Confira 7 dicas para usar na decoração com peças que remetem aos animais

Hoje, a coluna traz algumas sugestões de peças, onde os animais são protagonistas, para colocar em algum cantinho especial de sua casa. Confira.
Essa escultura de mola metálica, que representa um gato, é feita à mão e tem um design elegante. A tinta é ecológica e inoxidável. É ideal para colocar em cima de mesas ou prateleiras. Custa R$ 127,29, na Amazon.
Essa pantera negra vai chamar a atenção de quem ama os animais selvagens. Vale a pena colocá-la em um lugar de destaque. Ela representa a natureza em seu mais real sentido, a floresta. Custa 131,85, na Americanas.
Essas obras de animais africanos são tanto minimalistas, quanto modernas. Com seu formato leve, traz listras que dão o charme necessário ao ambiente. Tem o rinoceronte, a girafa e a zebra. Um safári cheio de estilo em casa. A zebra custa R$ 539, na Blooming Me.
Elefantes também são uma ótima dica para a decoração. Além disso, esse lindo animal simboliza boa sorte, sabedoria, poder e sucesso. E são considerados leais e companheiros. Preço: R$ 177,77, no Magazine Luiza.
Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo. Em cerâmica, vão chamar a atenção dos visitantes, mesmo aqueles que ainda não têm um 'aumigo', mas os amam. Custa R$ 210, no Mercado Livre.