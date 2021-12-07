10 presentes de Natal para 'mães' e 'pais' de gatinhos

Não existe melhor presente para uma gateira ou um gateiro do que algo com a temática gatinhos. E como o Natal está chegando, a coluna É o bicho separou algumas dicas de presente para os apaixonados por felinos. Espero que gostem.
1 - PARA SUA MESA
Que tal decorar a mesa de Natal com esse kit de sousplat decorados com gatinhos? A base é em MDF cru e as capas são removíveis, facilitando sua lavagem. Vem com quatro ou seis unidades. E o melhor: parte da venda deste produto é revertida para o projeto LigaPet ABC. Custa R$ 49,90, na www.lojagatamia.com.br.
2 - VAI UM CAFÉ?
Essa caneca Mãe de Gato, Gatinha é! vai dar aquele toque especial ao local onde você trabalha. A imagem é estampada através do processo de sublimação, que não sai com o tempo, não desbota e não descasca. Além disso, você vai estar ajudando na preservação do meio ambiente, evitando usar os tradicionais copos de plástico para tomar o cafezinho. Custa R$ 32,99, no www.mercadolivre.com.br.
3 - BOAS VINDAS
Só quem tem felinos sabe que eles são os verdadeiros donos da casa. E é bom deixar isso bem claro antes de receber as visitas. Uma boa dica, cheia de humor, é essa capacho ecológico, de três milímetros de espessura, super leve, mas bem resistente e que ao ser lavado continua com as cores vivas. A frase não poderia ser melhor. Custa R$ 54,87, no www.amazon.com.br.
4 - PINGENTE
Este pingente de gatinho sentado vazado é folheado a ouro 18k, com tecnologia de banho antialérgico e traz garantia de seis meses para banho e defeito de fábrica. O preço é só para o pingente. Qualquer gateira vai amar carregá-lo no pescoço, fazendo-a lembrar-se sempre do felino que tem em casa. Custa: R$ 19,90, na www.joiaspetmom.com.br.
5 - DECORAÇÃO
Essa estatueta com esse gatinho meditando vai trazer um clima zen para a sua casa. De resina, pintada à mão, com certeza irá levar para dentro de sua residência a energia positiva que todos nós precisamos para iniciar o dia. Custa: 114,45, no www.yogazen.com.br.
6 - NA PAREDE
Essa gravura minimalista e moderna de um gato, impressa em alta definição, com moldura em madeira reflorestada, é um ótimo presente para quem gosta de arte e felinos. Uma obra que vai se destacar em qualquer lugar da casa ou do escritório. Custa: R$ 36,99, no www.quadro-azul.lojaintegrada.com.br.
7 - CABIDEIRO
Esse Cabideiro Gato Bali Sanfona em madeira, é leve e prático para colocar na parede. Com decoração estilo oriental, bem colorido, vai encantar os visitantes da casa. Quem quiser pode até fazer uma parede com vários, numa mistura de cores. Vem com sete ganchos. Custa: R$ 86, no www.terraasia.com.br.
8 - DECORAÇÃO I
Impossível resistir a esses gatinhos feitos em ferro maciço, criação de Luiz Antonio Artesanato, de Vila Velha. Este simpático felino serve de suporte para o vasinho de flores. Existem vários outros com essa temática para montar um jardim inteiro de felinos e flores. Custa: R$ 70, no @luizantoniovidigal.
9 - MARCADOR DE TAÇA
Quem gosta de receber em casa os amigos apaixonados por gatos, para uma noite,digamos, bem gateira, vai adorar esses marcadores coloridos de taça super simpáticos. O bom é que ninguém vai “roubar” a taça do outro. Custa: 44,91, www.mercadolivre.com.br.
10 - NA MODA
Essa camiseta estilosa traz uma frase bem a cara das gateiras e dos gateiros. É super confortável, com tecido gostoso e leve, e não cria bolinhas, Além disso, traz uma impressão em alta definição que não desbota. A modelagem é unisex, o modelo tradicional é mais amplo, enquanto a baby look é mais ajustada. E na compra de sua camiseta, você ainda ganha um pingente de metal, em formato de osso, para ser usado na coleira do pet, mas que também fica uma graça se usado como chaveiro. Custa: R$ 79,90, no www.pot.pet.