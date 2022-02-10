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Colatina vai abrir 300 castrações gratuitas para cães e gatos  em situação de abandono

Termo de Cooperação para o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos de Colatina foi assinado nesta terça-feira (08). Cirurgias serão realizadas até o fim do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:57

A cachorrinha Scarlett participou da assinatura do Termo de Cooperação para o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos de Colatina e até
A cachorrinha Scarlett participou da assinatura do Termo de Cooperação para o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos de Colatina e até "assinou" o documento Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
A Prefeitura de Colatina assinou, nesta terça-feira (08), o Termo de Cooperação para o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos de Colatina. Através dele, serão castrados 300 animais, entre cães e gatos em situação de abandono, até o final de 2022. A Princesinha do Norte segue a mesma linha de cidades como Vitória e Vila Velha, que já anunciaram programas parecidos e iniciaram as castrações (no caso da Capital).
O termo de cooperação, que será elaborado com a participação dos protetores de animais, definirá os critérios técnicos e legais para as castrações. Entre eles, a normatização dos procedimentos de contracepção de cães e gatos em programas de educação em saúde, guarda responsável e esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional.
Conforme dados levantados pela campanha antirrábica de 2020, estima-se que somente no Município de Colatina existam 16 mil animais em situação de rua. E cerca de 30 milhões em todo Brasil, na mesma situação.
A solenidade de assinatura do termo contou com a presença das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, além de representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e das organizações protetoras dos animais. Na ocasião, a cachorrinha Scarlett assinou o documento, deixando a marca das suas patinhas.
Durante a solenidade também foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras o projeto que prevê a revitalização e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses de Colatina, além da construção do Centro Municipal de Bem-Estar Animal. O orçamento total é de aproximadamente R$ 1,5 milhão e a previsão é de 10 meses de execução das obras, a partir da assinatura da Ordem de Serviço a ser marcada.
*Com informações da Prefeitura de Colatina

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