5 acessórios indispensáveis para levar seu pet na viagem de carro

Os pets, hoje, são membros da família e em tempos de férias, claro, eles também são levados nas viagens. Mas, como falamos na última coluna, colocar o pé na estrada de carro com seu fiel companheiro exige uma série de cuidados, entre eles estão, também, alguns acessórios indispensáveis para garantir a segurança do cachorro ou gato durante o percurso.
Existe uma gama ampla de acessórios para pets: tanto para tornar o trajeto mais prático e cômodo, quanto para garantir que o transporte dos bichinhos seja seguro, além de não danificar o carro e respeitar as leis de trânsito. Aliás, esse é um nicho que vem crescendo tanto que até as montadoras de automóveis estão produzindo acessórios para animais de estimação (que podem ser utilizados em qualquer veículo, independente da marca) ou até modelos de carros que já saem das fábricas adaptados à essa nova realidade.
Confira cinco acessórios indispensáveis para levar o pet na viagem de carro:
1 - Cadeirinha de banco
Indicada para animais de pequeno porte, a cadeirinha é um dos acessórios de pets para carros mais procuradas. Presa ao cinto de segurança, é aberta na parte superior, permitindo que o animal fique sentado e se movimente durante a viagem. A vantagem em relação à caixa de transporte, é que nela o cachorro ou gato não se sente confinado, diminuindo o estresse do percurso. Mas na hora da compra fique atento ao peso que cada uma delas suporta. São vários modelos no mercado, como esta que pode ser instalada na altura da janela do carro. Disponível em três tamanhos, possui três pontos de fixação estabilizadores e oferece revestimento Oxford de poliéster e forro macio. Custa R$ 452,21, na Amazon.
2 - Capa para bancos e porta-malas
As capas impermeáveis são boa opção também para quem não abre mão de viajar com o pet, principalmente no caso de animais de grande porte. Elas podem ser colocadas tanto no banco, quanto no porta-malas. São fixadas por velcros ou cintos de segurança. Alguns modelos, trazem até compartimentos para organizar alguns acessórios do pet, importantes, inclusive, para que sintam-se como se estivessem em casa, diminuindo o estresse da viagem, Mas lembre-se, elas sozinhas não garantem a segurança do pet, é indispensável observar se contam com aberturas para adaptadores para cintos de segurança. Essa da Chalesco custa R$ 185,50, no Extra.
3 - Adaptador para cinto de segurança
Outra opção interessante, são os adaptadores para cinto de segurança, tanto para animais de pequeno, quanto de grande porte. Funciona da seguinte maneira: o acessório conecta a coleira do animal ao cinto de segurança do carro ou pode ser usado como um extensor do cinto - neste caso, o animal viaja preso pelo cinto. A vantagem é que o pet pode ficar sentado ou deitado no banco, garantindo a segurança tanto dele, quanto do motorista, evitando que ele pule para os bancos da frente. Este Peitoral de Segurança Confort Travel custa R$ 47,40, na Líder da Matilha.
4 - Tela de proteção
A tela de proteção também é um acessório interessante, principalmente no caso de animais de grande porte. Elas são instaladas entre os bancos de trás e os encostos de cabeça do motorista e acompanhante dianteiro, o que garante a interação do pet com os donos, mas não permitindo que, de repente, eles pulem para a frente, o que pode ser muito perigoso na estrada. Mas ela não dispensa o uso do cinto de segurança. Esta da Tubline custa R$ 120,90, no Mercado Livre.
5 - Bebedouro portátil
Este acessório é importantíssimo, afinal nas paradas é importante hidratar o seu pet. O bebedouro portátil Petdrink 500 ml possui bandeja ideal para qualquer tamanho de animal. Com bico automático não desperdiça água. Além disso, possui uma alça que permite levá-lo ao ombro. Custa: 17,90, na Amazon.