Veja 6 quadros de animais com frases para decorar a sua casa

Esse conjunto de três quadros decorativos vai revelar todo o amor que você tem pelo seu doguinho. Ficará lindo no cantinho da casa onde fica o escritório. São três quadros de 33x24 centímetros cada, com moldura de madeira pinus 100% lisa e vidro. As imagens são em papel couchê 300 gramas. Custa R$ 78,90 no Mercado Livre.
Para quem é apaixonado por felinos
Este quadro, de 23x34 centímetros, traz a imagem impressa em alta resolução de um gatinho e a frase: “Eu tenho um humano pra chamar de meu!”. Para quem é apaixonado por felinos, a peça vai deixar aquele cantinho de casa bem mais charmoso! Já vem com a moldura. Na Elo7, por R$ 89,50.
Kit Animais
Esse kit animais vai deixar o quarto do seu bebê uma lindeza só! Todos são impressos em papel especial de alta qualidade, além disso a impressão é em HD, garantindo as cores brilhantes e evitando que desbotem com o tempo. Vem com moldura de madeira pinus. Uma peça de 60 x 40, 2 peças de 40 x 30 e três peças de 30 x 20 centímetros. Custa R$ 269,90 no Oppen House.
Animais selvagens
Quem ama animais selvagens, como o leão, vai adorar esse quadro que mostra a força do rei da selva. É uma imagem que inspira coragem. A obra vai dar um toque especial a sua casa e, com certeza, chamar a atenção das visitas. A peça tem 60 x 80 centímetros, com impressão em tecido canvas, e material 100% algodão, com uma preparação especial antimofo. Custa R$ 168, na Datela.
Frase divertida
Esse quadro traz uma frase divertida: “Cachorros são bem-vindos, humanos tolerados”. Com certeza vai deixar aquele cantinho da residência mais decorado e chamar a atenção das visitas pelo humor da frase. São quatro tamanhos (A5, A4, A3 e A2) e várias cores de moldura. Custa R$ 29,90 na Quadrorama.
Para veganos
Quem é vegano ou vegetariano vai amar este quadro para colocar na cozinha. Com 33 x 24 centímetros, traz moldura em madeira laqueada, vidro antiembaçante na frente. Custa R$ 54,90 no Mercado Livre.