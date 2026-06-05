Homem invade casa dos pais da ex, esfaqueia mulher e se entrega à polícia em Cariacica

Um homem invadiu a casa dos pais da ex-companheira e esfaqueou a mulher na noite desta quinta-feira (5), no bairro Nova Canaã, em Cariacica. A vítima, de 25 anos, foi socorrida e levada para o hospital. O suspeito se apresentou à polícia na manhã desta sexta-feira (6).





Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi até a casa onde a mulher morava com os pais, com uma faca escondida na cintura, e disse que entregaria roupas para o filho do casal.





Ao chegar ao local, por volta das 22h, ele teria entrado na residência sem autorização e atacado a ex-companheira com golpes de faca. A mulher foi ferida no olho, na perna e na costela.





A vítima estava morando com os pais havia alguns meses, após o fim do relacionamento. A mãe da mulher contou que a filha já tinha sofrido agressões em outras ocasições.





"Era uma relação muito conturbada. Ele já tinha batido nela também, ela levou pontos na mão. O filho dela é testemunha, já presenciou agressão. Ele não aceita o fim do relacionamento", disse.





Inicialmente, a mulher foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida posteriormente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





Ao saber que o agressor da filha estava preso, a mãe disse se sentir aliviada.





“Eu realmente fico satisfeita, porque ela estava com medo de voltar pra casa, de ele voltar, entendeu? Porque a gente não pode confiar. Eu fico tranquila que ele se entregou e tá preso, vai pagar o que ele fez”.





A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência informações sobre o procedimento adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante poderão ser repassadas.





A defesa do suspeito não foi localizada. O canal segue aberto para manifestações.





*Com informações do g1 ES