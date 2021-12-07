10 presentes de Natal para 'mães' e 'pais' de gatinhos

Não existe melhor presente para uma gateira ou um gateiro do que algo com a temática gatinhos. E como o Natal está chegando, a coluna É o bicho separou algumas dicas de presente para os apaixonados por felinos. Espero que gostem.

Essa charmosa caneca para mães de gato vai dar um charme aquele cantinho especial em casa ou no trabalho

Esse capacho já avisa em bom tom que os donos da casa são os gatos. Uma dica de presebte cheia de humor

Para as mães de gatos que gostariam de levar algo que lembrasse o bichano junto ao seu corpo, esse pingente é o ideal

Essa estatueta com esse gatinho meditando vai trazer um clima zen para a sua casa. De resina, pintada à mão, com certeza irá levar para dentro de sua residência a energia positiva que todos nós precisamos para iniciar o dia. Custa: 114,45, no www.yogazen.com.br.