10 presentes de Natal para “mães” e “pais” de cachorros

Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar Crédito: Reprodução site

Quem tem pet, com certeza adora ganhar presente com essa temática. Com o Natal chegando, que tal presentear um tutor de cachorro com um mimo bem a sua cara? Mas, lembre-se, às vezes a pessoa não tem um cãozinho, mas também adora mimos catioros. Esta semana a coluna traz 10 dicas super maneiras para presentear aquela pessoa especial!

1 - PINGENTE

A Vivara oferece pingentes de cachorrinhos de várias raças, até o popular vira-lata, para colocar na pulseira Life Moments Crédito: Reprodução site

Sabe aquela pessoa especial que tem uma pulseira Life Moments da Vivara e possui um “filho de quatro patas”? Ela, com certeza, vai adorar ganhar um pingente da coleção. Mas se preferir algo mais personalizado, é só saber a raça do cãozinho, tem de poodle, de lhasa apso, pug, entre outras. Ah, e também o popular vira-lata. Este, da foto, o buldogue francês, custa R$ 210, na vivara.com.br.

2 - ESCULTURA

Essa escultura de madeira expressas o amor incondicional de um tutor com o seu cachorro Crédito: Reprodução site

Esta escultura em madeira natural, cão e homem, vai dar um toque naquele cantinho especial de sua casa ou de seu trabalho. Só quem tem um pet é capaz de entender esse amor incondicional, cuja obra está expressando de maneira tão singela. Custa: R$ 79,04 na americanas.com.br

3 - LUMINÁRIA

Essa luminária de patinha de cachorro vai dar um toque especial a qualquer cantinho da sua casa Crédito: Reprodução site

Essa luminária em formato de pé de cachorro é muito linda. Em acrílico, de LED, funciona ligada na tomada e possui interruptor liga/desliga. As bases são produzidas com compensado de madeira natural e, por isso, podem apresentar variações de tom e padrão. Custa: R$ 132,90 na oficina21.com.

4 - OBRA DE ARTE

O Troféu Silhueta Família Casal e Três Dogs, de Vivian Chiabay, pode receber uma mensagem personalizada para a pessoa que vai receber a obra Crédito: Reprodução site

Uma boa dica de presente é o Troféu Silhueta Família Casal e Três Dogs, da artista plástica Vivian Chiabay. A obra traz “pai”, “mãe” e seus três “filhos de quatro patas”. A peça pode ser gravada com a mensagem desejada. Custa: R$ 180, na vivianchiabay.com.

5 - PRATO DECORATIVO

O prato decorativo pintado à mão pela artista plástica Aline Carneiro eterniza um momento da família, que inclui, claro, o pet Crédito: Reprodução site

Outra opção maravilhosa, são os pratos decorativos da artista plástica Aline Carneiro. Não há emoção maior do que ter a sua família representada em uma obra de arte, eternizando aquele momento especial, onde, claro, não pode faltar o “filho de quatro patas”. Quem ganhar este presente, certamente vai amar! Preço sob consulta no alinecarneiro.com.

6 - ARTE

A parede de sua casa vai ganhar um toque moderno com essa obra de Gabriel Sanvito Crédito: Reprodução site

Que tal dar um toque especial e bem moderno à parede de sua casa? Essa obra de Gabriel Sanvito, “Wild Collection - Cachorro Customizado”, pode vir em papel fotográfico, em canvas ou poster filete, com moldura, ou sem. Custa: R$ 199, no urbanarts.com.br.

7 - ESCULTURA

Impossível resistir a essa escultura de cachorro, de Marcos Paulo de Sertânia, inspirada na cadela Baleia Crédito: Reprodução site

Olha esta escultura de cachorro de Marcos Paulo de Sertânia, que tem como inspiração em suas obras de madeira a cadela Baleia, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos? Seus cachorros expressam o sentimento e a aflição causada pela seca no sertão e são inspirados na sua própria vida, quando ajudava diversas vezes a mãe a carregar água em meio à seca. O pai era vaqueiro. Hoje, ele sustenta a família com seu talento e criatividade. Custa R$ 650, no imaginariobrasileiro,com.br

8 - BLOCO

Olha esse bloquinho na lata. Um charme para colocar em cima da mesa onde você trabalha Crédito: Reprodução site

Esse Bloco na Lata Cachorro Amigo vai dar um charme especial a sua mesa de trabalho. Vem com 240 folhas em forma de flor e é ótimo para tomar notas, escrever bilhetes, recados, e o que mais for preciso. Vem em uma linda latinha de metal estampada com um cachorrinho fofo de bicicleta e a frase: “Leve por onde for: alegria, gentileza e bom humor”. Custa: R$ 29,90, no mimeria.com.br.

9 - ROUPA

Essa roupa de tigre vai vestir o pet e seu tutor. Vão arrasar em qualquewr lugar Crédito: Reprodução site

Que tal o cachorro vestir uma roupa com a mesma estampa daquela que você? Essa, de tigre, é fabricada de malha Dryfit, um tecido sintético, composto por poliéster, poliamida e elastano. A combinação desses fios permite que o tecido seja mais flexível, leve e confortável. Custa R$ 159, no caradodono.com.br.

10 - ESCULTURA DE FERRO

Que tal proteger os pets da casa com essa imagem de ferro de São Francisco de Assis. A obra é da artista plástica pernambucana Patricia Barro Crédito: Reprodução site