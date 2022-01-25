Posso viajar com meu pet na cabine do avião?

O transporte de animais em aeronaves pode ser realizado dentro da cabine ou no bagageiro. Crédito: Shutterstock

Em 15 de dezembro de 2021, a cadelinha Pandora saiu de Recife, Pernambuco, a bordo de uma aeronave de uma companhia aérea, com destino a Navegantes, Santa Catarina. Mas em uma conexão no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, o animal fugiu da caixa de transporte e desapareceu, para o desespero de seu tutor, o garçom Reinaldo Silva.

Só quem tem um animal de estimação, é capaz de entender a angústia de ter seu “filho de quatro patas” desaparecido. Pandora viajava em uma caixa transportadora no porão da aeronave.

A cachorrinha Pandora que após a conexão de um voo no aeroporto de São Paulo desapareceu e até agora não foi encontrada Crédito: Divulgação

A história da cachorrinha Pandora, que ainda não foi encontrada, é apenas uma entre dezenas de casos que acontecem quando o assunto é transporte de animais em aeronaves. Mas o que realmente houve? De quem foi a falha? O que o tutor pode fazer juridicamente nesses casos? Quais os cuidados necessários no transporte de animais? Eles podem viajar com os donos na cabine?

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Para ajudar na resolução do caso, a advogada animalista Evelyne Paludo e outros colegas ingressaram com ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exigindo auxílio por parte da companhia aérea para continuar as buscas pelo animal, fazendo com que arquem com todos os custos referentes à estadia, à alimentação, e ao transporte dos tutores.

A advogada animalista Evelyne Paludo entrou com uma ação contra a companhia aérea que falhou no transporte aéreo da cachorrinha Pandora Crédito: Divulgação

Além disso, solicitou que a companhia aérea faça a contratação de cães farejadores, autorizando a entrada dos mesmos e dos tutores de Pandora na área interna do aeroporto, acompanhados de um funcionário, e disponibilize todas as imagens a partir da data do desaparecimento do animal, a fim de seguir seus passos na tentativa de encontrá-lo. “Além disso, queremos uma reparação de danos morais e materiais causados pela falha da transportadora”, explica Evelyne Paludo.

Segundo ela, após a ação, por determinação judicial foi estabelecido um prazo de 30 dias, a partir de 5 de janeiro, para que as medidas sejam cumpridas e Pandora possa ser encontrada”, ressalta.

Evelyne Paludo explica que o principal são as imagens das câmeras de segurança desde o dia do desaparecimento, para que se possa mapear o percurso de Pandora, no intuito de serem mais precisas as buscas pelos cães farejadores.

“Mas na nossa ação de tutela cautelar, nosso pedido é de que as buscas sejam realizadas em período equivalente ao que prevê a lei quando no desaparecimento de humanos, ou seja, ao menos seis meses, então ainda não trabalhamos com a ideia de que ela não aparecerá”, garante a advogada.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) explica que o transporte de animais em aeronaves pode ser realizado na cabine ou no bagageiro. Mas existe uma série de requisitos a serem cumpridos, o que demanda um planejamento por parte do tutor do pet, além disso, tudo depende também das restrições das empresas de acordo com o porte, a raça e a idade do animal (veja no final da matéria 10 dicas para que a viagem com seu “filho de quatro patas ocorra de forma tranquila).

Animal de Assistência Emocional

Entre essas várias possibilidades para o transporte de animais existe uma que chama-se “Emotional Supoort Dog” (“Animal de Assistência Emocional”), que a jornalista e corretora de imóveis na Flórida, Catarina Ferlin Farah, utilizou para viajar dos Estados Unidos para o Brasil com a sua cachorra, a pitbull Íris.

Catarina Ferlin Farah com Íris dentro da cabine do avião Crédito: Divulgação

“Eu tinha que ir para o Brasil, onde moro em Vitória, mas não queria deixá-la para trás. Foi quando fiquei sabendo sobre o serviço de ‘Animal de Assistência Psicológica’, que permite levar o pet na cabine ao lado do tutor. São vários sites aqui nos Estados Unidos autorizados a emitir um certificado nesses casos. A gente escolhe aquele que acha melhor e paga por um tipo de pacote, que inclui todo o kit do animal e uma consulta com um psicólogo, que é realizada por telefone”, explica Catarina Farah.

Na consulta, ressalta ela, a psicóloga, no meu caso foi uma mulher, fez uma série de perguntas. “Como eu me sentia, porque eu vim para os Estados Unidos, se eu dormia bem, entre outras coisas. E eu disse que como não tinha ninguém da família no país, muitas vezes me sentia sozinha, que a Íris era um apoio muito importante, minha maior companhia, e que eu era muito ansiosa e ela me acalmava. No final ela disse que eu estava, sim, autorizada a ter esse ‘Animal de Assistência Psicológica’ e que uma carta assinada chegaria em tantos dias na minha casa”.

Catarina Ferlin Farah com a família viajando da Flórida para Nova York levando a cachorra Íris dentro da cabine do avião Crédito: Divulgação

Segundo Catarina, para ser um “Animal de Assistência Psicológica” ele precisa ter o mínimo de treinamento. “Inclusive, agora, estão surgindo algumas regras específicas e estou correndo atrás disso para que a minha cachorra não perca esse benefício. Mas a Íris é minimamente treinada, então todas às vezes que ela viajou comigo, não fez em nenhum momento as necessidades na cabine, eu até fiquei preocupada porque o voo era de 12 horas. Mas nas conexões, alguns aeroportos são bem preparados e disponibilizam locais reservados para isso. Agora, ela viaja sempre comigo na cabine”, ressalta.

Laudo médico

Catarina lembra, ainda, que é necessário ficar atento, também, às vacinas do animal, elas precisam estar em dia. “Meu único problema mesmo foi com a carta da psicóloga dos Estados Unidos, porque além dela, no caso da viagem para o Brasil, a companhia aérea exigiu uma carta de um médico brasileiro. E eu acabei tendo que fazer uma outra consulta com um psiquiatra por telefone que também constatou a minha necessidade de estar na aeronave ao lado de minha ‘filha de quatro patas’ e enviou o laudo por e-mail. No final, deu tudo certo, vim na cabine na companhia de minha cachorra, mas ela, apesar de porte médio, é muita tranquila”, garante.

Para o médico psiquiatra e psicanalista Paulo Bonates, a base segundo a qual a pessoa pode se beneficiar com a ligação psicoafetiva de um animal, seja cachorro ou gato, é a relação que o homem faz com qualquer outro objeto. “O animal emite um afeto, Sigmund Freud chamou isso de transferência. Essa relação, portanto, é de transferência, não é de realidade, digamos que é uma ‘boa amizade’. De certa maneira a pessoa desloca isso para o plano da segurança. Então, ao viajar de avião, o pet determina na fantasia do inconsciente, onde está o medo, essa segurança. É por isso que quando o médico psiquiatra faz um laudo, ele enfatiza que é completamente impossível a saúde mental e afetiva de uma pessoa sem o objeto de transferência que ‘qualifica’ o inconsciente”, explica.

Para Paulo Bonates, quando acontece uma fatalidade com o animal nesse trajeto da viagem, como, por exemplo, o pet vem a falecer, o tutor vive um luto, com todas as fases inerentes a ele. “Mas por outro lado, o luto tem a importante função que é a de manter a recordação, a memória intacta, o que ajuda a dar continuidade à vida”, explica.

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