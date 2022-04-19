Cachorro e gatos também sofrem com alopecia. Saiba como diagnosticar, tratar e prevenir

Nos gatos o mais comum é a dermatite fúngica, na qual o fungo se alimenta da base do pelo, formando a área de alopecia Crédito: Freepik

Quem tem animais de estimação em casa, já sabe, precisará se acostumar com os pelos espalhados por todos os cantos, além, claro, das deliciosas travessuras que esses seres maravilhosos nos proporcionam, deixando os nossos dias bem mais leves e divertidos. Aliás é muito fácil identificar um tutor de cachorro ou gato, é só olhar para as suas roupas, principalmente as mais escuras - não há rolinho com “cola” que dê jeito!

É bom lembrar que as características da pelagem de algumas raças podem torná-las mais propensas à queda, mas isso não tem relação com o tamanho do pelo do animal. Enfim, a queda de pelo em animais faz parte do processo natural, mas fique atento, em alguns casos pode significar, sim, algo errado. Por isso, caso o tutor note algo além do normal, deve procurar um médico-veterinário.

Os cães ao se coçarem em excesso, por algum problema de saúde, acabam arrancando os pelos formando área de alopecia Crédito: Divulgação

A queda de pelos em demasia pode indicar a chamada alopecia, um problema de saúde que atinge tanto cachorros, quanto gatos. A doença é caracterizada pela perda excessiva de pelos em uma ou mais partes do corpo do animal e pode ser causada por diversos fatores diferentes, como dermatite de contato, foliculite e dermatose solar, entre outros.

Segundo a farmacêutica Luiza Scardua, os mais variados tipos de alergia são os motivos para a queda elevada de pelos, mas não são os únicos. “Estresse, doenças diversas, parasitas e até fatores genéticos podem influenciar na manifestação neste que é um incômodo terrível para os pets”, alerta.

O principal sintoma é a queda de pelo localizada. E não é difícil perceber, já que a falha na pelagem será grosseira. É sempre importante o tutor ficar atento aos primeiros sinais: coceiras, mordidas ou lambeduras em excesso, daquelas que estão tirando o sossego do pet.

A médica-veterinária e especialista em felinos, Polyana Pulcheira Paixão, explica que a alopecia em cães e gatos tem como principais causas, além das doenças alérgicas, as fúngicas Crédito: Divulgação

Para a médica-veterinária e especialista em felinos, Polyana Pulcheira Paixão, a alopecia em cães e gatos tem como principais causas, além das doenças alérgicas, as fúngicas. “O cão é mais alérgico que os gatos e apresenta dermatite atópica, hipersensibilidade alimentar e dermatite de carrapato e pulga. Nessas situações, eles se coçam e acabam arrancando o próprio pelo fazendo área de alopecia. Já nos gatos o mais comum é vermos a dermatite fúngica, na qual o fungo se alimenta da base do pelo. Pode haver também o hipertireoidismo que gera a queda de pelo e a deficiência de vitaminas como a A, B e Zinco que geram o problema”, explica.

A médica-veterinária explica que depois do diagnóstico e tratamento, é importante redobrar os cuidados. Confira dicas importantes para evitar alopecia em cães e gatos.

Cuidados básicos para cães:

- Manter o antiparasitário em dia.



Dar ração de qualidade (super premium).



Levar para passear todos os dias para evitar estresse.



Manter o ambiente onde vive limpo e livre de umidade.



Escovar o pelo diariamente.



Evitar alimentos gordurosos.



Levar para consultas de rotina com médico-veterinário e manter a vacinação em dia.



Cuidados básicos para gatos: