Cachorrinha gaúcha "conta" como foi visitar o Espírito Santo em 12 dias

Eu Meg curtindo a vista da Ilha do Frade Crédito: Divulgação

Meu nome é Meg, sou uma Lulu da Pomerânia gaúcha. Moro em Porto Alegre com minha “mãe”, a influencer Rafaela Pontin Osório. Antes de eu chegar, nossa casa já contava com a alegria da husky siberiana Sky. Ela tinha chegado há pouco tempo, mas acabou tendo depressão e a veterinária sugeriu uma companhia para ela.

E minha tutora, que já sonhava em ter uma cachorrinha da minha raça, começou a pesquisar os canis, e para minha sorte, porque ela ficou em dúvida entre eu e outra filhotinha, quando me viu pessoalmente, foi amor à primeira vista.

Foi assim que comecei a minha vida na capital gaúcha e recebi esse lindo nome, Meg, em homenagem à minha “avó”, que todos chamam de Maga. Minha “mãe” diz que sou a “miss simpatia”, porque quando chego em algum lugar, não tem timidez que me segure, logo vou cumprimentando todo mundo com os meus deliciosos “beijinhos” (lambidas).

Além disso, sou super esfomeada, como qualquer coisa que vejo pela frente. Ah! E também sou muito ativa, estou sempre correndo e pulando, adoro passear em parques e na praia. Minha “mãe” sempre diz que ama me ver correndo na praia!

Aqui em Porto Alegre, acordo bem cedinho para comer a minha ração, e logo volto para minha caminha e tiro mais um cochilo antes de levantar e correr para brincar com a minha “mãe”. E todos os dias espero ansiosa para chegar de tarde, porque é a hora que vamos passear, e eu simplesmente amo.

Na volta, é só limpar as patinhas e descansar um pouco antes do "jantar". Fora isso, vamos ao shopping center, em restaurantes, entre outros lugares que aceitam pets. A Rafa, claro, sempre dá preferência a esses lugares pet friendly.

Fotos e mais fotos

Tirar fotos também é um dos meus hobbies preferidos, e como vocês podem perceber nesta matéria, sou super fotogênica. No começo, essas imagens (e sempre foram muitas) eram publicadas no perfil pessoal da Rafa, resumindo, só dava eu no Instagram dela. Então, ela resolveu fazer um especialmente para mim ( @meg.littleprincess ).

Minha mãe, Rafaela Osório, experimentando pela primeira vez um caranguejo Crédito: Divulgação

O objetivo era ter uma espécie de diário digital da minha rotina, mas sabe como é, sou tão charmosa (modéstia parte) que logo comecei a chamar a atenção de vários humanos e seus “filhos de quatro patas”. Com o tempo, foram surgindo parcerias e minha “mãe” começou a dar dicas sobre o mundo pet. E o sucesso foi tanto que ela virou influencer e, hoje, temos mais de 30 mil seguidores.

Amizades capixabas

@link_golden, @pandinhatoy, E, com isso, fomos fazendo muitas amizades pelo Brasil, e entre elas, algumas no Espírito Santo. E foi assim que há uns dias acabamos desembarcando em Vitória a convite de @chewie.vix @pitayaebranca.bc , e suas respectivas “mães” Sarah Pezzin; Elaisa Almeida; Livia de Vargas Silva; e Luana Beliqui Vicentini. Pela primeira vez iríamos todos nos conhecer pessoalmente.

Logo que recebemos o convite, ficamos ansiosas. Mas antes de embarcar foram necessários alguns procedimentos para que tudo corresse bem na viagem (nunca viajei de avião). A primeira coisa que Rafa fez foi reservar o meu lugar (o lugar pet) com antecedência na companhia aérea. Escolhemos uma que aceita cachorros de até 10 quilos na aeronave (eu me encaixo neste perfil), contando com a bolsinha.

Cachorrinha gaúcha visita o ES

Além disso, é bom lembrar que é necessário ter a carteirinha de vacinação em dia e um atestado de saúde assinado por um veterinário. Feito isso, embarcamos, mas senti que minha “mãe” ficou receosa de como eu me comportaria. Afinal, de Porto Alegre a Vitória teríamos que trocar de aeronave quatro vezes. Mas eu me comportei direitinho, como uma leide, vim dormindo o tempo todo dentro da bolsinha e nas conexões ela me levava na rua pra fazer as necessidades.

Doze dias no Espírito Santo

Foi uma alegria desembarcar no Espírito Santo e conhecer meus "aumigos" e suas “mães”. Ficamos 12 dias neste lindo Estado, hospedadas no sistema Airbnb, um apartamento na Praia da Costa, com vista para o mar, que aceita pets. Visitamos lugares maravilhosos, da praia à montanha. Nós, eu e a Rafa, amamos as praias, bem diferentes das que têm aqui no Rio Grande do Sul. As praias capixabas tem uma vista linda, cada uma mais maravilhosa que a outra.

Além disso, fomos em vários restaurantes pet friendly, o que nos fez amar mais ainda o Estado. Os pontos turísticos que mais gostamos de conhecer foram o Convento da Penha, o Mosteiro Budista, com a maior estátua do Buda da América Latina, e a Pedra Azul, um recanto lindo de Domingos Martins, e com uma vista deslumbrante da pedra.

Em Pedra Azul da esquerda pra direita eu (Meg), Chewie e Pandinha Crédito: Divulgação

A gente adorou o Espírito Santo e achamos os capixabas super receptivos. Como Vitória e Vila Velha tem uma vibe gostosa, é sensacional aquela brisa de praia permanente! Além disso, achamos um destino super pet friendly, foram pouquíssimos os lugares que minha “mãe” foi e não pôde me levar. A Rafa não cansa de me dizer que se tem uma coisa que ela ama, é quando um lugar aceita pet. E em terras capixabas, em quase todos os locais, ela pôde me levar e, por isso, curtimos muito.

E eu me dei muito bem com meus "aumigos", assim como minha “mãe” com as amigas dela. Ganhamos até um bolo, feito pela mãe da Luana, tutora de Pitaya e Branca, para um encontro lá no apartamento onde estávamos hospedadas. Pena que eu não pude comer nem um pedacinho, mas que estava com uma cara boa, isso estava!

No dia de ir embora, todos foram no aeroporto para se despedir da gente. Já estamos com saudades do Espírito Santo. E o legal é que agora, quem está aqui no Rio Grande do Sul é o Chewie e sua “mãe”, a Sarah. Já visitamos vários lugares em Porto Alegre e os dois foram também para Gramado.