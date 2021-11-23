7 dicas de presentes natalinos para o seu pet

O Natal está chegando, e quem tem um “filho de quatro patas” sempre procura no dia 24 de dezembro incluí-lo na festa, afinal, ele também faz parte da família. Por isso, a coluna É o bicho desta semana traz algumas dicas para deixar a noite natalina temática, não só para você, “mãe” e “pai” de pet, mas também para o seu mascote.
ENSAIO FOTOGRÁFICO
Que tal programar um ensaio natalino com a família? Claro, incluindo o pet. A Helen Lorensutti Rosmann Ferreira (@meupet_fotografia) oferece um lindo cenário e mimos especiais para presentear aquela pessoa que mora no seu coração. Você pode escolher o varal com oito fotos polaroid (R$ 40), ímãs de geladeira (R$ 15, cada) e polaroid (R$ 20, cada). Uma boa dica é enfeitar a árvore natalina com as fotos reveladas. O ensaio custa a partir de R$ 350 e as fotos são editadas em pendrive personalizado. A foto é do ensaio da @magalimonicaspitz. Informações no Meu Pet Fotografia.
ECO TAGS PARA IDENTIFICAÇÃO
Além de garantir a segurança de seu pet, caso por algum motivo ele venha a se perder, as eco tags da Zunt são totalmente sustentáveis. A matéria-prima principal são troncos que caem naturalmente das árvores pelo ciclo da vida. E para propagar ainda mais essa filosofia, os envios são zero plástico e contém um papel semente para plantio. Elas são personalizadas, trazem o nome do pet na frente e os dados do tutor no verso. São três modelos de mosquetão para prender a tag na coleira, pequeno, grande e cisne (o mesmo tamanho do grande, porém mais reforçado). Seu “filho de quatro patas” vai ficar bem mais charmoso e estará ajudando na preservação do meio ambiente. Informações na Zunt Tags.
BANDANAS 'ARRUMADINHAS'
Impossível citar o Natal e não falar do @aurrumadinhos. As bandanas são lindas e deixam o pet super estiloso para a ceia natalina. E o melhor: comprando uma delas, você, de quebra, ajuda o abrigo @viralataviraluxo, já que parte das vendas vai para o projeto. Quem quiser pode personalizar com o nome de seu “filho de quatro patas”. E não deixe de tirar fotos e enviar para a coluna, ok? Vamos adorar recebê-las!
NATAL NA CABEÇA
No dia 24 de dezembro, também vale a pena caracterizar seu pet para o Natal. Essa fantasia de árvore natalina vai deixar suas fotos com o mascote bem mais divertidas. Disponível em três tamanhos, vem com regulagem no elástico. O tamanho pequeno é para cachorros de micro porte e gatos com no máximo seis quilos. O médio para cachorros de médio porte, com no máximo 15 quilos. E o grande para cachorros de grande porte, com no máximo 30 quilos. Atenção, a fantasia deve ser usada somente com a supervisão do tutor. Custa R$ 59,90, na Bichinho Virtual.
GRAVATINHAS ESTILOSAS
Olha que charmosa essa gravatinha natalina para seu cão ou gato? É cada uma mais linda que a outra! Com certeza, seu pet vai arrasar na noite do Papai Noel! Custa apenas R$ 5,78 no Aliexpress.
SONHANDO COM PAPAI NOEL
Essa caminha para cachorros de pequeno porte e gatos vai dar aquele toque especial à decoração natalina de sua casa. É feita de tecido macio e muito confortável. Uma boa dica é colocar ao lado da árvore de Natal. Custa: R$ 149,93, no Geek Magazine.
ROUPA NATALINA
Essa camiseta de rena do Papai Noel vai deixar seu pet lindo para curtir a noite natalina. Feita em malha com elastano vermelho, com bordas em pelúcia branca e chifrinhos de rena, vai divertir a garotada. Tem vários tamanhos. Custa: R$ 79,90 na Pet Elegante.