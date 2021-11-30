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10 presentes de Natal para “mães” e “pais” de cachorros

Esta semana a coluna traz sugestões super maneiras para presentear aquela pessoa especial

Públicado em 

30 nov 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar
Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar Crédito: Reprodução site
Quem tem pet, com certeza adora ganhar presente com essa temática. Com o Natal chegando, que tal presentear um tutor de cachorro com um mimo bem a sua cara? Mas, lembre-se, às vezes a pessoa não tem um cãozinho, mas também adora mimos catioros. Esta semana a coluna traz 10 dicas super maneiras para presentear aquela pessoa especial!

1 - PINGENTE

A Vivara oferece pingentes de cachorrinhos de várias raças, até o popular vira-lata, para colocar na pulseira Life Moments
A Vivara oferece pingentes de cachorrinhos de várias raças, até o popular vira-lata, para colocar na pulseira Life Moments Crédito: Reprodução site
Sabe aquela pessoa especial que tem uma pulseira Life Moments da Vivara e possui um “filho de quatro patas”? Ela, com certeza, vai adorar ganhar um pingente da coleção. Mas se preferir algo mais personalizado, é só saber a raça do cãozinho, tem de poodle, de lhasa apso, pug, entre outras. Ah, e também o popular vira-lata. Este, da foto, o buldogue francês, custa R$ 210, na vivara.com.br.

2 - ESCULTURA

Essa escultura de madeira expressas o amor incondicional de um tutor com o seu cachorro
Essa escultura de madeira expressas o amor incondicional de um tutor com o seu cachorro Crédito: Reprodução site
Esta escultura em madeira natural, cão e homem, vai dar um toque naquele cantinho especial de sua casa ou de seu trabalho. Só quem tem um pet é capaz de entender esse amor incondicional, cuja obra está expressando de maneira tão singela. Custa: R$ 79,04 na americanas.com.br

3 - LUMINÁRIA

Essa luminária de patinha de cachorro vai dar um toque especial a qualquer cantinho da sua casa
Essa luminária de patinha de cachorro vai dar um toque especial a qualquer cantinho da sua casa Crédito: Reprodução site
Essa luminária em formato de pé de cachorro é muito linda. Em acrílico, de LED, funciona ligada na tomada e possui interruptor liga/desliga. As bases são produzidas com compensado de madeira natural e, por isso, podem apresentar variações de tom e padrão. Custa: R$ 132,90 na oficina21.com.

4 - OBRA DE ARTE

O Troféu Silhueta Família Casal e Três Dogs, de Vivian Chiabay, pode receber uma mensagem personalizada para a pessoa que vai receber a obra
O Troféu Silhueta Família Casal e Três Dogs, de Vivian Chiabay, pode receber uma mensagem personalizada para a pessoa que vai receber a obra Crédito: Reprodução site
Uma boa dica de presente é o Troféu Silhueta Família Casal e Três Dogs, da artista plástica Vivian Chiabay. A obra traz “pai”, “mãe” e seus três “filhos de quatro patas”. A peça pode ser gravada com a mensagem desejada. Custa: R$ 180, na vivianchiabay.com.

5 - PRATO DECORATIVO

O prato decorativo pintado à mão pela artista plástica Aline Carneiro eterniza um momento da família, que inclui, claro, o pet
O prato decorativo pintado à mão pela artista plástica Aline Carneiro eterniza um momento da família, que inclui, claro, o pet Crédito: Reprodução site
Outra opção maravilhosa, são os pratos decorativos da artista plástica Aline Carneiro. Não há emoção maior do que ter a sua família representada em uma obra de arte, eternizando aquele momento especial, onde, claro, não pode faltar o “filho de quatro patas”. Quem ganhar este presente, certamente vai amar! Preço sob consulta no alinecarneiro.com.

6 - ARTE

A parede de sua casa vai ganhar um toque moderno com essa obra de Gabriel Sanvito
A parede de sua casa vai ganhar um toque moderno com essa obra de Gabriel Sanvito Crédito: Reprodução site
Que tal dar um toque especial e bem moderno à parede de sua casa? Essa obra de Gabriel Sanvito, “Wild Collection - Cachorro Customizado”, pode vir em papel fotográfico, em canvas ou poster filete, com moldura, ou sem. Custa: R$ 199, no urbanarts.com.br.

7 - ESCULTURA

Impossível resistir a essa escultura de cachorro, de Marcos Paulo de Sertânia, inspirada na cadela Baleia
Impossível resistir a essa escultura de cachorro, de Marcos Paulo de Sertânia, inspirada na cadela Baleia Crédito: Reprodução site
Olha esta escultura de cachorro de Marcos Paulo de Sertânia, que tem como inspiração em suas obras de madeira a cadela Baleia, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos? Seus cachorros expressam o sentimento e a aflição causada pela seca no sertão e são inspirados na sua própria vida, quando ajudava diversas vezes a mãe a carregar água em meio à seca. O pai era vaqueiro. Hoje, ele sustenta a família com seu talento e criatividade. Custa R$ 650, no imaginariobrasileiro,com.br

8 - BLOCO

Olha esse bloquinho na lata. Um charme para colocar em cima da mesa onde você trabalha
Olha esse bloquinho na lata. Um charme para colocar em cima da mesa onde você trabalha Crédito: Reprodução site
Esse Bloco na Lata Cachorro Amigo vai dar um charme especial a sua mesa de trabalho. Vem com 240 folhas em forma de flor e é ótimo para tomar notas, escrever bilhetes, recados, e o que mais for preciso. Vem em uma linda latinha de metal estampada com um cachorrinho fofo de bicicleta e a frase: “Leve por onde for: alegria, gentileza e bom humor”. Custa: R$ 29,90, no mimeria.com.br.

9 - ROUPA

Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar
Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar Crédito: Reprodução site
Que tal o cachorro vestir uma roupa com a mesma estampa daquela que você? Essa, de tigre, é fabricada de malha Dryfit, um tecido sintético, composto por poliéster, poliamida e elastano. A combinação desses fios permite que o tecido seja mais flexível, leve e confortável. Custa R$ 159, no caradodono.com.br.

10 - ESCULTURA DE FERRO

Que tal proteger os pets da casa com essa imagem de ferro de São Francisco de Assis. A obra é da artista plástica pernambucana Patricia Barro
Que tal proteger os pets da casa com essa imagem de ferro de São Francisco de Assis. A obra é da artista plástica pernambucana Patricia Barro Crédito: Reprodução site
Quem ama os animais, vai gostar desta escultura de ferro, pintada à mão, de São Francisco de Assis, da artista plástica pernambucana Patrícia Barros. Ela vai ficar linda na sua casa e proteger seu pet. Custa: R$ 243,10 na benditafrase.com.br.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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