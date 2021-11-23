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7 dicas de presentes natalinos para o seu pet

A coluna desta semana traz algumas dicas para deixar a noite natalina temática, não só para você, “mãe” e “pai” de pet, mas também para o seu mascote

Públicado em 

23 nov 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Uma boa dica para o Natal é fazer um ensaio fotográfico com a família, incluindo, claro, o pet
Uma boa dica para o Natal é fazer um ensaio fotográfico com a família, incluindo, claro, o pet Crédito: Helen Lorensutti Rosmann Ferreira
O Natal está chegando, e quem tem um “filho de quatro patas” sempre procura no dia 24 de dezembro incluí-lo na festa, afinal, ele também faz parte da família. Por isso, a coluna É o bicho desta semana traz algumas dicas para deixar a noite natalina temática, não só para você, “mãe” e “pai” de pet, mas também para o seu mascote.

ENSAIO FOTOGRÁFICO

Uma boa dica para o Natal é fazer um ensaio fotográfico com a família, incluindo, claro, o pet
Uma boa dica para o Natal é fazer um ensaio fotográfico com a família, incluindo, claro, o pet Crédito: Helen Lorensutti Rosmann Ferreira
Que tal programar um ensaio natalino com a família? Claro, incluindo o pet. A Helen Lorensutti Rosmann Ferreira (@meupet_fotografia) oferece um lindo cenário e mimos especiais para presentear aquela pessoa que mora no seu coração. Você pode escolher o varal com oito fotos polaroid (R$ 40), ímãs de geladeira (R$ 15, cada) e polaroid (R$ 20, cada). Uma boa dica é enfeitar a árvore natalina com as fotos reveladas. O ensaio custa a partir de R$ 350 e as fotos são editadas em pendrive personalizado. A foto é do ensaio da @magalimonicaspitz. Informações no Meu Pet Fotografia

ECO TAGS PARA IDENTIFICAÇÃO

Essas eco tags são feitas com troncos que acem naturalmente das árvores. Um ótimo presente para seu pet, além de identificá-lo, vocês estarão contribuindo também com a preservação do meio ambiente
Essas eco tags são feitas com troncos que acem naturalmente das árvores. Um ótimo presente para seu pet, além de identificá-lo, vocês estarão contribuindo também com a preservação do meio ambiente Crédito: Divulgação
Além de garantir a segurança de seu pet, caso por algum motivo ele venha a se perder, as eco tags da Zunt são totalmente sustentáveis. A matéria-prima principal são troncos que caem naturalmente das árvores pelo ciclo da vida. E para propagar ainda mais essa filosofia, os envios são zero plástico e contém um papel semente para plantio. Elas são personalizadas, trazem o nome do pet na frente e os dados do tutor no verso. São três modelos de mosquetão para prender a tag na coleira, pequeno, grande e cisne (o mesmo tamanho do grande, porém mais reforçado). Seu “filho de quatro patas” vai ficar bem mais charmoso e estará ajudando na preservação do meio ambiente. Informações na Zunt Tags.

BANDANAS 'ARRUMADINHAS'

Natal sem bandamas Aurrumadinhos é impossível. Além de deixar os pets charmosos, parte da venda vai para o abrigo Vira Lata Vira Luxo
Natal sem bandamas Aurrumadinhos é impossível. Além de deixar os pets charmosos, parte da venda vai para o abrigo Vira Lata Vira Luxo Crédito: Reprodução Instagram
Impossível citar o Natal e não falar do @aurrumadinhos. As bandanas são lindas e deixam o pet super estiloso para a ceia natalina. E o melhor: comprando uma delas, você, de quebra, ajuda o abrigo @viralataviraluxo, já que parte das vendas vai para o projeto. Quem quiser pode personalizar com o nome de seu “filho de quatro patas”. E não deixe de tirar fotos e enviar para a coluna, ok? Vamos adorar recebê-las!

NATAL NA CABEÇA

Esse enfeite de cabeça em formato de árvore natalina vai deixar seu pet um charme no dia de Natal
Esse enfeite de cabeça em formato de árvore natalina vai deixar seu pet um charme no dia de Natal Crédito: Reprodução site
No dia 24 de dezembro, também vale a pena caracterizar seu pet para o Natal. Essa fantasia de árvore natalina vai deixar suas fotos com o mascote bem mais divertidas. Disponível em três tamanhos, vem com regulagem no elástico. O tamanho pequeno é para cachorros de micro porte e gatos com no máximo seis quilos. O médio para cachorros de médio porte, com no máximo 15 quilos. E o grande para cachorros de grande porte, com no máximo 30 quilos. Atenção, a fantasia deve ser usada somente com a supervisão do tutor. Custa R$ 59,90, na Bichinho Virtual.

GRAVATINHAS ESTILOSAS

Basta uma gravatinha com motivo natalino para o seu pet arrasar na ceia de Nata
Basta uma gravatinha com motivo natalino para o seu pet arrasar na ceia de Nata Crédito: Reprodução site
Olha que charmosa essa gravatinha natalina para seu cão ou gato? É cada uma mais linda que a outra! Com certeza, seu pet vai arrasar na noite do Papai Noel! Custa apenas R$ 5,78 no Aliexpress.

SONHANDO COM PAPAI NOEL

Essa caminha para cachorros dde pequeno porte e gatinhos vai dar um toque especial à noite natalina e ainda vai deixar seu pet confortável na hora de dormir
Essa caminha para cachorros dde pequeno porte e gatinhos vai dar um toque especial à noite natalina e ainda vai deixar seu pet confortável na hora de dormir Crédito: Reprodução site
Essa caminha para cachorros de pequeno porte e gatos vai dar aquele toque especial à decoração natalina de sua casa. É feita de tecido macio e muito confortável. Uma boa dica é colocar ao lado da árvore de Natal. Custa: R$ 149,93, no Geek Magazine.

ROUPA NATALINA

Essa roupinha com camiseta vermelhs e chifrinhos de rena vai divertir a garotada na ceia de Natal
Essa roupinha com camiseta vermelha e chifrinhos de rena vai divertir a garotada na ceia de Natal Crédito: Reprodução site
Essa camiseta de rena do Papai Noel vai deixar seu pet lindo para curtir a noite natalina. Feita em malha com elastano vermelho, com bordas em pelúcia branca e chifrinhos de rena, vai divertir a garotada. Tem vários tamanhos. Custa: R$ 79,90 na Pet Elegante.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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