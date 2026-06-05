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Fim do prazo

Inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta (5); veja como se inscrever

Taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até 10 de junho para confirmar participação Exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro, em todo o país

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 08:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2026 às 08:54
Inscrições para o Enem terminam nesta sexa Futura Press/Folhapress
As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (5). O exame é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil.
Com o resultado, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Neste ano, pela primeira vez, estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. Segundo o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.
Além disso, o Enem 2026 será aplicado em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. De acordo com o MEC, a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame".
Para auxiliar os candidatos, a reportagem reuniu alguns tópicos sobre o exame nacional, como calendário, valor da taxa, prazos e orientações. Veja abaixo:

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO PARA O ENEM 2026?

Confira o passo a passo para realizar a inscrição no exame nacional:
1 - O candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br.
2 - Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP, e outras informações solicitadas.
3 - Durante o processo de inscrição, o candidato deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.
4 - Em seguida, o estudante deve escolher o estado e a cidade na qual deseja realizar a prova.
5 - Logo após, o candidato deve responder ao questionário socioeconômico.
6 - O último ato da inscrição é conferir os dados cadastrados e depois clicar em "enviar inscrição".
7 - Após enviada, o estudante deve gerar a guia de pagamento da taxa de inscrição na própria Página do Participante. A inscrição no Enem 2026 só será confirmada após o pagamento da taxa.

QUANTO CUSTA A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM 2026?

A taxa de inscrição é de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame. O pagamento deve ser feito até 10 de junho.
O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 5 de junho.

QUAIS SÃO AS DATAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM 2026?

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.
Segundo o edital publicado pelo MEC, os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h. Eles serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.
No primeiro dia, os candidatos poderão permanecer nas salas até as 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para as 18h30.

COMO VAI FUNCIONAR A INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA?

Segundo o MEC, os estudantes que estão no 3º ano do ensino médio na rede pública terão inscrição automática.
Com isso, o candidato terá apenas que confirmar sua participação no Enem 2026 na Página do Participante, no site do Inep.
Após o login, o candidato confirma, escolhe a prova de língua estrangeira e eventuais recursos de acessibilidade.

COMO SERÃO DIVIDIDOS OS DIAS DE PROVAS?

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).
Além disso, o primeiro dia também tem as 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).
Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

CALENDÁRIO DO ENEM 2026

- Período de inscrição: 25 de maio a 5 de junho
- Valor da taxa de inscrição: R$ 85
- Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 10 de junho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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