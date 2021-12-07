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É o bicho

10 presentes de Natal para 'mães' e 'pais' de gatinhos

Esta semana a coluna traz sugestões super maneiras para presentear aquela gateira ou gaiteiro especial

Públicado em 

07 dez 2021 às 15:01
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

10 presentes de Natal para 'mães' e 'pais' de gatinhos
10 presentes de Natal para 'mães' e 'pais' de gatinhos Crédito: Reprodução/Americanas
Não existe melhor presente para uma gateira ou um gateiro do que algo com a temática gatinhos. E como o Natal está chegando, a coluna É o bicho separou algumas dicas de presente para os apaixonados por felinos. Espero que gostem.

1 - PARA SUA MESA

Que tal decorar a mesa de Natal com esse kit de sousplat decorados com gatinhos? A base é em MDF cru e as capas são removíveis, facilitando sua lavagem. Vem com quatro ou seis unidades. E o melhor: parte da venda deste produto é revertida para o projeto LigaPet ABC. Custa R$ 49,90, na www.lojagatamia.com.br.
Esse kit de sousplat decorados com gatinhos natalinos vai deixar a mesa uma graça
Esse kit de sousplat decorados com gatinhos natalinos vai deixar a mesa uma graça Crédito: Reprodução/Gata Mia

2 - VAI UM CAFÉ?

Essa caneca Mãe de Gato, Gatinha é! vai dar aquele toque especial ao local onde você trabalha. A imagem é estampada através do processo de sublimação, que não sai com o tempo, não desbota e não descasca. Além disso, você vai estar ajudando na preservação do meio ambiente, evitando usar os tradicionais copos de plástico para tomar o cafezinho. Custa R$ 32,99, no www.mercadolivre.com.br.
Essa charmosa caneca para mães de gato vai dar um charme aquele cantinho especial em casa ou no trabalho
Essa charmosa caneca para mães de gato vai dar um charme aquele cantinho especial em casa ou no trabalho Crédito: Reprodução/Mercado Livre

3 - BOAS VINDAS

Só quem tem felinos sabe que eles são os verdadeiros donos da casa. E é bom deixar isso bem claro antes de receber as visitas. Uma boa dica, cheia de humor, é essa capacho ecológico, de três milímetros de espessura, super leve, mas bem resistente e que ao ser lavado continua com as cores vivas. A frase não poderia ser melhor. Custa R$ 54,87, no www.amazon.com.br.
Esse capacho já avisa em bom tom que os donos da casa são os gatos. Uma dica de presebte cheia de humor
Esse capacho já avisa em bom tom que os donos da casa são os gatos. Uma dica de presebte cheia de humor Crédito: Reprodução/Amazon

4 - PINGENTE

Este pingente de gatinho sentado vazado é folheado a ouro 18k, com tecnologia de banho antialérgico e traz garantia de seis meses para banho e defeito de fábrica. O preço é só para o pingente. Qualquer gateira vai amar carregá-lo no pescoço, fazendo-a lembrar-se sempre do felino que tem em casa. Custa: R$ 19,90, na www.joiaspetmom.com.br.
Para as mães de gatos que gostariam de levar algo que lembrasse o bichano junto ao seu corpo, esse pingente é o ideal
Para as mães de gatos que gostariam de levar algo que lembrasse o bichano junto ao seu corpo, esse pingente é o ideal Crédito: Reprodução/Joias Pet Mom

5 - DECORAÇÃO

Essa estatueta com esse gatinho meditando vai trazer um clima zen para a sua casa. De resina, pintada à mão, com certeza irá levar para dentro de sua residência a energia positiva que todos nós precisamos para iniciar o dia. Custa: 114,45, no www.yogazen.com.br.
Essa estatueta de gato meditando feliz, além de decorar a casa, vai trazer boas energias
Essa estatueta de gato meditando feliz, além de decorar a casa, vai trazer boas energias Crédito: Reprodução/Yogazen

6 - NA PAREDE

Essa gravura minimalista e moderna de um gato, impressa em alta definição, com moldura em madeira reflorestada, é um ótimo presente para quem gosta de arte e felinos. Uma obra que vai se destacar em qualquer lugar da casa ou do escritório. Custa: R$ 36,99, no www.quadro-azul.lojaintegrada.com.br.
Garanto que o gateiro e a gateira vão amar este quadro moderno e minimalista de gatinho
Garanto que o gateiro e a gateira vão amar este quadro moderno e minimalista de gatinho Crédito: Reprodução/Quadro Azul

7 - CABIDEIRO

Esse Cabideiro Gato Bali Sanfona em madeira, é leve e prático para colocar na parede. Com decoração estilo oriental, bem colorido, vai encantar os visitantes da casa. Quem quiser pode até fazer uma parede com vários, numa mistura de cores. Vem com sete ganchos. Custa: R$ 86, no www.terraasia.com.br.
Olha esses cabideiros em estilo oriental, vão deixar sua casa estilosa e organizada
Olha esses cabideiros em estilo oriental, vão deixar sua casa estilosa e organizada Crédito: Reprodução/Terra Asia

8 - DECORAÇÃO I

Impossível resistir a esses gatinhos feitos em ferro maciço, criação de Luiz Antonio Artesanato, de Vila Velha. Este simpático felino serve de suporte para o vasinho de flores. Existem vários outros com essa temática para montar um jardim inteiro de felinos e flores. Custa: R$ 70, no @luizantoniovidigal.
Amamos esse gatinho de ferro maciço que serve de suporte para vasinhos de flores. São vários modelos, para construir um verdadeiro jardim de floes e gatos
Amamos esse gatinho de ferro maciço que serve de suporte para vasinhos de flores. São vários modelos, para construir um verdadeiro jardim de floes e gatos Crédito: Reprodução/Instagram

9 - MARCADOR DE TAÇA

Quem gosta de receber em casa os amigos apaixonados por gatos, para uma noite,digamos, bem gateira, vai adorar esses marcadores coloridos de taça super simpáticos. O bom é que ninguém vai “roubar” a taça do outro. Custa: 44,91, www.mercadolivre.com.br.
Para quem gosta de vinhos e felinos, esses marcadores vão deixar qualquer reunião mais divertida
Para quem gosta de vinhos e felinos, esses marcadores vão deixar qualquer reunião mais divertida Crédito: Reprodução/Mercado Livre

10 - NA MODA

Essa camiseta estilosa traz uma frase bem a cara das gateiras e dos gateiros. É super confortável, com tecido gostoso e leve, e não cria bolinhas, Além disso, traz uma impressão em alta definição que não desbota. A modelagem é unisex, o modelo tradicional é mais amplo, enquanto a baby look é mais ajustada. E na compra de sua camiseta, você ainda ganha um pingente de metal, em formato de osso, para ser usado na coleira do pet, mas que também fica uma graça se usado como chaveiro. Custa: R$ 79,90, no www.pot.pet.
Só quem sabe a energia do ronronar de uma gatinho que vai entender os dizeres dessa frase
Só quem sabe a energia do ronronar de uma gatinho que vai entender os dizeres dessa frase Crédito: Reprodução

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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