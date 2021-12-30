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6 dicas para evitar o impacto dos fogos de artifício nos pets

A médica-veterinária, Nathalia Fleming, explica que os cães e gatos não conseguem identificar a origem do ruído, com isso o interpretam como uma ameaça, o que desperta sentimentos desconfortáveis no animal

Públicado em 

30 dez 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Pets com medo dos fogos de artifício no réveillon
Saiba como proteger os animais do estresse causado pelo barulho dos fogos de artifício no réveillon Crédito: Shutterstock
O réveillon está próximo e daqui a pouco entraremos em 2022. Este ano, não teremos fogos de artifício na praia de várias cidades por conta da pandemia. Mas muitas pessoas acabam comprando os artefatos para comemorar a chegada do novo ano. Mas esse momento de confraternização entre os humanos pode ser um verdadeiro desafio para os pets, principalmente cães e gatos, que acabam sofrendo com estresse e pânico.
E essa fobia é muito comum nesses animais. Os cães e gatos têm uma audição aguçada que faz com que detectem sons a longa distância. No caso da queima de fogos, os pets ouvem o barulho em uma frequência diferente dos humanos e não conseguem identificar a origem do ruído, com isso o interpretam como uma ameaça o que desperta sentimentos desconfortáveis no animal.
É comum nessa situação que os animais procurem um local para se esconder, e em casos graves a fobia pode até mesmo provocar a fuga ou acidentes graves. Com isso, as festas de fim de ano podem ser desafiadoras para os pets.
Segundo a médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Pets da Ceva, Nathalia Fleming, o primeiro passo para tornar o momento menos estressante para o cãozinho ou o gatinho é identificar se ele sente medo dos artefatos. Em caso afirmativo, ela explica que o tutor deve investir em uma série de medidas que podem auxiliar na manutenção do bem-estar do seu “filho de quatro patas”.
A médica-veterinária listou seis dicas para ajudar nesta missão. Confira:

1 - FIQUE ATENTO AO COMPORTAMENTO DO PET

O cão ou o gato pode manifestar o medo de fogos em qualquer fase da vida. Por isso, o tutor deve ficar sempre atento em situações de grande barulho quando o animal apresentar sinais como tremores, agitação, latido ou miado em excesso e até aumento do ritmo cardíaco, além de mudanças comportamentais, como procurar se esconder pela casa, buscar pelos tutores ou ficar mais agressivo.

2 - FAÇA ASSOCIAÇÕES POSITIVAS

O ideal é que ao longo da vida do cão ou do gato sejam feitas associações positivas com os sons de fogos, iniciando o processo ainda quando filhotes, fase onde o animal está mais aberto a novas descobertas. Dessa forma, o animal entenderá o barulho como algo “normal” dentro da rotina. Uma boa dica, por exemplo, é associar barulho à comida. De forma muito delicada, comece a colocar sons como trovão e fogos de artifício em volume muito baixo quando ele for comer. Aos poucos, aumente o volume. Mas é importante que o pet não sinta medo em momento nenhum. Se ele parar de comer, volte ao volume anterior.

3 - GASTAR ENERGIA É IMPORTANTE

O acúmulo de energia pode deixar o pet ainda mais estressado e contribuir para um maior desconforto. O ideal nessas datas é proporcionar um dia com mais atividades físicas e mentais para os animais, isso irá fazer com que eles gastem energia e fiquem mais relaxados no período noturno, onde tipicamente ocorre o barulho dos artefatos.
Pets com medo dos fogos de artifício no réveillon
Os fogos podem soar como ameaça para os bichinhos Crédito: Shutterstock

4 - PREPARE O AMBIENTE PARA SEGURANÇA DO PET

Durante a queima de fogos o ideal é deixar os pets em locais onde seja possível minimizar o barulho externo e onde não possam se ferir. É importante que ele já esteja habituado a esse lugar, além de fechar as janelas e as portas. Não deixe jamais o pet preso na coleira, ele pode se ferir ao tentar escapar. Se você mora em apartamento, é primordial que as janelas e básculas sejam teladas.

5 - DISTRAIA O PET DURANTE A QUEIMA DE FOGOS

Uma vez que o pet já está nesse local protegido, o tutor pode tornar o momento agradável oferecendo ao cão seu petisco preferido e brincando com ele. Dessa forma o animal fará uma associação positiva com aquele cenário. Caso ele vá ficar sozinho, deixe uma TV ligada, a ciência já comprovou que a voz humana acalma e transmite segurança para os cães e gatos, ou coloque músicas em um volume um pouco mais alto, para ajudar a abafar o som dos fogos

6 - DEIXE O PET LIVRE PARA ACHAR UM ESCONDERIJO

Se ele preferir escolher um esconderijo, respeite. É onde ele se sente seguro. Pode ser atrás do armário, embaixo da cama ou da roupa de cama. Simplesmente deixe ele lá o quanto quiser. Outra dica é colocar com delicadeza um chumaço de algodão hidrófilo nos ouvidos do animal um pouco antes do horário da queima. Mas lembre-se de retirá-lo após o barulho cessar.
Pets com medo dos fogos de artifício no réveillon
Muitos pets procuram refúgio embaixo dos móveis Crédito: Shutterstock

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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