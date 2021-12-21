5 acessórios indispensáveis para levar seu pet na viagem de carro

Existe uma gama ampla de acessórios para pets: tanto para tornar o trajeto mais prático e cômodo, quanto para garantir que o transporte dos bichinhos seja seguro, além de não danificar o carro e respeitar as leis de trânsito. Aliás, esse é um nicho que vem crescendo tanto que até as montadoras de automóveis estão produzindo acessórios para animais de estimação (que podem ser utilizados em qualquer veículo, independente da marca) ou até modelos de carros que já saem das fábricas adaptados à essa nova realidade.