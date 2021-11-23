7 dicas de presentes natalinos para o seu pet

O Natal está chegando, e quem tem um “filho de quatro patas” sempre procura no dia 24 de dezembro incluí-lo na festa, afinal, ele também faz parte da família. Por isso, a coluna É o bicho desta semana traz algumas dicas para deixar a noite natalina temática, não só para você, “mãe” e “pai” de pet, mas também para o seu mascote.