6 brinquedos para estimular o instinto de caça nos gatos domesticados

Gatinhos têm instinto de caça. E os domésticos precisam de uma ajuda do tutor para simular algumas situações nesse sentido. A grande vantagem é que existem vários brinquedos no mercado que ajudam nessa tarefa. Confira alguns e seus benefícios.
1 - TÚNEL DOBRÁVEL
Todo felino gosta de brincar de se esconder. Uma boa dica para estimular essa diversão é o túnel dobrável para gatos Mabuu Pet com Bolinha Preto e Azul. Ele ajuda os gatinhos a gastar energia e se exercitar. Dobrável, em nylon, com estrutura de mola pode ser dobrado. Possui três entradas e tampas de proteção nas extremidades. Custa R$ 158,99, na Cobasi (www.cobasi.com.br).
2 - LASER LED CAT POINTER
Os gatos são caçadores por instinto, e para ajudar os felinos domesticados nessa tarefa, uma boa dica é o Laser Led Cat Pointer. Ele pode ser utilizado em qualquer lugar, ajudando seu gatinho a se movimentar na medida que tenta pegar o laser, com uma luz em forma de bichinho. Mas como ele não consegue agarrar a presa pode ficar frustrado, por isso é bom recompensá-lo com um petisco. Custa R$ 92,99, na www.americanas.com.br.
3 - KIT DE BOLINHAS
As bolinhas que fazem barulho também agradam, e muito, os gatos. Elas também estimulam o instinto de caça e fazem o felino se movimentar. É uma ótima opção para os bichanos que gostam de brincar sozinhos. Esse Kit Quatro Bolinhas Home Pet para Gatos ajuda a evitar o estresse dos bichanos. Custa R$ 19,99, na www.petz.com.br.
4 - RATINHO DE PELÚCIA
É impossível a qualquer gatinho resistir a um ratinho, a presa clássica de todo desenho animado que envolve os dois animais. É mais um brinquedo que ajuda a estimular o instinto de caça dos bichanos, fazendo-os correr pela casa toda. Só funciona com a ajuda do tutor, já que é necessário puxar a corda para o ratinho correr pelo chão. É excelente também para gatos idosos, já que o movimento do ratinho é mais lento. Custa R$ 23,40, na www.amazon.com.br.
5 - BOLINHA CAT PLAY
Outra bolinha que é diversão na certa para os bichanos é a Cat Play em Plástico e Papelão Vermelho. Além de um guizo, possui um espaço para armazenar ração, que é liberada conforme o movimento. O papelão externo permite que o animal use suas garras para segurá-la, dando a sensação de capturar a presa. Custa R$ 43,02, no www.shoptime.com.br.
6 - LABIRINTO
Com certeza, esse labirinto vai deixar seu bichano muito feliz. A Disney Land para gatos é um labirinto com cinco cubos ocos com variações. Além de fazê-lo se movimentar, vai aguçar sua inteligência. Produzido com papelão de alta gramatura é 100% sustentável. Vem com uma cartela de adesivos fofos e um manual de instruções para a montagem. Um dos lados se transforma em arranhador. Custa R5 259.90, na www.cobasi.com.br.