Hospedagens e cervejarias em Santa Teresa que aceitam pets

O gatinho Filhinhodescansa tranquilamente no Chalé Azzul em Santa Teresa Crédito: Divulgação

Hoje, quem tem um pet já não quer deixá-lo em casa quando vai viajar. E o que já era tendência no mercado, durante a pandemia, após uma convivência mais intensa com os animais de estimação, tomou um impulso ainda maior. Só para ter uma ideia, as buscas no Google por hospedagem pet friendly cresceram 300% de março a setembro de 2020, no auge da Covid-19.

E o Espírito Santo não foge à regra. Em Santa Teresa vários locais aceitam tutores acompanhados de seus animais de estimação. É o caso, por exemplo, da proprietária do Chalé Azzul, a empresária Lourdes Ferolla Leandro. “Atualmente, os tutores não querem mais viajar sem seus pets, considerados membros da família, por isso, desde o início, incluímos os animais como nossos hóspedes também, afinal é uma tendência esse novo formato familiar”, explica.

Chalé Azzul, em Santa Teresa, é pet friendly Crédito: Divulgação

Lourdes Ferolla ressalta que só existe o Chalé Azzul, que recebe famílias com pets, ou sem. “Nunca tivemos problemas com nossos hóspedes animais, eles são educados e comportados. Não fizemos nenhuma adaptação especial para recebê-los. Só damos uma atenção maior à limpeza, à assepsia e à escolha dos tapetes”, garante.

Ela explica, ainda, que a única regra é que os animais estejam sempre acompanhados de alguém para não se aventurarem na Mata Atlântica e se perderem. “Tirando isso, os atrativos, tanto para o tutor quanto para o pet, são cercados de natureza. O chalé tem dois quartos, e o pet tem a opção de dormir na sala e desfrutar de um sono bem tranquilo. Não é uma pousada, na verdade é a ‘sua casa no campo’, é a vivência de um momento único”, conclui.

A empresária lembra, ainda, que a região tem uma fauna rica de espécies que ficam assustadas com a presença dos pets, como as diversas aves, os tatus, os macaquinhos, entre outros. “Por isso, optamos por preservar alguns locais com placas e pedimos para que os animais não frequentem a horta, o jardim, o pomar e o galinheiro”, avisa.

Contato com a natureza

Já os proprietários da Casas do Serafim, também em Santa Teresa, o administrador Luiz Paulo Peixoto Derenzi Vivacqua e a contadora Andréa Giestas de Souza Vivacqua, explicam que o local possui três acomodações para temporada: a Casa do Serafim, com dois quartos; a Casa da Jaqueira, com três quartos, e a Casa do Adão.

“Não chegamos a fazer nenhuma adaptação para receber pets. Todas as casas têm varandas cercadas, onde eles podem ficar em segurança. Além disso, o local conta com bastante espaço de área verde para poderem passear com seus tutores, sentindo a natureza vibrante da região”, explica Luiz Paulo Vivacqua.

Luiz Paulo, sua esposa Andréa Vivacqua e sua filha Luísa recebem os tutores e seus pets na Casas Serafim. A família tem quatro animais de estimação Crédito: Divulgação

A Casas do Serafim recebe tanto famílias com pets, quanto sem animais de estimação. “O importante é que sempre procuramos deixar o ambiente bem limpo, higienizando-os e lavando os tapetes”, garante.

Já Andréa Vivacqua afirma que recebem mais cães. “Mas recebemos uma vez um gato e até um hamster”, lembra. “Além de receber animais de estimação, também temos quatro cachorros, que circulam livremente, vão às casas visitar os hóspedes. As crianças adoram!”, completa.

Cervejaria pet friendly

Mas não são só as hospedagens em Santa Teresa que abrem suas portas aos animais de estimação, a Cervejaria Teresense, da empresária Luana Hoffmann, também é pet friendly. Segundo ela, o local começou a receber tutores e seus animais de estimação quando um dos sócios acabou adotando um cachorro. “Foi a partir daí que percebemos que seria interessante abrir o local para os amigos dos pets, dando a eles um ambiente adequado para que todos possam estar juntos, convivendo daquele momento especial”, lembra.

Hospedagens e cervejarias em Santa Teresa que aceitam pets

Segunda ela, não foram necessárias muitas adequações, apenas compramos vasilhas para que possam se alimentar e também fornecemos água pura. “Nossos colaboradores estão treinados para receber os tutores com seus pets, e o espaço para eles é reservado”, explica.

Luana Hoffmann ressalta, ainda, que na cervejaria tem quatro amiguinhos de quatro patas, lindos e atraentes, que ficam soltos e fazem a alegria de quem os visita. “É só vir que tanto o tutor, quanto seu pet, serão muito bem-vindos”, concluiu.

A psicóloga Mônica Vidigal sempre leva Filhinho para hospedar-se em locais pet friendly Crédito: Divulgação

A psicóloga Mônica Vidigal e seu “filho de quatro patas”, o gatinho Filhinho, resgatado em 2020, já ficaram hospedados várias vezes, tanto no Chalé Azzul, quanto na pousada Luares do Caravaggio.

“Ele anda de boa na coleira, é muito sociável, esses são os dois únicos locais que o carrego junto, porque ele fica muito à vontade. Já reconhece o lugar, entra e sai, dá uma volta, e é muito bem recebido pela Lourdes Ferolla. Mesmo que ele fique um tempo sem ir, reconhece o ambiente assim que chega, sabe das entradas, das saídas, das janelas… Então, quando posso sempre vou para lá. Além disso, quando chego já estão no chalé as vasilhas de comida e água e a caixa de areia. É muito gostoso, aquela natureza, aquela paz”.

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