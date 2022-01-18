5 acessórios indispensáveis para passear com o cachorro no verão

Nesta época, com as temperaturas altas, passear com o cachorro, dependendo do horário, pode acabar lesionando suas patas. Por isso, uma boa dica são os sapatos específicos para cães, que ajudam a protegê-los. Mas embora eles sejam recomendáveis, é necessário tomar alguns cuidados, como acostumá-los antes, em casa, a usar o acessório, já que muitos demoram para se adaptar; observar se não estão apertados, pressionando as unhas; lavá-los, após usados, evitando a proliferação de fungos e bactérias; e usá-los por um pequeno período. Existem vários modelos no mercado, como esse que traz quatro pares, fabricado com tecido macio, sola de borracha antiderrapante e fecho de pressão ajustável. Custa R$ 128,99 no https://www.amazon.com.br.
PROTETOR SOLAR
Embora o pelo do seu amigo de quatro patas sirva para proteger a pele da exposição excessiva ao tempo, pode não ser suficiente quando o animal vive em um país tropical, como é o caso do Brasil. Se o animal for branquinho, albinos ou não, com pouco pelo ou manchas despigmentadas, a preocupação precisa ser ainda maior. Lembre-se: cães também podem desenvolver câncer de pele. Uma boa dica para protegê-lo dos raios de sol é usar protetor solar específico para pets. O Hydra Reflex 50 gramas, da Pet Society, custa R$ 51,50 no https://www.bitcao.com.br.
COLETE REFRESCANTE
Neste calor, não custa nada dar uma força extra para refrescar o seu mascote. Uma boa dica é esse colete refrescante que ajuda a baixar a temperatura do pet, é super confortável, não limita os movimentos e fácil de lavar. E comprando o colete, você ainda ganha de quebra essa tigela, para ser usada em casa nesses dias quentes, que mantém a água fria por várias horas - o pote possui pés antiderrapantes, fundo em gel e a parte interna é removível. Custa R$ 68,39, no https://www.submarino.com.br.
COLETE SALVA-VIDAS
Caso o seu amigo de quatro patas seja fã de mar, piscina ou rio, uma boa dica para garantir a sua segurança é o uso de um colete salva-vidas para pets. O acessório é projetado para manter o cachorro boiando, o que permite que ele nade por muito mais tempo e com mais facilidade, evitando que se afogue caso aconteça alguma adversidade. Este vem em seis tamanhos diferentes, traz gancho para guia (indispensável usá-la também), cinto com velcro e uma barbatana de tubarão. Tem azul e amarelo. O frete é grátis para Vitória. Custa R$ 177, na https://gosteiquero.com.br.
GARRAFA D'ÁGUA
Passear com seu filho de quatro patas neste calorão exige carregar uma garrafa de água própria para pets, não esqueça de colocar gelo dentro para mantê-la bem fresca. Fácil e prática, esta garrafa suporta 250 ml e traz um suporte ideal para o animal bebê-la. Lembre-se: é muito importante manter o cachorro hidratado durante a caminhada. Custa R$ 38,90 na https://www.americanas.com.br.