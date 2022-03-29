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Bom senso

Confira 7 dicas para usar na decoração com peças que remetem aos animais

Decorar a casa com peças que remetem aos animais não é brega, dizem os especialistas. Ao contrário, revela a personalidade do morador

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:28

Públicado em 

29 mar 2022 às 17:28
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Outro gatinho de mola metálica da Amazon
Outro gatinho de mola metálica da Amazon Crédito: Divulgação
Hoje, a coluna traz algumas sugestões de peças, onde os animais são protagonistas, para colocar em algum cantinho especial de sua casa. Confira.

Design elegante

Outro gatinho de mola metálica da Amazon
Outro gatinho de mola metálica da Amazon Crédito: Divulgação
Essa escultura de mola metálica, que representa um gato, é feita à mão e tem um design elegante. A tinta é ecológica e inoxidável. É ideal para colocar em cima de mesas ou prateleiras. Custa R$ 127,29, na Amazon.

Natureza selvagem

Esta pantera negra é para quem ama animais selvagens, nas Americanas
Esta pantera negra é para quem ama animais selvagens, nas Americanas Crédito: Divulgação
Essa pantera negra vai chamar a atenção de quem ama os animais selvagens. Vale a pena colocá-la em um lugar de destaque. Ela representa a natureza em seu mais real sentido, a floresta. Custa 131,85, na Americanas.

Safári em casa

Os animais, da Blooming Me africanos vão dar o charme necessário ao ambinete
Os animais, da Blooming Me africanos vão dar o charme necessário ao ambinete Crédito: Divulgação
Essas obras de animais africanos são tanto minimalistas, quanto modernas. Com seu formato leve, traz listras que dão o charme necessário ao ambiente. Tem o rinoceronte, a girafa e a zebra. Um safári cheio de estilo em casa. A zebra custa R$ 539, na Blooming Me.

Boas energias

Se um elefante já traz sorte pra você e para casa, imagine dois. No Magazine Luisa
Se um elefante já traz sorte pra você e para casa, imagine dois. No Magazine Luisa Crédito: Divulgação
Elefantes também são uma ótima dica para a decoração. Além disso, esse lindo animal simboliza boa sorte, sabedoria, poder e sucesso. E são considerados leais e companheiros. Preço: R$ 177,77, no Magazine Luiza.

'Aumigos' em casa

Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo no Mercado Livre
Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo no Mercado Livre Crédito: Divulgação
Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo. Em cerâmica, vão chamar a atenção dos visitantes, mesmo aqueles que ainda não têm um 'aumigo', mas os amam. Custa R$ 210, no Mercado Livre.

Dicas para acertar sem cometer exageros

  • Prefira os objetos que possam ser expostos em estantes, racks e aparadores.
  • A dica do menos é mais é primordial quando se fala neste tipo de decoração. Nunca misture objetos de bichos diferentes num só local.
  • Alguns animais, mais do que apenas decorar a casa, trazem um significado. Elefantes, por exemplo, posicionados de costas para a porta atrairiam fortuna, segundo os mais supersticiosos. Já os pássaros representam a leveza.
  • Antes de decidir qual peça comprar e onde colocar, faça uma pesquisa sobre o significado de cada animal. Veja aquele que mais combina com a sua personalidade. O leão, por exemplo, traz a imagem de líder.
  • Lembre-se: uma boa iluminação é primordial para valorizar as peças.
  • No final, o gosto do morador é o que conta. Alguns animais nunca saem de moda: onça, leão, girafa, entre outros. 
  • Fica a dica: algumas são totalmente fora de moda, como ter peças naturais como um troféu em casa. 
  • Prefira sempre as sintéticas, que imitam o animal.

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Passear ou não com gatos? Eis a questão

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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