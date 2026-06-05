Motorista bate caminhão em pés de eucaliptos e capota em Muqui

Um motorista capotou com o caminhão que dirigia na noite de quinta-feira (4) na ES 177, rodovia que liga Muqui a Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em pés de eucaliptos.





O acidente aconteceu na região de Cachoeirinha, que fica em Muqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a ir ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares.