquilidade com sono, deixe-o em paz.

Postura