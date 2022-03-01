Posso levar meu gato à praia? 10 dicas para ele cair no mar sem risco Crédito: Divulgação

Muitos donos de felinos - incluindo esta colunista - certamente um dia já se perguntaram: “Será que posso levar meu gato à praia?". E como moramos em um Estado litorâneo, esse questionamento pode ser considerado ainda mais normal. Mas, sem dúvida, a primeira coisa a se considerar é se o local aceita animais.

Afinal, em pleno verão, quem não gostaria de levar o bichano à praia para tomar um banho de mar? Saiba que existem certas diferenças entre as raças e, portanto, algumas possuem personalidade mais propensa a encarar o ambiente praiano, já outras não. Mas a verdade, mesmo, é que a maioria dos bichanos detesta água.

Quem tem um gatinho em casa sabe o quanto ele é territorialista, gosta de estar sempre no lugar que já conhece, sem mudar a rotina. Os felinos são estressados por natureza e em um local cheio, como uma praia, com muita gente, além de cachorros, essa característica vai aflorar mais ainda, por não estar ambientado ao local que, para ele, se tornará extremamente ameaçador.

Além disso, é bom lembrar que existem gatos cujo instinto caçador é bem maior do que outros. E na praia certamente vão se deparar com os animais típicos daquele ambiente, como, por exemplo, o siri. E pela própria natureza, claro, vão correr enlouquecidos atrás deles e isso pode ser perigoso se caso ingeri-los.

Posso levar meu gato à praia? 10 dicas para ele cair no mar sem risco Crédito: Divulgação

Isso sem falar que os bichanos detestam água, e a do mar, especificamente, pode causar otite. Bem, é claro que essa experiência pode ser mais calma se o gatinho já está acostumado a tomar banho em casa. É importante lembrar também que a exposição ao sol pode causar insolação. Sim, os gatinhos também são propensos a isso.

Outra coisa importante é que a areia da praia, dependendo do horário, fica muito quente e corre o risco do pet machucar as patinhas. Além disso, o contato direto da areia com o pelo do animal costuma trazer problemas como alergias. Por isso, a recomendação, sempre, no pós-praia é dar aquele banho especial no seu amigo.

Não podemos esquecer, também, que eles por instinto já nascem fazendo suas necessidades na areia. Podemos dizer, então, que a praia vai ser uma caixa sanitária enorme aos olhos do felino. O problema aqui é o perigo de contaminação para os humanos se entrarem em contato com as fezes e a urina do pet. E como respeito é bom, a solução é levar sacos plásticos para recolher esses dejetos.

Claro, não há impedimento de levar o bichano à praia, vai que ele tem a personalidade do Nathan?

Quer levá-lo à praia para um banho de mar, então siga essas dicas:

1 - Antes de simplesmente colocá-lo neste ambiente hostil, vá saindo aos poucos de casa, primeiro desce e fica uma semana na área de lazer do seu edifício (se for permitido), depois comece a levá-lo para a rua, fazendo com que se acostume aos barulhos e assim por diante.

2 - O recomendável é escolher uma praia que permita animais, procure as mais desertas e com mar bem calmo. Evite os horários entre 11 e 16 horas, considerados os mais quentes do dia.

3 - Nem pensar em levar o bichano na praia sem o peitoral e a guia (tente aquelas mais compridas, vai facilitar caso ele queira entrar no mar e nadar). Nunca o deixe sem isso, ele pode se assustar, sair correndo, e se perder. E jamais o deixe sem uma coleira com identificação, se for microchipado, melhor. .

Posso levar meu gato à praia? 10 dicas para ele cair no mar sem risco Crédito: Divulgação

4 - Leve um guarda-sol para proteger você e seu felino dos raios solares. Use protetor específico para gatinhos.

5 - Ofereça muita água a ele para mantê-lo hidratado.

6 - Molhe sempre o topo da cabeça do gatinho e as almofadas das patinhas.

7 - Procure sempre limpar os olhinhos dele com água corrente.

8 - Não fique na praia por mais de 2 horas.

9 - Jamais enterre os dejetos do gatinho na areia, recolha com a pazinha e coloque dentro do saquinho para, depois, jogar no lixo.