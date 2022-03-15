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Veja 6 quadros de animais com frases para decorar a sua casa

Quem ama os animais, sempre está à procura de alguma peça que remeta a eles para decorar a casa. E os quadrinhos com frases são sempre uma boa pedida. Eles podem ser divertidos e inspiradores. Mas uma coisa é certa, vão atrair a atenção das visitas

Públicado em 

15 mar 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Esse conjunto de três quadros decorativos vai revelar todo o amor que você tem pelo seu doguinho. Ficará lindo no cantinho da casa onde fica o escritório. São três quadros de 33x24 centímetros cada, com moldura de madeira pinus 100% lisa e vidro. As imagens são em papel couchê 300 gramas. Custa R$ 78,90 no Mercado Livre.

Para quem é apaixonado por felinos

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Este quadro, de 23x34 centímetros, traz a imagem impressa em alta resolução de um gatinho e a frase: “Eu tenho um humano pra chamar de meu!”. Para quem é apaixonado por felinos, a peça vai deixar aquele cantinho de casa bem mais charmoso! Já vem com a moldura. Na Elo7, por R$ 89,50.

Kit Animais

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Esse kit animais vai deixar o quarto do seu bebê uma lindeza só! Todos são impressos em papel especial de alta qualidade, além disso a impressão é em HD, garantindo as cores brilhantes e evitando que desbotem com o tempo. Vem com moldura de madeira pinus. Uma peça de 60 x 40, 2 peças de 40 x 30 e três peças de 30 x 20 centímetros. Custa R$ 269,90 no Oppen House. 

Animais selvagens

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Quem ama animais selvagens, como o leão, vai adorar esse quadro que mostra a força do rei da selva. É uma imagem que inspira coragem. A obra vai dar um toque especial a sua casa e, com certeza, chamar a atenção das visitas. A peça tem 60 x 80 centímetros, com impressão em tecido canvas, e material 100% algodão, com uma preparação especial antimofo. Custa R$ 168, na Datela. 

Frase divertida

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Esse quadro traz uma frase divertida: “Cachorros são bem-vindos, humanos tolerados”. Com certeza vai deixar aquele cantinho da residência mais decorado e chamar a atenção das visitas pelo humor da frase. São quatro tamanhos (A5, A4, A3 e A2) e várias cores de moldura. Custa R$ 29,90 na Quadrorama.

Para veganos

Quadros de animais para decorar a casa
Quadros de animais para decorar a casa Crédito: Divulgação
Quem é vegano ou vegetariano vai amar este quadro para colocar na cozinha. Com 33 x 24 centímetros, traz moldura em madeira laqueada, vidro antiembaçante na frente. Custa R$ 54,90 no Mercado Livre.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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