Cachorra Pandora é encontrada após 45 dias desaparecida

Momento em que o garçom Reinaldo Bezerra reencontra a cachorra Pandora, que sumiu em dezembro no aeroporto de Guarulhos Crédito: Divulgação

Imagine a emoção do garçom Reinaldo Bezerra Junior ao encontrar, após 45 dias incansáveis de buscas, a sua cachorra Pandora, que havia sumido durante uma conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 15 de dezembro de 2021.

Pois foi exatamente isso que aconteceu neste domingo (31/01), após um funcionário ter avistado Pandora ainda dentro da área do aeroporto, exatamente no Terminal 3. Nesta semana, inclusive, a coluna É o bicho contou a história da cachorrinha e também deu dicas de como transportar pets com segurança em viagens aéreas.

O animal sumiu durante conexão em um voo de Recife, Pernambuco, para Navegantes, Santa Catarina. Na época, a companhia aérea alegou que Pandora rompeu a caixa de transporte e fugiu pela rodovia.

Foi necessário entrar com uma ação na justiça para solicitar que a companhia aérea continuasse dando todos os auxílios necessários para que o tutor de Pandora pudesse encontrar sua “filha de quatro patas”.

Em suas redes sociais, Reinaldo comemorou o reencontro. “Achei minha filha. Acharam ela. Não tenho muito o que falar, não. Não tenho palavras”.

Além disso, agradeceu o apoio que recebeu durante o período de buscas e falou sobre o estado de saúde de Pandora. “Gratidão, obrigado pelas orações. O amor venceu”, escreveu. “Estou bem, um pouco magrinha. Fiquei esperando meu pai onde me perdi, esperando ele voltar no Terminal 3. Pandora está bem, mas muito debilitada por todo esse tempo que passou sem alimentação”, concluiu.

A cachorrinha foi resgatada das ruas pelo garçom com quatro meses de vida. Agora, tem cinco anos.