Confira 7 dicas para usar na decoração com peças que remetem aos animais

Outro gatinho de mola metálica da Amazon Crédito: Divulgação

Hoje, a coluna traz algumas sugestões de peças, onde os animais são protagonistas, para colocar em algum cantinho especial de sua casa. Confira.

Design elegante

Outro gatinho de mola metálica da Amazon Crédito: Divulgação

Essa escultura de mola metálica, que representa um gato, é feita à mão e tem um design elegante. A tinta é ecológica e inoxidável. É ideal para colocar em cima de mesas ou prateleiras. Custa R$ 127,29, na Amazon.

Natureza selvagem

Esta pantera negra é para quem ama animais selvagens, nas Americanas Crédito: Divulgação

Essa pantera negra vai chamar a atenção de quem ama os animais selvagens. Vale a pena colocá-la em um lugar de destaque. Ela representa a natureza em seu mais real sentido, a floresta. Custa 131,85, na Americanas.

Safári em casa

Os animais, da Blooming Me africanos vão dar o charme necessário ao ambinete Crédito: Divulgação

Essas obras de animais africanos são tanto minimalistas, quanto modernas. Com seu formato leve, traz listras que dão o charme necessário ao ambiente. Tem o rinoceronte, a girafa e a zebra. Um safári cheio de estilo em casa. A zebra custa R$ 539, na Blooming Me.

Boas energias

Se um elefante já traz sorte pra você e para casa, imagine dois. No Magazine Luisa Crédito: Divulgação

Elefantes também são uma ótima dica para a decoração. Além disso, esse lindo animal simboliza boa sorte, sabedoria, poder e sucesso. E são considerados leais e companheiros. Preço: R$ 177,77, no Magazine Luiza.

'Aumigos' em casa

Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo no Mercado Livre Crédito: Divulgação

Essa dupla simpática de cachorrinhos, em cerâmica, na cor bronze, representa o animal mais amado do mundo. Em cerâmica, vão chamar a atenção dos visitantes, mesmo aqueles que ainda não têm um 'aumigo', mas os amam. Custa R$ 210, no Mercado Livre.

Dicas para acertar sem cometer exageros